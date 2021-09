Cổ phiếu MSB đỏ sàn, cổ đông lớn "lướt sóng" lỗ nặng

Dân trí Công ty CP May - Diêm Sài Gòn cho biết đã bán ra 5 triệu cổ phiếu MSB vào ngày 7/9 với mục đích đầu tư tài chính. Bán vào lúc thị trường lao dốc, cổ đông lớn này của MSSB đã lỗ 10 tỷ đồng.

Công ty CP May - Diêm Sài Gòn thông báo đã bán 5 triệu cổ phiếu MSB của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vào ngày 7/9 nhằm đầu tư tài chính, hạ tỷ lệ sở hữu từ 3,12% xuống 2,84%, tương đương 33,38 triệu đơn vị.

Kết thúc phiên 7/9, giá MSB đóng cửa ở 29.400 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, cổ đông May - Diêm Sài Gòn đã thu về khoảng 147 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Trước đó 3 tuần (ngày 17/8), May - Diêm Sài Gòn đã mua vào 6,3 triệu cổ phiếu MSB cũng với mục đích đầu tư tài chính, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3,12% vốn, tương đương 36,7 triệu đơn vị. Tại ngày mua vào, giá cổ phiếu MSB ở 31.400 đồng/đơn vị, tương đương số tiền mà cổ đông này đã chi ra để hoàn tất thương vụ gần 198 tỷ đồng.

Đầu tư lướt sóng cổ phiếu MSB không gặp thời, cổ đông lớn lỗ nặng (Ảnh minh họa).

Như vậy, chỉ chưa đầy một tháng, động thái mua vào - bán ra cổ phiếu MSB của cổ đông lớn là Công ty CP May - Diêm Sài Gòn đã khiến cổ đông này lỗ 10 tỷ đồng.

Thông tin do Ngân hàng TMCP Hàng Hải gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM cho biết, Công ty CP May - Diêm Sài Gòn cùng 5 đơn vị có liên quan gồm Công ty CP Sông Hồng, Công ty CP Đầu tư Tiến An, Công ty CP Đầu tư Phát triển Hà Tây, Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam và Công ty CP VID Hưng Yên, đang sở hữu 8,59% vốn MSB, tương đương hơn 100 triệu cổ phiếu.

Công ty CP Đầu tư và cho thuê tài sản TNL (TNL Lease), một đơn vị thành viên của Tập đoàn Đầu tư TNG (TNG Holdings), cũng từng bán ra 8 triệu cổ phiếu MSB, giảm sở hữu từ 4,78% xuống 4,1%, tương đương 48,2 triệu cổ phiếu. Giao dịch nhằm phục vụ cho nhu cầu tài chính, thời gian thực hiện từ 23/8 đến 8/9.

An Hạ