Công ty của TikToker Võ Hà Linh bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực bất động sản?

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Hà Linh Official vừa công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp cho biết trước khi thay đổi đã đăng ký 15 ngành nghề.

Ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo, bên cạnh đó là các ngành nghề khác như buôn vải, hàng may mặc, giày dép, đồ dùng khác cho gia đình; bán lẻ lương thực, thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn; bưu chính, chuyển phát; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận…

Trong bản công bố thay đổi, công ty của TikToker Võ Hà Linh đăng ký thêm 2 ngành nghề kinh doanh. Các ngành được bổ sung gồm kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, trừ hoạt động đấu giá.

Thông tin về Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Hà Linh Official (Ảnh: Chụp màn hình).

Doanh nghiệp trên được thành lập từ tháng 5/2021 có trụ sở tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An do bà Võ Thị Hà Linh (sinh năm 1992) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và Người đại diện pháp luật.

Thời điểm thành lập, công ty này có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Trong đó, Võ Thị Hà Linh góp 90% vốn, tương đương 1,8 tỷ đồng. 2 cá nhân khác là bà Nguyễn Thị Nga và bà Võ Thị Hoài Thương, mỗi người góp 5% vốn, tương đương 100 triệu đồng.

Đến tháng 9/2022, bà Võ Thị Hoài Thương (sinh năm 1991) được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc thay bà Võ Thị Hà Linh. Tuy nhiên, đến tháng 6/2023, chức vụ trên được chuyển về bà Linh.

Đến tháng 10/2024, công ty của Võ Hà Linh thông báo tăng vốn điều lệ lên 19,5 tỷ đồng, thành phần góp vốn cụ thể không được công bố. Theo thông tin kê khai thuế, số lượng lao động chính thức của doanh nghiệp hiện là 10 người.

Võ Hà Linh đang là một trong số KOL (người có sức ảnh hưởng) dẫn đầu doanh số bán hàng livestream tại Việt Nam. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, "chiến thần livestream" nhiều lần vướng ồn ào liên quan việc quảng cáo sản phẩm.

Cuối tháng 3, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị cơ quan chức năng xem xét hoạt động bán hàng của một số KOL, KOC, trong đó có TikToker Võ Hà Linh. Cơ quan này cho biết Võ Hà Linh liên tục bị phản ánh bán phá giá, cung cấp hàng kém chất lượng, kêu gọi tích trữ hàng hóa, gây lo ngại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bán lẻ.

Ngay sau đó, trên trang cá nhân chính thức có tick xanh của Võ Hà Linh đã lên tiếng, khẳng định cam kết minh bạch trong các hoạt động livestream bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và luôn đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên hàng đầu.