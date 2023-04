Chứng khoán tuần mới: Dự đoán nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường

Bám sát thị trường, đặc biệt là tại vùng hỗ trợ 1.055-1.060 điểm

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên cuối tuần tạo nến dạng Spinning Top cho thấy sự giằng co trong tâm lý nhà đầu tư sau phiên giảm điểm về quanh 1.065 điểm. Xét về khung đồ thị giờ, 2 chỉ báo MACD và RSI mới tạo một đáy cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn có thể tiếp tục xuất hiện ở các phiên tiếp theo.

Tuy nhiên, với diễn biến hiện tại, thị trường nhiều khả năng sẽ có sự phân hóa và nhịp điều chỉnh này là cần thiết để VN-Index tiếp tục hướng lên các khu vực cao phía trên.

Đồ thị kỹ thuật VN-Index (Ảnh chụp màn hình).

Các nhà đầu tư tiếp tục bám sát thị trường, đặc biệt là tại vùng hỗ trợ 1.055-1.060 điểm. Các nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội tại các nhịp rung lắc mạnh nhiều khả năng sẽ diễn ra trong những phiên tới để cân nhắc giải ngân mua vào cổ phiếu thuộc các nhóm ngành như chứng khoán, dầu khí, bất động sản khi tín hiệu mua chủ động gia tăng trở lại tại các vùng hỗ trợ.

Áp lực chốt lời ngắn hạn chiếm ưu thế

Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Thị trường đã tăng 3 tuần liên tiếp và đà tăng đang chậm lại khi gặp vùng cản mạnh quanh ngưỡng 1.082 điểm. Thanh khoản cao nhất hơn 4 tháng qua cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn chiếm ưu thế.

Dòng tiền nội đang chiếm ưu thế để cân lại sức bán ròng của khối ngoại. Nhà đầu tư đang tập trung giao dịch ở nhóm cổ phiếu vốn nhạy cảm với thông tin giảm lãi suất lần thứ 2 trong vòng một tháng qua như bất động sản, chứng khoán.

Thị trường đang trong giai đoạn chịu áp lực bán ngắn hạn

Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)

Tuần vừa qua thị trường tiếp tục duy trì được xu hướng tăng điểm nhẹ, kết tuần VN-Index tăng 5,07 điểm (0,48%) với khối lượng giao dịch tiếp tục tăng mạnh (là tuần có khối lượng giao dịch cao nhất kể từ đầu năm).

Trạng thái tăng điểm nhẹ với khối lượng tăng rất mạnh cho thấy thị trường đang trong giai đoạn chịu áp lực bán ngắn hạn. Việc thị trường điều chỉnh là cần thiết để thị trường rũ bỏ và củng cố lại xu hướng tăng, mục tiêu ngắn hạn VN-Index có thể hướng tới quanh khu vực 1.100 điểm và xa hơn là 1.150 điểm.

Về tình hình vĩ mô, điểm tích cực là lãi suất của Việt Nam đang có xu hướng giảm trong bối cảnh Fed đang đi đến giai đoạn cuối của tiến trình tăng lãi suất, Chính phủ cũng đang tích cực đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản. Tuy nhiên, những khó khăn về vĩ mô vẫn còn nhiều khi rủi ro và khó khăn của thị trường trái phiếu, bất động sản chưa thể giải quyết sớm, kinh tế toàn cầu vẫn đang trong tình trạng bấp bênh và đối diện với nguy cơ suy thoái do lạm phát cao, bất ổn trong lòng nước Mỹ và châu Âu do cuộc chiến Nga - Ukraina tiếp tục có xu hướng leo thang, hệ thống NHTM ở Mỹ và Thụy Sĩ, Đức đang có những rủi ro về thanh khoản... Do đó, trong bối cảnh tốt xấu đan xen như hiện tại, xu hướng tích lũy cũng là xu hương hợp lý đang diễn ra.

Thị trường trong ngắn hạn và trung, dài hạn đều đang ở trạng thái vận động tích cực khi VN-Index quay trở lại kênh tăng ngắn hạn với động lượng tốt, nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiến hành giải ngân trong giai đoạn này và trong các phiên điều chỉnh hiện tại. Nhà đầu tư trung, dài hạn có thể tiếp tục giải ngân dần tăng tỷ trọng nắm giữ để đón đầu giai đoạn tăng giá mới sau kỳ tích lũy này, hướng giải ngân nên lựa chọn các cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt, các cố phiếu có tiềm năng tăng trưởng ổn định đang vận động trong trạng thái tích lũy hiện nay.

Triển vọng tăng điểm của thị trường vẫn còn tiếp diễn trong ngắn hạn

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

Triển vọng tăng điểm của thị trường vẫn còn tiếp diễn trong ngắn hạn. Các nhịp điều chỉnh, rung lắc mạnh của thị trường vẫn là cơ hội mua trading hoặc cover lại các vị thế đã bán cho các nhà đầu tư.

Dòng tiền sẽ tập trung trở lại ở các nhóm cổ phiếu dẫn dắt như chứng khoán, bất động sản, ngân hàng... sau một vài phiên điều chỉnh. Đây vẫn là giai đoạn các nhóm cổ phiếu sẽ luân phiên vận động.

Mốc 1.065 điểm là hỗ trợ quan trọng

Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC)

Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì ở mức tích cực với tất cả các chỉ số. Tuy nhiên, với việc đóng cửa trên EMA5, nhóm chỉ số đại diện phân khúc vốn hóa vừa và nhỏ là VNMidcap, VNSmallcap và HNX-Index đang có xung lực tăng mạnh hơn so với VN-Index và VN30.

Dự báo trong phiên giao dịch tới, thị trường có thể sẽ thể hiện những nỗ lực tăng điểm để chỉ số đại diện VN-Index kiểm định ngưỡng kháng cự EMA5 tại 1.073 điểm. Nếu lực cầu đủ mạnh để hấp thụ tốt lượng cổ phiếu lớn về tài khoản, giúp VN-Index đóng cửa trên mốc này, đà tăng của thị trường sẽ được khôi phục và giúp chỉ số hướng lại lên vùng kháng cự quanh 1.085-1.090 điểm.

Ngược lại, nếu VN-Index chưa thể vượt qua kháng cự EMA5 khi đóng cửa, chỉ số sẽ cần thêm những nhịp tích lũy, củng cố trong biên độ từ 1.065-1.073 điểm; trong đó, mốc 1.065 điểm là hỗ trợ quan trọng của đường EMA100 ngày.

