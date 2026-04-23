Ông Nguyễn Duy Hưng: Anh cả không phải là gồng mình lên giành giật mọi thứ

Cách duy trì vị thế "anh cả"

Chiều 23/4, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Một trong những câu hỏi của cổ đông khiến ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch SSI - thổ lộ "rất thích", đó là làm thế nào để công ty duy trì vị trí "anh cả" ngành chứng khoán.

Ông Hưng cho rằng vị trí "anh cả" không đến từ quy mô, mức độ hưởng lợi hay giành giật được nhiều nhất thị phần. Với ông, "anh cả" là người có khả năng dẫn dắt và xây dựng thị trường và doanh nghiệp ông luôn làm điều đó khi luôn đặt lợi ích thị trường lên trên hết.

Với ông, để duy trì vị thế, công ty có nhiều cách như duy trì năng lực tài chính, chuyển mình từ tăng trưởng số lượng sang tăng trưởng chất lượng, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ. Hội tụ đủ 3 yếu tố trên, "anh cả" có thể cùng nhau xây dựng thị trường, cùng chia sẻ lợi ích và cạnh tranh lành mạnh. "Anh cả" không phải là gồng mình lên để giành giật mọi thứ về mình.

Quý đầu năm nay, công ty chứng khoán do ông Hưng dẫn dắt đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 1.600 tỷ đồng, dẫn đầu toàn ngành. Trước đó, vào năm 2025, SSI cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 4.107 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước, cao nhất lịch sử 25 năm phát triển.

Trên cơ sở này, năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 15.660 tỷ đồng, tăng 19% và lợi nhuận trước thuế 5.838 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước.

SSI cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị thế số 1 toàn ngành. Phương án thực hiện gồm phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1, phát hành cổ phiếu ESOP 2026...

Bà Nguyễn Ngọc Anh, Tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ SSI (SSIAM), nói SSI là một trong những bên đóng góp tích cực vào lộ trình nâng hạng của Việt Nam. Thị phần khách hàng tổ chức của SSI là 30%, đứng số 1 thị trường, nhưng sẽ không dừng lại ở con số này. Việc tăng trưởng 20% dựa trên thị phần 30% hiện nay là hoàn toàn có thể làm được.

Cũng theo bà Ngọc Anh, từ cuối năm 2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính mở ra cơ hội niêm yết, IPO cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 3-5 năm tới sẽ là thời kỳ bùng nổ IPO, niêm yết cho doanh nghiệp FDI. Điểm rơi các giao dịch lớn bắt đầu từ cuối quý III-IV năm nay, tương ứng với các thời điểm công bố về nâng hạng thị trường.

Khi cổ đông đặt câu hỏi về mức độ cạnh tranh trong khối ngân hàng đầu tư giữa các công ty chứng khoán, bà Ngọc Anh cho biết Vietcap, SSI hay HSC đều là những tên tuổi lớn trên thị trường. Từ đầu năm đến nay, SSI đã thực hiện một thương vụ cho BIDV trị giá 400 triệu USD với nhà đầu tư nước ngoài, mức giá phát hành ngang bằng thị trường tại thời điểm thanh toán. Dự kiến trong tháng 5, công ty sẽ tiếp tục triển khai thêm một thương vụ M&A mới.

Vị này cho biết SSI ưu tiên các giao dịch có chất lượng cao và phối hợp với các ngân hàng toàn cầu trong quá trình thực hiện. Thị trường hiện đủ lớn, nhu cầu đủ rộng để không chỉ giới hạn cơ hội cho một vài đơn vị. Vì vậy, vấn đề không nằm ở cạnh tranh mà là cách tối ưu hóa các cơ hội đang xuất hiện trên thị trường.

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Không bao giờ kinh doanh cổ phiếu của chính mình”

Nhà đầu tư cũng đặt câu hỏi về kỳ vọng cổ phiếu SSI có thể “tăng bằng lần”. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Duy Hưng cho biết hoạt động của công ty tập trung vào tăng trưởng kinh doanh, thay đổi đội ngũ và phương thức vận hành, trong đó gắn với lực lượng nhân sự trẻ được đào tạo.

Về giá cổ phiếu, ông khẳng định ban điều hành không can thiệp. “Cá nhân tôi không bao giờ kinh doanh cổ phiếu của chính mình. Ai cũng mong muốn giá cổ phiếu tăng, nhưng mức tăng do thị trường và nhà đầu tư quyết định. Khi nhà đầu tư có niềm tin, cổ phiếu sẽ tăng. Việc tăng giá do mong muốn hay tác động từ người điều hành không phải là cách làm của SSI”, ông khẳng định.

Lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho biết không đặt vấn đề hay đưa ra cam kết về việc cổ phiếu “tăng bằng lần”.