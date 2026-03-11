VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm, dòng tiền vẫn dè dặt "bắt đáy"

Phiên sáng 11/3, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đà hồi phục sau phiên giảm mạnh trước đó. Tuy nhiên, thanh khoản cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi tổng giá trị giao dịch trên ba sàn HoSE, HNX và UPCoM đạt khoảng 14.075 tỷ đồng.

Tính đến 11h30, VN-Index tăng hơn 33 điểm, lấy lại mốc 1.700 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng nhẹ và giao dịch quanh vùng 243 điểm.

Ở nhóm cổ phiếu công nghiệp, một số mã đầu ngành tăng tích cực ngay từ đầu phiên. Cổ phiếu VCG của Vinaconex tăng kịch trần, còn GEX của Gelex tăng khoảng 1,65%.

Đáng chú ý, nhiều mã cổ phiếu vừa ghi nhận thông tin lãnh đạo đăng ký mua vào cũng tăng điểm khá tốt, như HPG của Hòa Phát, MSN của Masan Group, VJC của Vietjet Air và VIC của Vingroup đều tăng trên 2%.

Chứng khoán Việt tăng tiếp 33 điểm, tâm lý dè dặt bao trùm (Ảnh minh họa: Dreamstime).

Xét theo nhóm ngành, sắc xanh lan tỏa ở nhóm bất động sản. Cổ phiếu DXG của Đất Xanh tăng khoảng 2,6%, VHM của Vinhomes tăng 4,7%...

Sau phiên điều chỉnh mạnh trước đó, nhóm dầu khí cũng thu hút dòng tiền trở lại nhưng diễn biến phân hóa. Ở chiều tăng, BSR của Lọc hóa dầu Bình Sơn và PVS của PTSC duy trì sắc xanh. Ngược lại, một số mã như OIL của PVOIL, GAS của PV GAS hay PLX của Petrolimex vẫn chịu áp lực bán.

Nhóm tài chính cũng ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Trong khi một số cổ phiếu ngân hàng như TCB của Techcombank giảm 0,33%, VCB của Vietcombank giảm 0,17% và MBB của Ngân hàng MB giảm 0,19%, thì nhóm chứng khoán lại tăng tích cực với EVF tăng trần, VIX tăng 1,88% và VCI tăng 0,42%.