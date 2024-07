Công trường đường dây 500kV mạch 3 qua "chảo lửa" miền Trung

Cờ Tổ quốc tung bay trên các cột điện sừng sững, giữa nắng hè rực chói, ban đêm vẫn đỏ rực trong ánh đèn cao áp. Đó là khung cảnh trên công trường xây dựng đường dây điện 500kV mạch 3 đoạn qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh những ngày qua.

Gần 19h một ngày giữa cuối tháng 6, công trường thi công trạm biến áp 500kV Thanh Hóa vẫn tất bật cảnh máy móc, công nhân làm việc. Với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", hàng nghìn công nhân nỗ lực làm việc với mong muốn đưa dự án đường dây 500kV về đích đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Chỉ vài tháng trước, khu vực này là vùng đất hoang vu nằm tại hai xã Thiệu Tiến và Thiệu Phúc (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Mùa mưa, nơi đây lầy lội, khó di chuyển. Khi dự án đường dây 500kV được triển khai, vùng bùn lầy này đã được cải tạo thành những nền móng vững chắc, sẵn sàng để lắp đặt các thiết bị kỹ thuật tiên tiến.

Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa có diện tích gần 13ha, là thành phần đồng bộ với đường dây 500kV từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), được xem là một trong những hạng mục quan trọng của toàn dự án.

Sức nóng ở "chảo lửa" miền Trung những ngày cuối tháng 6 hơn 40 độ C, cộng hưởng với sự bỏng rát của các cột thép như nung dưới ánh mặt trời, vẫn không cản bước nhân viên ngành điện - những màu áo cam đẫm mồ hôi cùng không khí thi công khẩn trương. "Đua tốc độ với thời gian, thi gan cùng thời tiết" là khí thế trên công trường xây dựng đường dây 500kV mạch 3 những ngày nước rút.

Đến từ miền Nam xa xôi chung tay xây dựng đường dây tải điện quốc gia, nhóm công nhân của tổ xung kích công ty điện lực Sóc Trăng không ngại sức nóng, hăng say làm việc tại trạm biến áp 500kV Thanh Hóa.

Trên toàn dự án, hơn 15.000 công nhân và kỹ sư từ mọi miền Tổ quốc miệt mài làm việc 3 ca 4 kíp, từ tờ mờ sáng đến tối muộn. Những cột điện khổng lồ đang dần hoàn thiện, đường dây đang được kéo lên, sẵn sàng chờ đóng điện.

Dự án trạm biến áp 500kV Thanh Hóa gồm 3 máy biến áp với tổng công suất 1.800MW, trước mắt trang bị 2 máy biến áp, tổng công suất mỗi máy 600MW, cùng phần đường dây đấu nối 220kV dài khoảng 7,51km.

Băng qua những cánh đồng, cơ sở hạ tầng năng lượng tại Thanh Hóa có nhiệm vụ tăng cường cung cấp điện phụ tải cho toàn tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư.

Bằng sức người và máy móc, những cây cột nặng hàng trăm tấn, đang được dựng lên từ trên mọi loại địa hình, từ đồi núi đến đồng bằng. Dự án có tổng số 1.177 vị trí móng cột, với tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỷ đồng, nâng đỡ cho đường dây 500kV mạch 3 kéo dài từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Tương tự, tại Nghệ An, dưới cái nắng gay gắt, công nhân vẫn đu mình ở độ cao hàng chục mét để thi công đường dây tại vị trí trụ 337 qua địa phận thị trấn Nam Đàn.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài 99,99km, nằm trong 226km tổng chiều dài đoạn tuyến thành phần Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.

Anh Đinh Công Trình (36 tuổi) từ TPHCM ra Nghệ An tham gia dự án từ mùng 6 Tết đến nay, chưa từng về thăm nhà. "Mệt lắm, nắng lắm, nhiều khó khăn, nhưng tôi đam mê nghề quá nên quên hết, chỉ tập trung làm việc thôi. Nhất là những ngày nước rút, không khí trên công trường càng cấp tập chẳng ai thấy mệt, chỉ muốn tập trung hoàn thành công việc. Sắp xong rồi!", anh Trình nói.

Ông Lê Văn Tám, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 (TPHCM) cho biết, đơn vị này phụ trách thực hiện 3 gói thầu thuộc Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch (Quảng Bình) - Quỳnh Lưu (Nghệ An) và một gói thầu thuộc Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa.

"Nhận nhiệm vụ thi công hai trụ ở vị trí 337 và 338, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, việc thi công đường dây 500kV ngang qua trụ 220V và 110V ảnh hưởng trực tiếp đến 8 nhà máy phát điện và hồ thủy lợi ở Nghệ An. Tôi cũng đốc thúc và động viên anh em thường xuyên rằng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", ông Lê Văn Tám chia sẻ.

Một chiếc máy cày được trưng dụng để làm máy kéo phục vụ cho việc lắp đặt tại cột điện 500kV qua địa phận thị trấn Nam Đàn (Nghệ An).

Phân đoạn dự án qua Nghệ An, Thanh Hóa đồng loạt khởi công từ ngày 18/1/2024. Đến nay, một khối lượng công việc khổng lồ đã được triển khai sắp hoàn thành.

Công nhân đang kéo cáp tại vị trí trụ 336 qua địa phận thị trấn Nam Đàn (Nghệ An).

Tại vị trí đường dây đi qua sông hồ, những cột điện có thể cao tới 145m. Lý do cột điện tại những vị trí này cao là vì cần đủ cao để khi kéo dây lên, đảm bảo độ võng thấp nhất của dây điện vẫn có khoảng cách an toàn so với mặt nước. Cũng chính vì cao to như vậy, nên thi công vị trí cột này cũng hết sức khó khăn.

Hai vị trí trụ 135 và 136 đi qua hồ Thượng Tuy thuộc địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) với chiều cao 145m, nặng 426 tấn. Đây được xem là một trong những trụ có chiều cao lớn nhất trong dự án đường dây 500kV mạch 3.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), tính đến ngày 22/6, các dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối cơ bản đạt tiến độ đề ra.

Toàn tuyến dự án đã hoàn thành đúc móng toàn bộ 1.177 vị trí, hoàn thành lắp dựng 686 trên 1.177 vị trí cột, hoàn thành kéo dây 80/513 khoảng néo và đang thực hiện kéo dây 46 trên 513 khoảng néo.

Khi hoàn thành đóng điện, đường dây 500kV mạch 3 sẽ nâng khả năng truyền tải điện từ miền Trung ra Bắc từ 2.200MW lên 5.000MW, gấp 2 lần so với hiện nay, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc, nhất là vào mùa nắng nóng.