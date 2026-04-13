Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng và vợ tăng mạnh

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 13/4, thị trường giằng co rồi đóng cửa trong sắc xanh. VN-Index tăng gần 9 điểm, lên 1.758,96 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức 22.532 tỷ đồng.

Lực đỡ của thị trường nằm trong nhóm cổ phiếu Vingroup, gồm VIC và VHM. Trong đó, VIC đóng góp vào chỉ số 12,44 điểm còn VHM góp 1,19 điểm.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Đà tăng của nhóm cổ phiếu tác động tích cực đến thị trường chung và giúp gia tăng tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup. Theo cập nhật chiều nay của Forbes, tài sản tỷ phú đạt 26,6 tỷ USD, tăng 946 triệu USD so với hôm qua, xếp hạng 91 trong top người giàu trên thế giới. Còn vợ ông - bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup - cũng tăng 116 triệu USD, lên 2,8 tỷ USD, xếp hạng 1.498.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu ngân hàng gây áp lực lên thị trường, như LPB, VPB, SHB, TCB, MBB, HDB...

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay gần như cân đối giữa chiều mua và bán. Ở chiều bán, khối ngoại xả FPT, VCB, VPB, VHM, BID, GVR. Ngược lại, VNM, VIC, HPG, GEE, HCM... được mua ròng.