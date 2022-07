"Chúng tôi không chỉ giúp khách hàng bán bia, mà hơn hết là trải nghiệm mới mẻ"

Mạng xã hội và AI đang ngày càng chứng tỏ vị thế của những cách làm sáng tạo trong việc tiếp thị sản phẩm, dịch vụ của thương hiệu trên nền tảng trực tuyến. Dưới đây là phần chia sẻ từ Paolo Garcia và Chandu Rajapreyar về xu hướng này.

Giám đốc điều hành sáng tạo của Leo Burnett - Chandu Rajapreyar (trái) cùng Giám đốc sáng tạo của Publicis Groupe - Paolo Garcia (Ảnh: Publicis Groupe).

Hai anh có thể chia sẻ về một chiến dịch từng triển khai có ứng dụng nền tảng công nghệ để thu hút người dùng?

- Ngay lúc này, chúng tôi đang nghĩ tới chiến dịch Heineken Juke "Music in a Can". Việc áp dụng nền tảng công nghệ trong các chiến dịch sáng tạo của chúng tôi không chỉ có vậy, một chiến dịch khác có thể kể tới như "Cùng Kinh Đô sống lại kỷ niệm trung thu xưa". Cả hai đều dành những giải thưởng danh giá cho ý tưởng và sự sáng tạo, nhằm giúp khách hàng của chúng tôi tương tác tốt hơn với người dùng.

Chúng tôi nghĩ rằng điều đặc biệt ở các chiến dịch này nằm ở trải nghiệm của sự tương tác và cách người tiêu dùng sử dụng sản phẩm ngay trên thiết bị di động sẽ là một yếu tố mới giúp chúng tôi cạnh tranh với các công ty khác.

Nhưng quan trọng hơn, với chiến dịch "Music in a Can", chúng tôi không chỉ giúp khách hàng bán bia đơn thuần nữa… Thứ chúng tôi bán là sự trải nghiệm. Sẽ thú vị hơn khi khách hàng thưởng thức một lon bia và hơn hết, họ có thể khám phá gu âm nhạc cùng các nghệ sĩ họ yêu thích với trải nghiệm hình ảnh thực tế ảo AR.

Chúng tôi tin rằng toàn bộ sự tương tác độc đáo này sẽ giúp tăng trải nghiệm uống bia khi kết hợp với âm nhạc ngay trên thiết bị di động. Giải pháp này cũng góp phần làm cho sản phẩm trở nên thú vị hơn với khách hàng ở độ tuổi trẻ, vốn đã rất thích thú với công nghệ.

Bên cạnh sự tương tác ấn tượng từ người dùng, chiến dịch "Music in a Can" của chúng tôi cũng vinh dự dành được giải thưởng hạng Đồng và hạng Vàng tại New York Festivals, một kết quả rất đáng tự hào của chúng tôi.

Những giải thưởng mà chiến dịch "Music in a Can" đạt được

Sử dụng AR là một cách khá độc đáo để quảng bá thiết kế bao bì mới. Điều gì đã tạo nên ý tưởng này?

- Khá là thú vị khi nói về điều gì đã thực sự khơi nguồn cho ý tưởng này… Bởi vì chúng tôi chỉ đặt lon Heineken trước mặt và nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Một người trong nhóm lên tiếng "Tôi thậm chí không thể đọc tên sản phẩm trong lần ra mắt mới đây"… và một ít giây sau đó là khoảnh khắc "A-HA" khoái chí của cả team…

Bởi vì từ mọi góc độ, chỉ có hai chữ cái được nhìn thấy trên lon bia… Có nghĩa là chúng tôi có thể đặt 2 chữ cái này vào giữa bất cứ thứ gì… có thể là bài hát, lời bài hát hoặc một cái tên. Đây quả là sự may mắn đối với chúng tôi khi 4 trong số 8 chữ cái của tên sản phẩm là nguyên âm, điều này cho phép chúng tôi nảy ra nhiều ý tưởng để khám phá âm nhạc. Cuối cùng dẫn đến trải nghiệm AI/AR với 2 chữ cái.

Chiến dịch liên quan đến các thuật toán AI và AR nhận dạng chữ cái nhận phản hồi thế nào từ đối tác?

- Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi trao đổi với khách hàng với ý tưởng về AI, VR hay bất cứ công nghệ nào nhưng chỉ một số ít trong số đó được thực hiện. Chandu và tôi có một số ý tưởng đổi mới đáng kể vẫn còn nằm trong dự định của cả hai. Heineken là một trong số rất ít khách hàng đủ dũng cảm để thúc đẩy và phát triển nó.

Sau dự án này, chúng tôi đã nhận được sự tin tưởng của họ và hiện tại chúng tôi đang đề ra các giải pháp sáng tạo hơn. Chúng tôi cũng có một đội ngũ sáng tạo rất am hiểu về công nghệ, những người luôn thúc đẩy các ý tưởng một cách có ý thức và liên tục để tìm ra những cách thức sáng tạo trong công nghệ, điều này làm cho những ý tưởng đơn giản trở nên thú vị hơn.

Những con số ấn tượng từ chiến dịch "Music in a Can"

"Music in a Can" cho phép người dùng tạo danh sách phát Spotify bằng cách quét các tổ hợp hai chữ cái khác nhau trên lon Heineken. Có bao nhiêu bài hát đã được phát hoặc danh sách phát đã được tạo?

- Thật là tuyệt vời khi chúng ta nhìn vào dữ liệu. Mọi người đã dành tổng cộng 5.200.000 giờ để nghe các bản nhạc do Heineken tạo ra và từ quan điểm tương tác, chúng tôi ghi nhận 546.000 danh sách phát được chia sẻ trên các nền tảng truyền thông xã hội, đây là một con số chưa từng có và đã vượt qua mọi kỳ vọng của chúng tôi.

Ngày nay, chúng ta cần hiểu rằng một thứ gì đó chỉ trở thành dữ liệu sau khi nó được thực hiện xong. Thành công của các chiến dịch như thế này trở thành dữ liệu tại thời điểm đó. Chúng tôi thực sự kỳ vọng rằng ý tưởng này sẽ mang lại động lực cho những ý tưởng mới mẻ khác để nhìn thấy cơ hội đang mở ra trước mắt.