Công nghệ Thụy Điển góp phần nâng tầm chất lượng thức uống hỗ trợ dinh dưỡng

Việt Nam: Thị trường có tốc độ tăng trưởng ngành thức uống hỗ trợ dinh dưỡng cao nhất châu Á - Thái Bình Dương

Theo GlobalData 2024, ngành thức uống hỗ trợ dinh dưỡng (Food Supplement & Nutrition - FSN) tại Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực, với CAGR 8-9% giai đoạn 2024-2027, cao hơn với mức trung bình toàn cầu 5,2%.

Đà tăng trưởng này phản ánh nhu cầu chuyển dịch sang các sản phẩm tốt cho sức khỏe, dinh dưỡng và tiện lợi. Khảo sát toàn cầu của Tetra Pak cho thấy hơn 50% người tiêu dùng chủ động tìm kiếm sản phẩm có lợi cho sức khỏe và chú trọng thông tin dinh dưỡng trên bao bì.

Tại Việt Nam, FSN trải dài từ bổ sung dinh dưỡng hằng ngày, đồ uống thể thao đến sản phẩm phục vụ trong lĩnh vực y tế. Sự mở rộng thị trường vừa mở ra cơ hội, vừa buộc doanh nghiệp phải duy trì độ chính xác trong công thức, thành phần và chất lượng đồng nhất giữa các lô sản xuất.

Để đáp ứng yêu cầu này, Tetra Pak cung cấp danh mục thiết bị chế biến chuyên sâu gồm hệ thống phối trộn, gia nhiệt và tự động hóa, cho phép cấu hình dây chuyền phù hợp với các nguyên liệu nhạy cảm như đạm hoặc chất béo, giúp duy trì chất lượng ổn định ngay cả với những công thức phức tạp.

Giải pháp chế biến và đóng gói có vai trò quan trọng với doanh nghiệp trong ngành FSN

Tận dụng hơn 70 năm kinh nghiệm toàn cầu và nền tảng công nghệ Thụy Điển, Tetra Pak phát triển các giải pháp chế biến - đóng gói đảm bảo an toàn và trọn vẹn giá trị dinh dưỡng.

Hệ thống phối trộn chân không giúp giảm tiếp xúc oxy, giữ hàm lượng protein và vitamin. Công nghệ tiệt trùng UHT, nhờ kiểm soát chính xác nhiệt độ và thời gian, loại bỏ vi khuẩn và bào tử, duy trì chất lượng sản phẩm trong suốt thời hạn sử dụng.

Tetra Pak đảm bảo độ chính xác trong định lượng thông qua hệ thống tự động hóa và định lượng vô trùng, kết hợp tuyến công nghệ như In Line - bổ sung đạm tích hợp trong dây chuyền hoặc lọc màng tinh chế protein.

Một ví dụ là việc Tetra Pak đồng hành cùng một nhà sản xuất dược phẩm toàn cầu phát triển dòng sữa lắc chứa 30g protein mỗi khẩu phần hỗ trợ ổn định đường huyết. Công nghệ định lượng vô trùng tự động hạn chế sai số thủ công, đảm bảo mỗi khẩu phần đều chính xác và ổn định trong suốt vòng đời sản phẩm.

Tại Việt Nam, Tetra Pak sở hữu nền tảng công nghệ tiên tiến và các giải pháp toàn diện hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng danh mục, thúc đẩy đổi mới và khai thác thị trường đang hướng đến quy mô hàng tỷ đô la.

Giải pháp chế biến và đóng gói đóng vai trò quan trọng với doanh nghiệp trong ngành FSN (Ảnh: Tetra Pak).

Giải pháp bao bì - yếu tố quan trọng bảo đảm an toàn thực phẩm FSN

Bao bì là mắt xích cuối cùng giúp duy trì chất lượng sản phẩm FSN. Các bao bì giấy tiệt trùng của Tetra Pak mang lại lợi ích kép: bảo đảm an toàn thực phẩm và tối ưu chi phí vận hành, nhờ cấu trúc sáu lớp với lớp nhôm mỏng ngăn oxy và ánh sáng giúp sản phẩm giữ trọn giá trị dinh dưỡng mà không cần chất bảo quản hay bảo quản lạnh.

Các dòng bao bì như Tetra Prisma® Aseptic Edge và Tetra Prisma® Aseptic Square được thiết kế tiện dụng: dễ cầm nắm, mở nắp và mang theo. Với thành phần giấy trung bình 70% giúp giảm CO₂ và dễ tái chế, phù hợp xu hướng tiêu dùng quan tâm sức khỏe và bền vững.

Các giải pháp bao bì này được bảo đảm bởi nền tảng toàn cầu và năng lực sản xuất tại Nhà máy Tetra Pak Bình Dương, cơ sở đạt chuẩn World Class Manufacturing (WCM) và chứng nhận LEED giúp đảm bảo chất lượng đồng nhất và giảm lãng phí trong chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng và áp lực rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, nhiều doanh nghiệp đối mặt với chi phí đầu tư lớn và rủi ro thử nghiệm công thức.

Tetra Pak xây dựng hệ sinh thái đổi mới toàn diện để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thách thức này. Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Bloom. tại Việt Nam kết nối cùng 14 Trung tâm Phát triển Sản phẩm (PDCs) toàn cầu cho phép thử nghiệm công thức, tinh chỉnh quy trình và đánh giá bao bì tại chỗ, rút ngắn đáng kể thời gian thương mại hóa.

Hệ sinh thái này mang lại hai lợi thế nổi bật: năng lực sản xuất bao bì nội địa giúp ổn định nguồn cung và giảm dấu chân carbon; dịch vụ tư vấn công thức và quản lý vòng đời thiết bị hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành và duy trì an toàn thực phẩm lâu dài.

Công nghệ đóng gói và chế biến toàn diện đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm từ Tetra Pak (Ảnh: Tetra Pak).

Tốc độ tăng trưởng nhanh, sự dịch chuyển trong nhu cầu tiêu dùng và yêu cầu cao về độ chính xác đang tạo bệ phóng quan trọng cho ngành FSN. Đây cũng là ba yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp muốn tham gia hoặc mở rộng hoạt động trong lĩnh vực giàu tiềm năng này.

Với nền tảng công nghệ tiên tiến, hệ sinh thái đổi mới toàn diện và năng lực sản xuất nội địa quy mô lớn, Tetra Pak đang đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam khai phá tiềm năng của ngành thức uống hỗ trợ dinh dưỡng.

Khám phá chi tiết các giải pháp FSN từ Tetra Pak tại đây.