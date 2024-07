Cổ phiếu bị kêu, chủ tịch Tân Tạo: Công ty bị thế lực xấu đứng sau phá

Vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Theo biên bản họp, một cổ đông bày tỏ trước đây mua cổ phiếu ITA với giá khoảng 17.000 đồng/đơn vị. Nhưng hơn 2 năm nay, giá cổ phiếu đã "đi xuống quá nhanh", chỉ xoay quanh 5.000-6.000 đồng/đơn vị.

"Nếu tôi bán trong thời điểm này thì bị lỗ rất nhiều nên cũng mong chờ cổ phiếu ITA tăng giá để bán và chỉ cần hòa vốn chứ không mong có lãi. Tập đoàn có kế hoạch gì để đưa cổ phiếu ITA tăng giá trở lại?", cổ đông đặt câu hỏi.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến, với tên mới là Maya Dangelas - Chủ tịch Tân Tạo - nói thực tế cổ phiếu ITA vẫn luôn có tính thanh khoản cao và đem lại giá trị sinh lời đối với nhà đầu tư lướt sóng. Giá cổ phiếu không ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu cũng như quyền lợi của các cổ đông.

Theo bà, kể từ tháng 5/2022, Tân Tạo đã "bị nhiều thế lực xấu đứng sau phá hoại nhằm thâu tóm". Công ty đã phải cố gắng đấu tranh để đi tìm công lý, đòi lại công bằng và đền bù thiệt hại cho các cổ đông, nhà đầu tư trong, ngoài nước bằng cách khởi kiện ra tòa án quốc tế. Việc xử lý vụ kiện đang trong quá trình được giải quyết. Bà Yến nói Tân Tạo đang cố gắng hết sức để đưa cổ phiếu ITA tăng trần trở lại.

Phối cảnh Khu đô thị Ecity của Tân Tạo (Ảnh: ITA).

Liên quan đến Khu đô thị Ecity, ông Nguyễn Thanh Phong - Tổng giám đốc - nói dự án đã triển khai từ năm 2008, do nhiều vướng mắc nên chưa được hoàn thành. UBND tỉnh Long An cấp gia hạn đầu tư cho Tân Tạo thêm 12 tháng để thực hiện các nội dung...

Một vấn đề khác được cổ đông quan tâm là hiện nay, Tân Tạo chưa có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán. Ông Nguyễn Thanh Phong - Tổng giám đốc - nói công ty gặp khó khăn trong việc tìm đơn vị kiểm toán. Vì vụ việc bất khả kháng nên Tân Tạo đã có văn bản xin Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và báo cáo thường niên năm 2023 theo quy định.

Theo báo cáo Tân Tạo tự lập, năm 2023, công ty đạt doanh thu thuần gần 567 tỷ đồng, lợi nhuận thuần sau thuế gần 206 tỷ đồng, cải thiện rất nhiều so với con số lỗ lần lượt 1.545 tỷ đồng và 258 tỷ đồng của năm trước. Cổ đông hỏi lợi nhuận này tốt hơn các năm 2021-2022 nhưng có phản ánh đúng thực tế kết quả kinh doanh hay không?

Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Phong nói ban lãnh đạo công ty cam kết các thông tin về tài chính đều minh bạch và trung thực. Lợi nhuận năm 2023 là có và phản ánh đúng tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp qua các năm.

Năm 2021, công ty bị lỗ do kiểm toán trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Năm 2022, công ty thanh lý hợp đồng cho thuê đất làm dự án nhiệt điện Kiên Lương vì lý do bất khả kháng. Nếu ngoại trừ những lý do này, năm 2021-2022 cũng như năm 2023, công ty đều có lãi, theo ông Phong.