Cơ hội du lịch Thượng Hải khi mua trang sức tại DOJI và Thế Giới Kim Cương

Chạm đến vẻ đẹp, sống trọn ngày hè

Mùa hè - mùa của những ánh nắng chan hòa, của những cuộc hẹn đầy niềm vui - chính là thời điểm để mỗi quý cô làm mới bản thân, khẳng định dấu ấn cá nhân. DOJI và Thế Giới Kim Cương gợi ý những sản phẩm trang sức phù hợp cho cả năng lượng cá tính và thanh lịch ngày hè.

BST Fire on Flames như lời nhắc nhở: “Trong mỗi người phụ nữ, luôn tồn tại một ngọn lửa sẵn sàng bùng cháy khi được đánh thức đúng cách”.

Nếu mùa đông thường ưu ái những phụ kiện to bản, đằm thắm thì mùa hè lại là thời điểm những thiết kế thanh mảnh nhưng vẫn rực rỡ và cuốn hút được quan tâm. Các mẫu trang sức chế tác từ kim cương tự nhiên kết hợp vàng trắng như BST Fire on Flames đến từ DOJI chính là lựa chọn thích hợp, được nhiều tín đồ trang sức yêu thích.

Lấy cảm hứng từ ngọn lửa đam mê, khát vọng và bản lĩnh ẩn sâu trong mỗi người phụ nữ, BST Fire on Flames sử dụng viên kim cương 8 Hearts & 8 Arrows làm điểm nhấn, với thiết kế dáng cắt tròn cổ điển và 58 giác cắt tạo nên hiệu ứng 8 trái tim nhìn từ mặt đáy và 8 mũi tên nổi bật từ mặt trên.

Các sản phẩm bông tai, mặt dây chuyền, nhẫn sở hữu một viên kim cương chủ, kết hợp cùng công nghệ phay CNC ổ đá sắc nét, mang đến hiệu ứng lấp lánh, giúp phái đẹp trở nên tỏa sáng mà vẫn tiết kiệm chi phí.

BST Glister là món trang sức dành cho khách hàng nữ hiện đại, vừa dịu dàng, vừa đầy khí chất.

Lấy cảm hứng từ hoa văn cổ điển, BST trang sức kim cương Glister là gợi ý dành cho những phong cách thời trang cá tính và quyền lực. Tâm điểm của mỗi thiết kế chính là viên kim cương chủ 8 Hearts & 8 Arrows rực rỡ, được tô điểm thêm bằng dải kim cương tấm tỉ mỉ, nâng tầm cho mỗi món trang sức.

BST The Muse là món quà dành cho khách hàng muốn khẳng định nét duyên riêng biệt giữa mùa hè muôn màu.

Bên cạnh các thiết kế viên chủ tròn kinh điển, BST The Muse thuộc dòng sản phẩm trang sức TrenD của DOJI lại là thiết kế dành cho những khách hàng thời đại mới - tự do, nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ. Thông qua những dáng cắt kim cương độc đáo, The Muse khắc họa vẻ đẹp mong manh của cánh bướm, đóa hoa, hay những khoảnh khắc thiên nhiên bồng bềnh... để mỗi quý cô thỏa sức bay bổng với vũ điệu thời trang ngày hè.

Ưu đãi rực rỡ, đặc quyền của mùa hè

Không chỉ mang đến những thiết kế ấn tượng, DOJI và Thế Giới Kim Cương còn đem đến cho khách hàng chương trình khuyến mãi “Summer Vibe - Săn mùa vàng rực rỡ” từ ngày 10/6 đến hết ngày 30/6.

DOJI và Thế Giới Kim Cương mang đến quà tặng dịp hè.

Trong đó, các sản phẩm trang sức được ưu đãi tới 15% giúp phái đẹp thỏa sức lựa chọn những phụ kiện phù hợp với trang phục hè rực rỡ, khách hàng càng mua nhiều càng thêm ưu đãi. Với khuyến mại mua sắm online lên đến 50%, các tín đồ không cần rời khỏi nhà vẫn sở hữu được món trang sức ưng ý với mức giá hợp lý.

Với mức giá chỉ từ 8 triệu đồng cùng ưu đãi lên tới 25% cho trang sức cưới, các cặp đôi sẽ hiện thực hóa giấc mơ hạnh phúc với những thiết kế tinh xảo và đầy ý nghĩa cho hành trình về chung một nhà.

Như một món quà đặc biệt gửi tặng khách hàng trong mùa hè này, DOJI và Thế Giới Kim Cương dành tặng 10 chuyến du lịch Thượng Hải cho khách mua hàng.

“Summer Vibe - Săn mùa vàng rực rỡ” là cách DOJI và Thế Giới Kim Cương đồng hành cùng các nàng trên hành trình tìm kiếm vẻ đẹp đích thực, từ món trang sức tinh xảo, trải nghiệm mua sắm ưu đãi, cho tới kỳ nghỉ mơ ước giữa lòng Thượng Hải hoa lệ.

Xem thêm thông tin tại:

Trang sức DOJI

Hotline: 1800 1168

Website: https://trangsuc.doji.vn

Facebook: https://www.facebook.com/doji.trangsuc

Thế Giới Kim Cương

Hotline: 1800 9298

Website: https://thegioikimcuong.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/thegioikimcuong