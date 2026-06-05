Chứng khoán Việt Nam đang bị định giá thấp như thời khủng hoảng

VN-Index hiện giao dịch ở mức P/E dự phóng 13 lần, trong khi tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được kỳ vọng đạt 15%. Tuy nhiên, nếu nhìn chi tiết hơn, hơn 70% cổ phiếu trên thị trường đang giao dịch dưới mức P/E 10 lần. Mức định giá thấp này thường chỉ xuất hiện trong các giai đoạn khủng hoảng, thông tin được ghi nhận tại báo cáo phân tích từ VinaCapital.

Báo cáo cũng chỉ ra, đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup hiện chiếm gần 30% vốn hóa VN-Index; điều này làm phần còn lại của thị trường đang có định giá tương đương như giai đoạn khủng hoảng.

Trong khi đó, thực tế lại hoàn toàn trái ngược khi nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì sức chống chịu tốt và xuất khẩu công nghệ cao tiếp tục tăng mạnh. Lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết đồng thời tăng trưởng tốt.

Theo thống kê, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết tăng 51% so với cùng kỳ trong quý I, vượt xa mức kỳ vọng đồng thuận của thị trường là 15%. Đà tăng này một phần đến từ Vinhomes (mã chứng khoán: VHM). Dù vậy, ngay cả khi loại trừ Vinhomes, lợi nhuận vẫn tăng khoảng 30% - gấp đôi kỳ vọng thị trường.

Lý giải hiện tượng này, theo chuyên gia, thị trường đang đối mặt với một số khó khăn, đặc biệt là việc đóng cửa eo biển Hormuz là thách thức lớn đối với châu Á. Hệ quả, đà tăng trưởng lợi nhuận của VN-Index nhiều khả năng sẽ chậm lại khi tác động kinh tế của chiến sự Trung Đông dần lan tỏa, trong khi mặt bằng lãi suất cao hơn được dự báo sẽ gây sức ép lên biên lợi nhuận của các ngân hàng trong những tháng còn lại của năm.

Hai thái cực bò và gấu trên TTCK (Ảnh: DT).

Dù vậy, chiến lược “ngoại giao cây tre” đã giúp Việt Nam bảo đảm đủ nguồn cung dầu, qua đó hạn chế đáng kể tác động tiêu cực từ cuộc chiến. Đến nay, cuộc chiến chưa gây xáo trộn đáng kể đến đời sống tại Việt Nam, trái ngược với tình hình tại Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Một trong những lý do giúp Việt Nam duy trì ổn định kinh tế là dòng vốn FDI từ các đối tác lớn như Trung Quốc và Nhật Bản vẫn tiếp tục đổ mạnh vào lĩnh vực sản xuất.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang triển khai một loạt cải cách trên diện rộng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đáp ứng các tiêu chí liên quan đến việc được đưa vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE, cũng như tháo gỡ để tái khởi động các dự án bất động sản bị đình trệ...

Chuyên gia nhận định, thị trường chứng khoán vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động của các cải cách này, do lợi ích sẽ được hiện thực hóa dần theo thời gian thông qua thanh khoản cải thiện, số lượng doanh nghiệp niêm yết gia tăng, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và việc tái khởi động các dự án chậm tiến độ.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán phân hóa mạnh như hiện tại, chiến lược quản lý danh mục chủ động tại Việt Nam là đặc biệt quan trọng, bởi việc lựa chọn đúng các cổ phiếu dẫn dắt có thể tạo khác biệt lớn đối với hiệu quả đầu tư.