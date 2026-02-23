Chứng khoán rạng rỡ sau kỳ nghỉ Tết, sắc tím lan rộng

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường chứng khoán khởi động trở lại trong không khí hưng phấn. VN-Index duy trì đà tăng, kết phiên tăng hơn 36 điểm, ở mức 1.860,14 điểm.

Sắc xanh bao trùm toàn thị trường. Trên sàn HoSE, 280 mã tăng giá và chỉ 73 cổ phiếu giảm giá. Trong đó, 15 cổ phiếu tăng trần, sắc tím phủ nhiều ngành nghề, bao gồm một số ngành đáng chú ý như dầu khí (PLX, GAS).

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Hai cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Trần Đình Long gồm VIC (Vingroup) và HPG (Hòa Phát), góp phần lớn trong việc dẫn dắt đà tăng của chỉ số. Trong đó, VIC tăng 1,44%, đóng góp 3,4 điểm còn HPG tăng 2,42%, đóng góp 1,52 điểm. Ngoài ra, một số cổ phiếu đáng chú ý khác cũng nằm trong nhóm này, như VPB, VHM, VCK, VCB, GEX...

Ở chiều ngược lại, FPT (Tập đoàn FPT) và MWG (Thế Giới Di Động) lại giảm, kéo lùi chỉ số. Trong đó, FPT giảm 1,87% còn MWG giảm 0,86%.

FPT là mã bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất, giá trị bán ròng hơn 1.140 tỷ đồng. Tiếp sau đó là các mã VCB (265 tỷ đồng), VPB (163 tỷ đồng), MWG (117 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, HPG được mua ròng nhiều nhất ,giá trị hơn 329 tỷ đồng. Tuy nhiên, xu hướng chính của khối ngoại hôm nay vẫn là bán ròng, giá trị 1.126 tỷ đồng.