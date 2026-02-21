4 thiếu gia, ái nữ tuổi Ngọ nhà đại gia Việt, có người nắm cả nghìn tỷ đồng

Ông Nguyễn Tấn Danh - con trai Chủ tịch Phát Đạt Nguyễn Văn Đạt

Tại Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR), con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Nguyễn Văn Đạt là ông Nguyễn Tấn Danh (sinh năm Canh Ngọ 1990) được biết đã tham gia từ năm 2015.

F2 này bắt đầu vào công ty với vị trí chuyên viên phân tích đầu tư. Không lâu sau đó, ông Tấn Danh trở thành Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của tập đoàn. Từ năm 2016, ông Danh được bầu vào HĐQT Phát Đạt. Hiện ông giữ chức Phó chủ tịch HĐQT không điều hành tại công ty bất động sản này.

Ngoài vai trò tại công ty trên, ông Danh còn là Thành viên HĐQT tại đơn vị “mắc xích” là Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Akyn, kiêm Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn Akyn.

Con trai ông Nguyễn Văn Đạt (Ảnh: IT).

Ông Trần Duy Minh Đạt - thiếu gia Nhựa Duy Tân

Cùng sinh năm Canh Ngọ 1990, ông Trần Duy Minh Đạt - con trai cả của ông Trần Duy Hy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhựa Duy Tân - cũng đang cùng với cha điều hành công ty nhựa quy mô lớn trên sàn.

Ông Minh Đạt đang làm Giám đốc vận hành (COO) một chi nhánh Nhựa Duy Tân. Bên cạnh công việc kinh doanh, doanh nhân 9X này còn tham gia hoạt động cộng đồng doanh nhân với vai trò Phó chủ nhiệm một câu lạc bộ doanh nhân tại TPHCM.

Ông Trần Duy Minh Đạt - Thiếu gia Nhựa Duy Tân (Ảnh: IT).

Bà Lê Thị Minh Ngọc - con gái nhà "vua tôm" Minh Phú

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (mã chứng khoán: MPC), một trong 4 ái nữ của vợ chồng ông Lê Văn Quang là bà Lê Thị Minh Ngọc sinh năm Nhâm Ngọ 2002.

Lần gần nhất thông tin về con gái "vua tôm" Minh Phú xuất hiện trên truyền thông là hồi đầu năm 2024, với giao dịch mua vào gần 1,8 triệu cổ phiếu bằng phương thức thỏa thuận, nâng sở hữu tại Thủy sản Minh Phú từ 9,22 triệu cổ phiếu (tương ứng 2,31%) lên 11,02 triệu cổ phiếu (tương ứng 2,72%). Tỷ lệ sở hữu này vẫn được duy trì đến cuối năm 2025.

Ông Ngô Chí Trung Johnny - con trai chủ tịch VPBank

Cũng thế hệ Nhâm Ngọ 2002, ông Ngô Chí Trung Johnny được biết đến là con trai của ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB).

Năm 2023, Ngô Chí Trung Johnny gây chú ý khi lần đầu sở hữu cổ phiếu VPB. Cụ thể, ông đã mua vào 70 triệu cổ phiếu VPB, chiếm 0,8% vốn ngân hàng. Tính theo thị giá thời điểm đó, ước tính lượng cổ phiếu này trị giá khoảng 1.400 tỷ đồng. Ngô Chí Trung Johnny vẫn duy trì lượng cổ phiếu sở hữu đến nay.

Không chỉ nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá cả nghìn tỷ đồng, F2 này còn sở hữu doanh nghiệp riêng có tên là Công ty TNHH MTV Effexi. Công ty này được thành lập tháng 6/2024, đăng ký ngành nghề chính là hoạt động tư vấn quản lý.