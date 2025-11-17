Chuyên gia thế giới rối vì không rõ Trung Quốc thực sự nhập bao nhiêu vàng

Số liệu mua vàng công khai của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc trong năm nay rất thấp, chỉ 1,9 tấn vào tháng 8; 1,9 tấn vào tháng 7 và 2,2 tấn vào tháng 6.

Một số nhà phân tích quốc tế nhận định lượng vàng Trung Quốc mua có thể cao hơn số liệu công bố, do sự khác biệt giữa dữ liệu thương mại và báo cáo chính thức.

Các nhà phân tích tại Societe Generale ước tính, dựa trên dữ liệu thương mại, tổng lượng mua của Trung Quốc có thể lên tới 250 tấn trong năm nay, chiếm hơn 1/3 tổng cầu vàng của các ngân hàng Trung ương toàn cầu.

Chương trình mua vàng chính thức của Trung Quốc, do Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE) trực thuộc PBOC quản lý, mới chỉ mua 25 tấn trong năm nay. Vàng dự trữ thường được lưu giữ ở Thượng Hải hoặc Bắc Kinh.

SAFE có các mục tiêu mua vàng trong 1 năm và 5 năm và lượng dự trữ hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu, theo một cựu quan chức SAFE. Một số báo cáo cho rằng ngoài SAFE, các tổ chức nhà nước khác cũng tham gia giao dịch vàng, tuy nhiên thông tin chi tiết không được công bố rộng rãi.

Nhân viên đang xếp lại các sản phẩm tại một cửa hàng ở Trung Quốc (Ảnh: China Daily).

Một phương pháp khác là tính khoảng chênh giữa nhập khẩu ròng và sản xuất vàng trong nước của Trung Quốc, cũng như sự thay đổi lượng vàng nắm giữ bởi các ngân hàng thương mại hoặc mua bởi người tiêu dùng bán lẻ.

Dựa trên phương pháp này, Plenum Research, một công ty tư vấn tại Bắc Kinh, tính toán chênh lệch các giao dịch mua chính thức là 1.351 tấn năm 2023 và 1.382 tấn năm 2022, gấp hơn 6 lần lượng mua công khai mà Trung Quốc thực hiện trong các năm đó.

Dữ liệu càng phức tạp bởi Trung Quốc là nhà khai thác vàng lớn nhất thế giới, chiếm 10% sản lượng toàn cầu năm ngoái. Điều này có nghĩa rằng nước này có thể mua vàng trong nước cho dự trữ.

Ông Jeff Currie, Giám đốc chiến lược năng lượng tại công ty tài chính Carlyle, cho rằng xu hướng mua vàng của Trung Quốc có thể liên quan đến nỗ lực đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, tương tự nhiều nền kinh tế khác.

Chuyên gia nói thêm rằng không ai có thể đoán được Trung Quốc đang mua bao nhiêu vàng. Các nhà giao dịch hiện phải dựa vào dữ liệu gián tiếp, như số lượng thỏi vàng 400 ounce được đúc mới với số seri liên tiếp.

Ông Bruce Ikemizu, Giám đốc Hiệp hội Thị trường vàng Nhật Bản, cho rằng năm nay mọi người thực sự không tin vào số liệu chính thức, đặc biệt là tại Trung Quốc. Nhiều chuyên gia tin rằng dự trữ vàng hiện tại của Trung Quốc gần 5.000 tấn, gấp đôi con số công khai.

Các ngân hàng Trung ương đã mua vào lượng lớn vàng trong những năm gần đây, góp phần đẩy giá vượt mốc 4.300 USD/ounce. Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy trong thập kỷ qua, tỷ trọng vàng trong dự trữ toàn cầu ngoài Mỹ đã tăng từ 10% lên 26%, trở thành tài sản dự trữ lớn thứ hai sau đồng USD.

Trong quý gần đây nhất, chỉ khoảng 1/3 lượng mua chính thức được báo cáo công khai, giảm từ khoảng 90% cách đây 4 năm, theo ước tính của WGC dựa trên dữ liệu của Metals Focus.

Ông Michael Haigh, nhà phân tích tại công ty tài chính Societe Generale, cho biết sự mờ mịt này khiến thị trường vàng trở nên khó đoán so với các hàng hóa như dầu, nơi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đóng vai trò điều tiết sản xuất. Lượng vàng ra vào ngân hàng Trung ương có tác động rất lớn.

Trung Quốc là nhà sản xuất và tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, nhưng dữ liệu dự trữ vàng của Trung Quốc thường không được cập nhật thường xuyên, khiến các chuyên gia phải dựa vào nhiều nguồn thống kê khác nhau để ước tính.