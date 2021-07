Cốm xanh đầu mùa giá rẻ chưa từng có

Dân trí Nhiều tiểu thương trên chợ mạng đang rao bán loại cốm xanh khô, được quảng cáo là có nguồn gốc từ Tây Bắc với giá siêu rẻ, chỉ từ 50.000 đồng/kg.

Những ngày gần đây, trên chợ mạng, nhiều tiểu thương đang bán loại cốm khô Tây Bắc, giá chỉ từ 50.000 đồng/kg. Theo lý giải, năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cốm không xuất khẩu được nên mới có giá rẻ.

"Chưa có năm nào cốm xanh khô Tây Bắc lại rẻ như năm này. Do dịch Covid-19 nên không xuất khẩu được. Mong mỗi người mua 1- 2 kg ủng hộ bà con, giá 65.000 đồng/kg. Đây là loại cốm được làm bằng tay và sấy khô" - chị Nguyễn Thanh, một người bán cốm rao trên Facebook viết.

Cốm xanh khô Tây Bắc được rao bán với giá siêu rẻ, chỉ từ 50.000 đồng/kg.

Theo chị Thanh, cốm này dùng để đồ xôi, nấu chè hay làm bánh đều rất ngon. Bởi hạt cốm thơm, dẻo, chuẩn vị mà lại đậm đà. Nếu muốn ăn cốm tươi thì mọi người có thể bỏ lên chảo, đảo nóng khoảng 3 phút là xong.

"Tuần trước, tôi có nhập về 30 kg cốm mà bán hết veo. Nhiều khách còn phải ngậm ngùi, tiếc nuối đợi lần sau. Mấy năm trước, một cân cốm xanh tươi phải từ 150.000 đồng/kg, có khi lên tới 180.000 đồng/kg. Nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, cốm tiêu thụ chậm và không mang đi xuất khẩu được nên giá mới giảm sâu" - chị nói.

Theo tiểu thương, giá cốm rẻ là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hàng không xuất khẩu được.

Tương tự, chị Trần Hoa, một người bán cốm ở Hà Đông (Hà Nội) cho biết, dòng cốm nhà chị bán là cốm khô, nghĩa là hạt đã được sấy khô. Khách mua 1 kg thì giá là 50.000 đồng, mua 2 kg trở lên chỉ còn 45.000 đồng/kg.

Thông thường, cốm sẽ được đựng trong túi 0,5 kg và được sàng lọc sạch trước khi gửi đến tay khách.

"Nếu không có dịch, khách chẳng bao giờ mua được cốm với giá 50.000 đồng/kg đâu. Bởi cốm Tây Bắc có hạt to, tròn, ngọt, mà chất ngọt của nếp nương khác biệt với hạt nếp dưới vùng đồng bằng" - chị miêu tả.

Theo chị Hoa, mùa cốm thường bắt đầu từ tháng 7. Để làm ra những hạt cốm đạt chuẩn, người dân phải chọn thời điểm khi lúa trên nương vừa chín tới, đem rửa sạch, phơi khô rồi mang đi rang.

"Thấy cốm rẻ nên khách nhà tôi ai cũng mua nhiều, mỗi lần thường lấy 2 - 3 kg về ăn dần hoặc biếu bạn bè. Cốm này làm được nhiều món ngon như nấu chè, làm bánh, đồ xôi. Nhất là trong mùa hè nóng nực, một bát chè cốm ngon, vị thanh mát đúng là nhất" - chị hào hứng nói.

Hàng được làm sạch, đóng túi trước khi gửi tới tay khách.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thoa (Ba Vì, Hà Nội) xác nhận, nhà chị đang bán loại cốm xanh Tây Bắc sấy khô với giá 50.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, theo chị Thoa, lý do cốm rẻ là do dịch Covid-19 bùng phát khiến hàng tiêu thụ chậm, không xuất khẩu được. Và một nguyên nhân nữa là cốm giá rẻ thường có hạt già, không còn non, ngon như tiêu chuẩn.

An Chi