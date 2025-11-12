Cơ hội trúng vàng mỗi ngày cùng Vikki Bank

Chương trình diễn ra trên mạng lưới 212 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và trên ứng dụng (app) Vikki Bank từ nay đến hết 10/2/2026.

Theo đó, với mỗi 20 triệu đồng tiền gửi, khách hàng sẽ nhận được 1 mã dự thưởng. Khách hàng có số dư tài khoản tiết kiệm lớn nhất mỗi ngày sẽ nhận được quà tặng là 1 chỉ vàng, áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Riêng các giải tuần sẽ quay số vào thứ 7, tìm kiếm 6 khách hàng may mắn với tổng giá trị là 72 chỉ vàng. Với giải quý, chương trình sẽ thực hiện hình thức quay số để tìm ra người chiến thắng. Giải thưởng đặc biệt trị giá 10 lượng vàng sẽ được quay số và công bố trao thưởng vào ngày 14/2/2026.

Ngoài giải thưởng bằng vàng, chương trình tiết kiệm dự thưởng của Vikki mang đến chuỗi ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, khách hàng được hưởng lãi suất tốt nhất thị trường, lãi suất cộng thêm cho nhiều khách hàng ưu tiên, áp dụng cho cả hình thức gửi tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến 24/7 trên ứng dụng Vikki.

Nếu gửi tiết kiệm online, khách còn được cộng thêm 0,1% lãi suất cho mọi kỳ hạn (tối đa bằng trần lãi suất quy định của NHNN). Riêng tháng 11, ngân hàng sẽ cộng thêm 0,2%/năm với khách gửi tiết kiệm.

Vikki sẽ tổ chức livestream quay số may mắn “Siêu khuyến mại vàng mỗi tuần” để tìm ra những chủ nhân của chỉ vàng giá trị.

Đến nay, chương trình đã trao tổng cộng 197 chỉ vàng, gần 311.000 phần quà cho các khách hàng tham gia chương trình.

Ngân hàng Số thế hệ mới Vikki là ngân hàng số đầu tiên được cấp phép thành lập tại Việt Nam, ra mắt thương mại ngày 10/2/2025. Ngân hàng có trụ sở tại thủ đô Hà Nội với hàng trăm điểm giao dịch và hơn 1.000 máy ATM trên toàn quốc.

Thông tin liên hệ: Ngân hàng Số Vikki (Vikki Digital Bank)

Điện thoại : 1900 6608

Website: www.vikkibank.vn / Email: info@vikkibank.vn