Chứng khoán Việt Nam quy mô 410 tỷ USD, hút mạnh dòng vốn ngoại

Chiều ngày 2/6, tại Singapore, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Toạ đàm với chủ đề “Các chính sách phát triển thị trường vốn của Việt Nam”.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Toạ đàm thu hút khoảng 100 nhà đầu tư quốc tế, tổ chức môi giới, ngân hàng lưu ký toàn cầu và các thành viên thị trường chứng khoán đến từ Việt Nam và khu vực tham dự.

Quy mô vốn hoá thị trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 410 tỷ USD

Chia sẻ tại tọa đàm, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết trong thời gian qua, đặc biệt trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát và tăng trưởng đạt kết quả tích cực, là nền tảng quan trọng để thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi và phát triển.

Tính đến giữa tháng 5, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 410 tỷ USD; giá trị giao dịch bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đạt khoảng 1,2 tỷ USD/phiên.

Đồng thời, thị trường ghi nhận nhiều đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gắn với niêm yết, đồng thời ngày càng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tìm hiểu và chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chủ tịch UBCKNN cũng cho biết trong thời gian qua Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp cải cách quan trọng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trong đó, nổi bật là việc áp dụng cơ chế giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước khi đặt lệnh đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong mở tài khoản đầu tư gián tiếp và tài khoản giao dịch chứng khoán, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn quốc tế tham gia thị trường.

Nhiều đề án quan trọng như Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán, Đề án phát triển ngành quỹ và Đề án phổ biến kiến thức, đào tạo nhà đầu tư đang được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm trong quý I/2027

Các chuyên gia nước ngoài bày tỏ quan tâm đến việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam (Ảnh: SSC).

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, Chủ tịch UBCKNN cho biết cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cao độ mở của thị trường theo thông lệ quốc tế, phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính hiện đại, đồng thời đẩy mạnh phát triển nhà đầu tư tổ chức và nâng cao chất lượng nhà đầu tư cá nhân.

Đặc biệt, trong ngắn hạn, UBCKNN tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng và đưa cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào vận hành dự kiến trong quý I/2027.

Đồng thời, UBCKNN sẽ đề xuất sửa đổi Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nghiên cứu các giải pháp liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài và tăng cường năng lực giám sát thị trường, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả hoạt động và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tham gia thảo luận tại Toạ đàm, các chuyên gia quốc tế ghi nhận những nỗ lực cải cách nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả vận hành và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài của thị trường Việt Nam.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự quan tâm đến lộ trình nâng hạng thị trường, việc triển khai các cơ chế mới như CCP, tài khoản giao dịch tổng cũng như các giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, công cụ phòng ngừa rủi ro và mở rộng quy mô thị trường ngoại hối.

Các nhà đầu tư cũng đánh giá Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để thu hút dòng vốn dài hạn nhờ nền tảng tăng trưởng kinh tế tích cực, vị trí ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và quyết tâm thúc đẩy các cải cách mang tính cấu trúc nhằm xây dựng một thị trường vốn hiện đại, minh bạch và hội nhập quốc tế.