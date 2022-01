Có mở cửa du lịch quốc tế trước ngày 1/5?

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay (28/1), Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, hiện nay, Việt Nam đã mở 10 điểm đến với khách quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để người Việt ở nước ngoài về quê đón Tết.

"Điều kiện quan trọng nhất không phải máy bay, phương tiện vận tải, mà là phải kiểm soát được dịch. Chúng ta phải tôn trọng quy định về kiểm soát dịch của các nước có kết nối về hàng không", Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh.

Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị mở cửa du lịch quốc tế vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Nhưng việc này sẽ phải rà soát lại sau Tết và phụ thuộc vào kết quả của chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc xuân 2022.

Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị mở cửa du lịch quốc tế vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 (Ảnh minh họa: Hải Long).

Trước đó, Tổng cục Thống kê cho biết, quý IV/2021, hoạt động thương mại, vận tải trong nước, khách du lịch quốc tế dần khôi phục trở lại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý IV/2021 tăng 28,1% so với quý trước, vận tải hành khách tăng 48,4%, luân chuyển hành khách tăng 51,3% và vận chuyển hàng hóa tăng 31,8%, luân chuyển hàng hóa tăng 28,4%; khách quốc tế đến nước ta tăng 62,7%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý IV/2021 ước đạt hơn 1,31 triệu tỷ đồng, tăng 28,1% so với quý trước và giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 4,78 triệu tỷ đồng, giảm 3,8% so với năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 6,2% (năm 2020 giảm 3%).

Vận tải hành khách quý IV/2021 ước tính đạt 367,4 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 59,8% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển đạt 11,9 tỷ lượt khách.km, giảm 72,7%.

Tính chung năm 2021, vận tải hành khách đạt hơn 2,38 tỷ lượt khách vận chuyển, giảm 33% so với năm trước (năm 2020 giảm 29,6%) và luân chuyển 94,7 tỷ lượt khách.km, giảm 42% (năm 2020 giảm 34,1%).

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2021 ước đạt 17.200 lượt người, tăng 14,2% so với tháng trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, quý IV/2021 đạt 42.700 lượt người, tăng 62,7% so với quý III/2021 và giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung năm 2021, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 157.300 lượt người, giảm 95,9% so với năm trước.