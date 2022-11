Chứng khoán Mỹ tăng hơn 1.200 điểm sau tin vui về lạm phát

Chốt phiên hôm qua (10/11), chỉ số Dow Jones tăng mạnh 1.201,43 điểm, tương đương 3,7%, lên 33.715,37 điểm. Đây là mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ khi thị trường rơi vào xu hướng giảm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 5,54% lên 3.956,37 điểm, đánh dấu đợt phục hồi lớn nhất kể từ tháng 4/2020. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 7,35%, đóng cửa ở mức 11,114,15 điểm, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2020.

Chỉ số Dow Jones tăng hơn 1.200 điểm, mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ khi thị trường rơi vào xu hướng giảm (Nguồn: CNBC).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ chỉ tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 1 và chậm đáng kể so với mức tăng 8,2% trong tháng trước. Con số này thậm chí thấp hơn cả mức kỳ vọng tăng 0,6% theo tháng và tăng 7,9% theo năm của các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Dow Jones.

Nếu loại trừ biến động của giá lương thực và nhiên liệu, CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với năm ngoái, đều thấp hơn so với ước tính của các nhà kinh tế.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đã giảm sau báo cáo này, với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 30 điểm, xuống 3,81% khi nhà đầu tư đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc chiến dịch thắt chặt tiền tệ vốn đè nặng cả thị trường từ đầu năm đến nay.

Đồng USD, một áp lực khác đối với thị trường chứng khoán, cũng đã hạ nhiệt. Chỉ số DXY đã giảm 2,28% xuống còn 107,933 điểm, đánh dấu ngày giảm mạnh nhất kể từ năm 2009.

"Lãi suất vẫn đang tác động đến mọi thị trường. Với việc chỉ số CPI hạ nhiệt, thị trường đang đặt cược rằng chu kỳ tăng lãi suất sắp kết thúc. Vì vậy, những cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất đang thực sự hồi phục mạnh", ông Tim Courtney của Exencial Wealth nói.

Cổ phiếu công nghệ, vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất do lạm phát tăng và lãi suất cao, đã hồi phục mạnh trong phiên hôm qua. Cổ phiếu Amazon tăng khoảng 12,2% trong khi cổ phiếu của Apple và Microsoft tăng hơn 8%. Cổ phiếu của công ty mẹ Facebook cũng hồi hơn 10% sau đợt giảm mạnh vừa qua.

Phiên tăng mạnh hôm qua được các chuyên gia kỳ vọng sẽ khơi lại đà hồi phục bắt đầu từ giữa tháng 10 nhưng đã bị đình trệ trong những tuần gần đây. Chỉ số Dow Jones đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 8. Trong khi đó, chỉ số S&P đã tăng vượt ngưỡng 3.900 điểm, đây là mức kháng cự quan trọng đối với thị trường.

Tuy nhiên, ông Michael Arone, Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại State Street Global Advisors, lại thận trọng hơn khi cho rằng sự hưng phấn của thị trường "hơi thái quá". Theo ông, xu hướng lạm phát hạ nhiệt là điều đáng hoan nghênh, nhưng không chắc liệu ông Powell có sớm đảo ngược chính sách hay không.