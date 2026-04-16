Con trai, con gái 9X, gen Z của tỷ phú Việt tăng hiện diện thương trường

Không còn “ẩn danh” như trước, những năm trở lại đây, con cái các tỷ phú Việt đã xuất hiện ngày càng rõ trên thị trường vốn. Không chỉ ở vai trò cổ đông lớn sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng, con cái giới tỷ phú còn tham gia vào các hoạt động kinh doanh, chia sẻ trước truyền thông.

Thế hệ thứ 2 dần hiện diện

Mới nhất, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor (Tommy Nguyễn) - con trai cả của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - vừa lộ diện trước truyền thông tại lễ ký kết giữa HDBank, Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM và Sở giao dịch chứng khoán London.

Tommy Nguyễn lần đầu xuất hiện trước truyền thông vào năm 2019, với tư cách nhà đồng sáng lập của start up công nghệ Swift 247 - dự án khởi nghiệp cá nhân. Những năm gần đây, ông được biết đã và đang hoạt động trong hệ sinh thái công ty của mẹ (Sovico Holdings), thay vì tự khởi nghiệp như trước kia.

Ông đang góp vai trò tại Công ty cổ phần Galaxy Technology Services - đơn vị trong hệ sinh thái AI mới (Galaxy Holdings) của tỷ phú. Song song, ông cũng xuất hiện trong cơ cấu sở hữu cổ phần tại Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD (HDEX).

Sự xuất hiện lần này phần nào cho thấy ông Tommy Nguyễn đang dần dần hỗ trợ mẹ tại mảng tài chính, song song với mảng công nghệ của hệ sinh thái Sovico Holdings.

Con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Tommy Nguyễn - tại một sự kiện của VJC (Ảnh: VJC).

Trước đó không lâu, theo tài liệu họp cổ đông, con gái sinh năm 1993 của đại gia Vũ Văn Tiền cũng sắp xuất hiện ở vị trí mới. Cụ thể, bà Vũ Khánh Linh - con gái ông Vũ Văn Tiền - là một trong 4 ứng viên sẽ được bầu cử làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình.

Bà Linh từng đảm nhiệm vai trò chuyên gia IFRS tại ABBank, hiện là Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình đồng thời là trợ lý Chủ tịch HĐQT ABBank. Việc ứng cử thành thành viên HĐQT công ty chứng khoán cho thấy thế hệ F2 nhà ông Tiền sẽ tăng hiện diện tại chiến lược hệ sinh thái gia đình.

Tại Vingroup, quá trình chuyển giao của ông Phạm Nhật Vượng đã và đang được thúc đẩy. Hai con trai tỷ phú là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng đã tham gia vào hệ sinh thái. Cụ thể, tại VinEnergo, mỗi người nắm khoảng 5% cổ phần, trong khi ông Vượng giữ 71%. Tại VinSpeed, tỷ lệ của mỗi người chỉ khoảng 0,5%, còn ông nắm 51%.

Về vai trò điều hành, ông Phạm Nhật Quân Anh đã tham gia HĐQT VinFast, từng trải qua các vị trí vận hành nội bộ và được xem là rất nhiều tiềm năng. Trong khi đó, ông Phạm Nhật Minh Hoàng đi theo hướng phát triển doanh nghiệp riêng (như FGF) và tham gia các quỹ đầu tư trong hệ sinh thái.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và hai con trai (Ảnh: VIC).

Dần chuyển giao lượng lớn tài sản

Ở diễn biến khác, nhiều thế hệ kế thừa của các tỷ phú khác tuy chưa đảm nhận vai trò tại công ty, nhưng đã được chuyển giao khối lượng tài sản lớn.

Tại Techcombank (mã chứng khoán: TCB), tính đến ngày 1/4, hai người con của Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh là Hồ Thủy Anh (sinh năm 2001) và Hồ Anh Minh (sinh năm 1995) đang lần lượt xếp thứ 12 và 13 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Mỗi người sở hữu khoảng 10.600 tỷ đồng cổ phiếu, tương đương gần 4,9% vốn điều lệ ngân hàng.

Hai đại diện gen Z này bắt đầu gây chú ý từ năm 2024 khi lần đầu lọt top 20 người giàu nhất thị trường. Khối tài sản tăng mạnh chủ yếu đến từ việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ mẹ của ông Hùng Anh (bà Nguyễn Thị Thanh Tâm) vào cuối năm 2023, sau đó tiếp tục mua thêm trên thị trường. Trước đó, bà Tâm từng nắm gần 5% cổ phần Techcombank.

Ở VPBank (mã chứng khoán: VPB), con trai, con gái Chủ tịch HĐQT Ngô Chí Dũng đã bắt đầu xuất hiện trong cơ cấu sở hữu. Cuối năm 2023, ông Ngô Chí Trung Johnny từng gây chú ý khi mua vào 70 triệu cổ phiếu VPB, trong khi con gái Ngô Minh Phương tới cuối năm 2025 nắm giữ 10,8 triệu cổ phiếu VPB.

Hiện, hai F2 tại VPBank vẫn chưa tham gia vào Hội đồng quản trị hay ban điều hành. Ngân hàng này duy trì mô hình quản trị mang tính chuyên nghiệp với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.

Tại Hòa Phát, Techcombank, HDBank... thế hệ F2 chỉ mới hiện diện thông qua việc chuyển giao tài sản (Ảnh: DT).

Tương tự, tại Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long, con trai tỷ phú Trần Đình Long là ông Trần Vũ Minh (sinh năm 1996) đang nắm giữ hơn 176 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 2,76% vốn điều lệ, với giá trị khoảng 4.780 tỷ đồng tính đến ngày 1/4. Ông Minh mới đăng ký mua thêm 50 triệu cổ phiếu. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu sẽ tăng lên khoảng 2,95% vốn Hòa Phát.

Việc thế hệ F2 đã bắt đầu tích lũy tài sản nhưng quyền lực vẫn gắn chặt với F1 là mô hình chuyển giao từng bước, có kiểm soát, phù hợp với quan điểm “phải đi lên từ thực lực” của người sáng lập. Việc chuyển giao này không chỉ đơn thuần là phân chia tài sản, mà còn có thể là bước đi nhằm tái cấu trúc quyền sở hữu trong gia đình, giảm rủi ro tập trung.