Chuyển tiền nước ngoài của ACB: Giải pháp tài chính toàn diện cho công dân toàn cầu

Chọn ACB, trọn lợi ích cho công dân toàn cầu

Đồng hành cùng nhu cầu tài chính xuyên biên giới ngày càng gia tăng, ACB khẳng định vị thế hàng đầu với các giải pháp chuyển tiền nước ngoài toàn diện.

Mỗi năm ngân hàng đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng vào công nghệ, không ngừng đổi mới để phục vụ nhu cầu giao dịch quốc tế đa dạng. Ứng dụng Blockchain, AI và API đã được ACB tích hợp, gia tăng tốc độ xử lý, giảm chi phí trung gian và nâng cao tính bảo mật.

ACB mang đến giải pháp tài chính toàn diện cho công dân toàn cầu.

ACB đã chuyển đổi hệ thống điện thanh toán quốc tế sang định dạng MX theo chuẩn ISO 20022, giúp tăng tốc xử lý, nâng cao độ chính xác và mở rộng khả năng kết nối toàn cầu, đồng thời tạo điều kiện triển khai hiệu quả các dịch vụ hiện đại.

Trên nền tảng đó, dịch vụ SWIFT GO mang đến cho khách hàng trải nghiệm thanh toán quốc tế nhanh chóng với chi phí định sẵn và minh bạch. Nhiều giao dịch hoàn tất chỉ trong 21 giây, kết nối hơn 70 quốc gia trong mạng lưới SWIFT, hữu ích cho các khoản chi thường xuyên.

ACB ưu tiên bảo mật trong phát triển sản phẩm, đặc biệt với dịch vụ chuyển tiền quốc tế. Ngân hàng áp dụng chuẩn PCI DSS, xác thực 3D Secure và tính năng quản lý hạn mức giao dịch chủ động, giúp bảo vệ tài khoản và ngăn ngừa giao dịch trái phép.

Đồng thời, ACB đã nhận 3 giải thưởng “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc về tỷ lệ điện đạt chuẩn” (Straight Through Processing - STP) do các Ngân hàng JP Morgan Chase, Wells Fargo Bank, Standard Chartered Bank trao tặng.

Theo ghi nhận của Ngân hàng Standard Chartered, tỷ lệ điện chuẩn thanh toán quốc tế tại ACB cao vượt trội so với con số trung bình trên toàn thế giới là 90%.

ACB hiện sở hữu mạng lưới ngân hàng đại lý trên toàn thế giới với chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế được công nhận bởi các ngân hàng toàn cầu trong nhiều năm. Dịch vụ thanh toán quốc tế của ACB đã được đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin cùng đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, năng lực chuyên môn được chứng thực bởi Phòng Thương mại Quốc tế - ICC.

ACB còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi thiết thực như “Miễn phí năm châu - Tỷ giá giảm sâu” giúp khách hàng vừa tiết kiệm chi phí chuyển tiền quốc tế, vừa hưởng tỷ giá ngoại tệ cạnh tranh. Đồng thời, ứng dụng ACB ONE mở ra trải nghiệm “một chạm ngoại tệ”, cho phép bán ngoại tệ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.

Trong thời đại số, khách hàng mong muốn trải nghiệm “một chạm ngoại tệ” như trên ứng dụng ACB ONE.

Đáp ứng nhu cầu tài chính không biên giới

Thế giới đang trải qua những biến động kinh tế - chính trị, nơi chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn tác động trực tiếp đến tài chính cá nhân. Với người có nhu cầu chuyển tiền quốc tế, những biến động từ tỷ giá hối đoái của các quốc gia đồng nghĩa chi phí giao dịch có thể tăng cao nếu không chủ động nắm bắt thời điểm.

Nhu cầu chuyển tiền nước ngoài ngày càng tăng nhằm đáp ứng cho các mục đích du học, định cư hay trợ cấp thân nhân.

Chính vì vậy, nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài, từ du học, định cư đến trợ cấp thân nhân, không chỉ dừng lại ở việc “chuyển nhanh - nhận đủ” mà còn đòi hỏi khả năng kiểm soát rủi ro tỷ giá và tối ưu dòng tiền. Với hơn 6 triệu người Việt đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhu cầu này ngày càng rõ nét và đa dạng.

Với những gia đình chi trả học phí hoặc sinh hoạt phí định kỳ, sự thay đổi tỷ giá có thể khiến tổng chi phí vượt dự tính. Khi đó, các công cụ như Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) để “khóa” tỷ giá, hay cân đối thu - chi cùng loại ngoại tệ trở thành lựa chọn giúp kiểm soát rủi ro và tối ưu dòng tiền.

Phòng ngừa tự nhiên (Natural Hedging) - cân đối thu chi bằng cùng một loại ngoại tệ - cũng là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả, đặc biệt khi thực hiện qua ngân hàng chính thống như ACB, nơi mọi giao dịch được giám sát và đảm bảo minh bạch.

Ngoài ra, công nghệ đang định hình lại cách thức chuyển tiền quốc tế. Từ Blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) cho đến hệ thống SWIFT GPI và tiêu chuẩn ISO 20022, các nền tảng mới giúp giao dịch được thực hiện nhanh, minh bạch và an toàn hơn.

Sự bùng nổ của fintech và ngân hàng số cũng mở ra một kỷ nguyên mới, nơi chỉ với một ứng dụng di động, khách hàng đã có thể chuyển tiền xuyên biên giới một cách tiện lợi, tiết kiệm và an tâm. Những chuyển động này càng khẳng định vai trò của ACB trong việc cung cấp giải pháp tài chính toàn diện - kết hợp tốc độ, minh bạch và an toàn - giúp khách hàng an tâm kết nối toàn cầu.

Để tìm hiểu thêm về ưu đãi khi chuyển tiền nước ngoài, khách hàng tham khảo https://acb.com.vn/uu-dai/mien-phi-nam-chau-ty-gia-giam-sau hoặc đến các chi nhánh/phòng giao dịch ACB gần nhất hay qua số Chăm sóc khách hàng 24/7: 028 38 247 247.