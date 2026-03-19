Cơ sở LNG lớn nhất thế giới bị tấn công, giá năng lượng có tăng vọt?

Ngày 18/3, QatarEnergy xác nhận tên lửa Iran đã đánh trúng khu phức hợp khí tự nhiên hóa lỏng Ras Laffan, cách thủ đô Doha khoảng 80km về phía bắc. Ras Laffan là cơ sở LNG (khí tự nhiên) lớn nhất thế giới, đóng góp khoảng 20% nguồn cung toàn cầu.

Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng được triển khai để dập lửa và kiểm soát tình hình. Dù vậy, QatarEnergy thừa nhận vụ tấn công gây thiệt hại trên diện rộng đối với hạ tầng tại đây.

Dù hoạt động sản xuất LNG tại Ras Laffan đã tạm dừng từ đầu tháng do xung đột, giới chuyên gia cảnh báo các đợt tập kích mới có thể khiến thị trường khí đốt tiếp tục căng thẳng.

Theo ông Saul Kavonic, chuyên gia phân tích tại công ty tài chính MST Marquee, việc gián đoạn nguồn cung có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí nhiều năm, do cần thời gian sửa chữa và thay thế thiết bị.

Bà Charu Chanana, chiến lược gia đầu tư tại Saxo, cho rằng đợt leo thang mới nhất là bước ngoặt với thị trường, vì xung đột không còn dừng lại ở các tin tức quân sự hay nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz.

"Giờ đây nó đang tác động trực tiếp đến hệ thống năng lượng toàn cầu. Nguy cơ lạm phát đình trệ ngày càng tăng khiến thị trường bất ổn. Đây không còn chỉ là câu chuyện địa chính trị mà đã trở thành vấn đề vĩ mô", bà Chanana nhận định với Reuters .

Thực tế, giá khí đốt đã phản ứng mạnh với căng thẳng địa chính trị. Tại châu Âu, giá khí đốt tăng hơn 70% kể từ cuối tháng 2, trong khi giá LNG tại châu Á cũng tăng gần 90%. Ở Mỹ, giá khí đốt tương lai nhích thêm hơn 6% trong phiên 19/3.

Giới giao dịch cho rằng nếu gián đoạn kéo dài, không chỉ giá ngắn hạn mà các hợp đồng mùa hè, mùa đông và cả năm sau đều có thể bị đẩy lên cao. Thị trường LNG toàn cầu vì thế nhanh chóng chuyển từ trạng thái dư cung dự kiến sang thắt chặt.

Điều này đặc biệt gây áp lực lên các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ hay Bangladesh - những quốc gia dễ bị tổn thương trước biến động giá năng lượng. Đồng thời, chi phí điện tăng cao có thể làm chậm hoạt động sản xuất tại nhiều nền kinh tế lớn, từ Anh đến Nhật Bản.

Khu công nghiệp Ras Laffan ở Qatar (Ảnh: AFP).

Ras Laffan là trung tâm năng lượng chiến lược của Qatar, với diện tích khoảng 295km2, tích hợp nhiều hạng mục như nhà máy LNG, cơ sở chuyển đổi khí thành nhiên liệu lỏng, kho chứa và nhà máy lọc dầu. Khu vực này được xây dựng từ thập niên 1990 để phục vụ khai thác và xuất khẩu trữ lượng khí khổng lồ của nước này.

Các chuyên gia nhận định việc nhắm vào các trung tâm năng lượng quy mô lớn như Ras Laffan đánh dấu một cấp độ rủi ro mới đối với thị trường toàn cầu. Không chỉ làm gián đoạn nguồn cung, các cuộc tấn công này còn có thể kéo dài tác động ngay cả khi chiến sự chấm dứt.

Xung đột cũng đang gây sức ép lên eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và LNG toàn cầu. Những diễn biến này khiến giá dầu tăng vọt, với Brent lên khoảng 111 USD/thùng và WTI có thời điểm chạm 99 USD.

Giới phân tích cảnh báo, việc các cơ sở năng lượng trọng yếu liên tục trở thành mục tiêu tấn công đang tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh năng lượng toàn cầu, đồng thời mở ra nguy cơ biến động kéo dài trên thị trường dầu khí.