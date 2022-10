Chứng khoán ngày 27/10: Nhà đầu tư hãy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn

Chỉ số có xu hướng duy trì dao động hẹp quanh mốc 986-1.006 điểm

Công ty Chứng khoán DNSE

Kết thúc phiên giao dịch 26/10, chỉ số VN-Index đóng cửa ở 993,36, giảm 4,3 điểm, tương đương mức 0,4%. Thanh khoản sàn HoSE đạt 8.049 tỷ đồng, giảm 4.559 tỷ đồng, tương đương giảm 36,16%, so với phiên trước.

Tâm lý nhà đầu tư khá ảm đạm khi số mã giảm chiếm ưu thế, gấp 1,7 lần số mã tăng. Chỉ số VN30 giảm 0,11%, nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình giảm 0,79% và nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ giảm 1,71%.

Khối ngoại có phiên bán ròng đạt 57,03 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại mua ròng lớn nhất cổ phiếu MSN (47,82 tỷ đồng) và bán ròng lớn nhất cổ phiếu VHM (58,04 tỷ đồng). Tổng giao dịch mua ròng tích lũy trong tháng 10 đạt 1.762,57 tỷ đồng.

Đồ thị kỹ thuật VN-Index (Ảnh chụp màn hình).

Chỉ số VN-Index hình thành mẫu nến giảm điểm ngắn, nằm lui ở nửa trên biên độ phiên trước. Mẫu nến nằm dưới MA6. Thanh khoản giảm sâu trở lại, đạt dưới mức trung bình. Chỉ số RSI vận động quanh ngưỡng quá bán và cải thiện nhẹ. Lực cầu suy yếu khi kỳ vọng nhà đầu tư chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các yếu tố môi trường vĩ mô kèm theo đà giảm dai dẳng. Thanh khoản thị trường về mức thấp trong giai đoạn cuối nhịp sóng điều chỉnh và có xu hướng chậm dần đà giảm, đồng thời hình thành vùng biên độ hẹp.

Chỉ số có xu hướng duy trì dao động hẹp quanh mốc 986 -1.006 điểm. Mặc dù mức định giá tiệm cận về vùng thấp trong dài hạn, các chuyên gia của công ty khuyên nhà đầu tư tiếp tục quan sát chỉ số, chờ đợi thị trường cân bằng, tránh rủi ro xu hướng với các xác nhận rõ ràng hơn.

Chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn, không vội vàng giải ngân bắt đáy sớm

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Thanh khoản sụt giảm mạnh kèm với áp lực bán ở hơn 250 mã cổ phiếu khiến cho VN-Index quay về khu vực 990 điểm. Về góc nhìn kỹ thuật, các chỉ báo vẫn chưa cho tín hiệu tích cực trở lại, trong đó chỉ báo ADX có xu hướng tăng dần lên khu vực 60 cho thấy rủi ro vẫn còn tiềm ẩn lớn trong ngắn hạn.

Vùng điểm 985 tương ứng với ngưỡng 0.786 của thang đo Fibonacci mở rộng sẽ tạm thời là hỗ trợ của thị trường trong ngắn hạn. VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục kiên nhẫn quan sát thị trường để chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn, không vội vàng giải ngân bắt đáy sớm khi VN-Index vẫn còn có diễn biến rung lắc mạnh.

Hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số quanh vùng 950 điểm

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Thị trường mở cửa trong sắc xanh song áp lực bán mạnh quanh kháng cự 1.000 điểm khiến chỉ số nhanh chóng đảo chiều. Đà giảm được nới rộng về cuối phiên, trong đó sắc đỏ tập trung tại nhóm cổ phiếu bất động sản. Đồng thời, các nhóm cổ phiếu dẫn dắt dòng tiền phiên trước như ngân hàng, thép cũng đồng loạt hạ nhiệt. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại mốc 993 điểm cùng thanh khoản sụt giảm gần 40% so với phiên trước đó.

Quan sát đồ thị kỹ thuật, việc chỉ số không vượt được ngưỡng 1.000 điểm trong phiên hôm qua cùng khối lượng giao dịch thấp cho thấy tín hiệu tích cực chưa trở lại thị trường. Hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số quanh vùng 950 điểm.

Agriseco duy trì quan điểm nhà đầu tư tiếp tục quan sát thêm diễn biến thị trường trong các phiên sắp tới. Nhà đầu tư ngắn hạn không nên bắt đáy sớm để hạn chế rủi ro T+ mà nên kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận xu hướng thị trường để tham gia giải ngân.

Ưu tiên quan sát doanh nghiệp ít chịu ảnh hưởng từ diễn biến của tình hình trái phiếu

Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

Thị trường vẫn diễn biến tiêu cực khi VN-Index chưa thể vượt lên vùng tâm lý quanh 1.000 điểm, đáy cũ ngày 11/10. Nhiều mã vẫn tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong khi lực cầu chưa có dấu hiệu gia tăng. Kết phiên VN-Index giảm 0,44% về mức 993,36 điểm với khối lượng giao dịch giảm mạnh 47,43% so với phiên trước.

Xu hướng ngắn hạn của chỉ số và tâm lý chung trên thị trường vẫn chưa thể cải thiện nếu VN-Index chưa vượt được qua mốc tâm lý 1.000 điểm. Xu hướng giảm giá mạnh có thể xác nhận kết thúc nếu VN-Index hình thành mô hình 2 đáy ngắn hạn khi vượt qua vùng kháng cự 1.035-1.040 điểm tương ứng kháng cự nối các đỉnh ngắn hạn kéo dài từ cuối tháng 8, đầu tháng 9 đến nay.

Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng thấp, chờ thị trường chung ổn định trở lại, thoát khỏi xu hướng suy giảm ngắn hạn. Ưu tiên các mã cơ bản tốt, tỷ trọng tiền mặt cao, ít chịu ảnh hưởng từ diễn biến của tình hình trái phiếu doanh nghiệp hiện nay.

Thận trọng với phiên cổ phiếu "bắt đáy" về tài khoản

Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Thị trường dao động trong biên độ hẹp trong bối cảnh thanh khoản ở mức thấp kỷ lục cũng không phải là tín hiệu xấu sau phiên hồi phục mạnh cả về dòng tiền và điểm số hôm trước đó.

Về tổng thể, dòng tiền có lý do để thận trọng khi phiên hôm nay lượng hàng bắt đáy nhiều cổ phiếu ở mức giá sàn về tài khoản, tín hiệu từ thị trường phái sinh với thanh khoản đang cao ở mức kỷ lục cùng basis âm cũng khiến nhà đầu tư thận trọng bắt đáy. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng, chưa vội bắt đáy, không dùng margin, ưu tiên bảo toàn vốn.

Dự kiến thị trường sẽ tiếp tục bị cản tại vùng 1.000 -1.010 điểm của VN-Index

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Thị trường diễn biến chậm lại sau 3 phiên dao động mạnh và có động thái hỗ trợ trong phiên trước. Đồng thời thanh khoản sụt giảm, thể hiện trạng thái lưỡng lự và thăm dò cung cầu của thị trường. Với trạng thái chưa thể lấy lại sắc xanh khi kết phiên, dòng tiền hỗ trợ nhìn chung vẫn còn thận trọng, đặc biệt là khi VN-Index trên mốc 1.000 điểm, mặc dù nguồn cung tạm thời hạ nhiệt.

Ngoài ra, số lượng cổ phiếu giảm giá và giảm sàn vẫn còn khá nhiều trên thị trường. Điều này cho thấy, nhà đầu tư vẫn còn e ngại rủi ro của thị trường và chưa mạnh dạn mua vào cổ phiếu. Dự kiến thị trường sẽ tiếp tục bị cản tại vùng 1.000 -1.010 điểm của VN-Index và xu hướng tiêu cực gần đây có thể vẫn còn ảnh hưởng đến thị trường chung.

Do vậy, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và quan sát diễn biến cung cầu trong thời gian tới để đánh giá trạng thái của thị trường. Tạm thời vẫn nên giữ danh mục ở mức an toàn do rủi ro của thị trường còn tiềm ẩn.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.