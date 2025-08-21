Cổ phiếu tiêu dùng - bán lẻ trước cơ hội từ tăng trưởng kinh tế

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 7 ước đạt 576.400 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt gần 4 triệu tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,6%; FDI đăng ký mới và bổ sung đạt 24,09 tỷ USD, tăng 27,3%, trong khi FDI thực hiện đạt 13,6 tỷ USD, tăng 8,4%. Du lịch tiếp tục phục hồi mạnh với hơn 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ, kéo theo sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng, lưu trú và dịch vụ.

WinMart thu hút đông đảo khách hàng với chương trình giảm giá hàng thiết yếu dịp khai trương (Ảnh: Masan).

Song song, chỉ số PMI ngành sản xuất tháng 7 tăng lên 52,4 điểm từ mức 48,9 điểm của tháng 6, đánh dấu lần đầu tiên vượt ngưỡng 50 sau bốn tháng thu hẹp. Đây là mức cải thiện rõ nét nhất trong gần một năm, phản ánh sự gia tăng đơn đặt hàng mới, đặc biệt từ thị trường nội địa.

Dù đơn hàng xuất khẩu còn chịu tác động từ yếu tố thuế quan, sản lượng sản xuất tiếp tục tăng tháng thứ ba liên tiếp, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 11 tháng.

Trong bối cảnh vĩ mô thuận lợi này, Tập đoàn Masan (MSN) với hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ tích hợp cũng được hưởng lợi trực tiếp từ sự phục hồi sức mua trong nước và dòng vốn đầu tư quốc tế. Giữa sự hỗ trợ từ nền tảng kinh tế vĩ mô và sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư, cổ phiếu MSN được kỳ vọng sẽ phản ánh triển vọng kinh doanh tích cực để trở thành lựa chọn hấp dẫn trong nhóm cổ phiếu tiêu dùng - bán lẻ.

Thúc đẩy hiện đại hóa thị trường bán lẻ Việt Nam

Kết quả kinh doanh mới công bố cho thấy chuỗi bán lẻ WinCommerce tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của Masan trong nửa đầu năm 2025. Việc triển khai mô hình siêu thị và cửa hàng mới, đặc biệt là mở rộng nhanh tại khu vực nông thôn, đã giúp WinCommerce (WCM) cải thiện cả doanh thu lẫn lợi nhuận.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 2 cửa hàng mới đi vào hoạt động, đưa tổng số điểm bán trên toàn quốc vượt mốc 4.000. Trong đó, gần 3/4 cửa hàng mở mới tập trung tại khu vực nông thôn, nơi chiếm hơn 60% dân số cả nước.

Khách hàng mua sắm tại hệ thống cửa hàng siêu thị của WinCommerce (Ảnh: Masan).

Theo báo cáo tháng 7, WCM đạt doanh thu thuần 3.486 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn mức mục tiêu tăng trưởng cơ sở 8-12% đề ra cho cả năm. Tính chung 7 tháng, doanh thu đạt 21.400 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Trong tháng 7, WCM mở mới 36 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng mở mới từ đầu năm lên 354, tương đương hơn 50% kế hoạch năm (400-700 cửa hàng). Khoảng 75% trong số này là cửa hàng WinMart+ tại khu vực nông thôn. Riêng khu vực miền Trung ghi nhận 175 cửa hàng, chiếm gần 50% tổng số mở mới.

Kế hoạch dài hạn của WCM hướng đến việc mỗi quận/huyện đều có một siêu thị WinMart, mỗi xã/phường có một siêu thị mini và mỗi thôn, tổ dân phố đều có điểm bán WiN+. Tuy nhiên, việc mở rộng nhanh cùng với áp lực cạnh tranh trên thị trường vẫn là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.

Đánh giá từ giới phân tích

Nhiều công ty chứng khoán duy trì quan điểm tích cực về cổ phiếu MSN. KBSV định giá theo phương pháp SoTP ở mức 100.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên triển vọng tăng trưởng hai chữ số tại Masan Consumer, WinCommerce và Masan MEATLife. VCBS khuyến nghị mua với giá mục tiêu 93.208 đồng/cổ phiếu.

Người tiêu dùng mua sắm sản phẩm của Masan Consumer (Ảnh: Masan).

Theo báo cáo, động lực chính đến từ WCM dự kiến mở thêm hơn 600 cửa hàng trong năm, MCH mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp và thị trường xuất khẩu, MML hưởng lợi từ giá heo hơi cao, còn Masan High-Tech Materials (MHT) được kỳ vọng cải thiện biên lợi nhuận nhờ giá hàng hóa quốc tế phục hồi. VCI cũng nhấn mạnh MSN là cổ phiếu tiêu dùng - bán lẻ hàng đầu, với mức giá mục tiêu 101.000 đồng/cổ phiếu.

Dù vậy, các công ty phân tích cũng lưu ý những rủi ro cần theo dõi, bao gồm mức độ phục hồi chưa đồng đều của tiêu dùng nội địa, yếu tố địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng và áp lực cạnh tranh gia tăng trong ngành bán lẻ hiện đại và FMCG.

Tính đến quý II, Masan ghi nhận lợi nhuận sau thuế Pre-MI đạt 2.602 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, tương đương khoảng 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm (4.875-6.500 tỷ đồng). Điều này cho thấy doanh nghiệp đang duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trên nhiều lĩnh vực hoạt động.