Công ty dạy làm giàu đầu tư vào 10 cổ phiếu nào?

Theo báo cáo tài chính quý IV do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (mã chứng khoán: VLA) - doanh nghiệp chuyên bán khóa học làm giàu, đầu tư tài chính - công bố, năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp này đạt gần 12 tỷ đồng, giảm gần 19% so với năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 874 triệu đồng, tăng hơn 69% so với năm 2024 do doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 1,7 lần trong khi chi phí tài chính giảm.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 47,5 tỷ đồng, trong đó bao gồm hơn 10 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng cùng hơn 4,2 tỷ đồng đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, công ty đang phải trích lập dự phòng gần 93 triệu đồng, chiếm hơn 2% giá trị đầu tư, phản ánh một số khoản đầu tư đang có giá thị trường thấp hơn giá vốn tại thời điểm cuối kỳ.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính cũng hé lộ danh mục đầu tư chứng khoán của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang. Cụ thể, đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đang đầu tư vào 10 cổ phiếu.

Mã cổ phiếu Số lượng Giá gốc Dự phòng DIG 23.200 441,7 triệu đồng 53,1 triệu đồng TCB 11.000 368,3 triệu đồng MBB 24.000 582,7 triệu đồng VNM 23.000 1,43 tỷ đồng 25,5 triệu đồng CTG 21.695 753,6 triệu đồng FTS 3.000 100,6 triệu đồng 1,8 triệu đồng SSI 3.000 93,1 triệu đồng 2,4 triệu đồng VND 5.000 99,4 triệu đồng 2,1 triệu đồng HAH 3.000 177,2 triệu đồng POW 13.000 172,8 triệu đồng 7,7 triệu đồng

Danh mục gồm Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG), Techcombank (TCB), Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB), Vinamilk (VNM), VietinBank (CTG), Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FTS), Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI), Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect (VND), Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW).

Danh mục tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. Trong đó, tỷ trọng đáng kể thuộc về các mã ngân hàng như TCB, MBB và CTG, với giá gốc lần lượt khoảng 368 triệu đồng; 582 triệu đồng và 753 triệu đồng.

Ở nhóm chứng khoán, công ty đầu tư vào VND, SSI và FTS nhưng đều phải trích lập dự phòng, cho thấy các khoản đầu tư này đang tạm thời ghi nhận lỗ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nắm giữ cổ phiếu DIG với giá vốn hơn 441 triệu đồng và phải trích lập dự phòng hơn 53 triệu đồng - đây là một trong những khoản lỗ tạm tính lớn nhất trong danh mục. Ngoài ra, công ty còn đầu tư vào VNM, HAH và POW, trong đó khoản đầu tư vào VNM phải trích lập hơn 25 triệu đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang tiền thân là công ty thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được thành lập theo quyết định năm 2007 của Nhà xuất bản Giáo dục.

Kể từ năm 2020, sau khi chuyên gia dạy về đầu tư, kinh doanh nổi tiếng Nguyễn Thành Tiến lên làm Chủ tịch HĐQT, công ty chuyển đổi sang hoạt động đào tạo kỹ năng tư duy, bán hàng, giao tiếp, lãnh đạo, quản lý tài chính, quản lý thời gian; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng.

Ông Nguyễn Thành Tiến còn được biết đến với vai trò là diễn giả truyền cảm hứng, chia sẻ về phương pháp đầu tư, làm giàu cũng như tổ chức hàng trăm khóa học hội thảo về bán hàng, marketing. Giá các khóa học dao động từ vài trăm nghìn đến cả trăm triệu đồng.