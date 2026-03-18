Con gái đại gia Vũ Văn Tiền ứng cử làm lãnh đạo cấp cao Chứng khoán An Bình

Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (mã chứng khoán: ABW) vừa công bố tài liệu họp cổ đông thường niên 2026. Doanh nghiệp dự kiến sẽ miễn nhiệm 4 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) hiện tại. Các ứng viên bầu thay thế được biết đến từ hệ sinh thái ABBank và Tập đoàn Geleximco, bao gồm bà Vũ Khánh Linh (sinh năm 1993), con gái ông Vũ Văn Tiền.

Ông Vũ Văn Tiền (sinh năm 1959) là một doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm người sáng lập Tập đoàn Geleximco (từ năm 1993) - doanh nghiệp đa ngành lớn về bất động sản, công nghiệp và tài chính.

Về bà Linh, theo giới thiệu, bà sở hữu hai bằng thạc sĩ, bao gồm Thạc sĩ Kinh tế và Tài chính tại Đại học Bath của Vương quốc Anh và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Calgary của Canada. Bà hiện đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình, đồng thời là trợ lý Chủ tịch HĐQT ABBank.

Bà Vũ Khánh Linh, con gái ông Vũ Văn Tiền (Ảnh: ABW).

Các ứng viên còn lại được đề cử vào HĐQT Chứng khoán An Bình cũng đang nắm giữ các vị trí quản lý tại các đơn vị liên quan. Đơn cử, ông Nguyễn Quang Đạt hiện là Tổng giám đốc Chứng khoán An Bình, bà Vũ Thị Hải Nga đang là Kế toán trưởng Tập đoàn Geleximco và ông Trần Việt Dũng là Phó giám đốc Khối Khách hàng cá nhân của ABBank.

Cùng với việc thay đổi nhân sự, Chứng khoán An Bình lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 1.011 tỷ đồng lên hơn 3.061 tỷ đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu. Doanh nghiệp cũng dự kiến chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động trung và dài hạn.