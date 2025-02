Chứng khoán đảo chiều giảm, nhóm cổ phiếu khoáng sản ngược dòng

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 17/2, thị trường mở cửa tăng nhẹ, hướng lên vùng 1.280 điểm. Tuy nhiên, về cuối phiên, VN-Index quay đầu giảm điểm, không vượt qua được vùng kháng cự, cuối cùng đóng cửa ở mức 1.272,72 điểm, giảm 3,36 điểm.

Các cổ phiếu trụ cột trong nhóm VN30 giảm sâu hơn, giảm 6,51 điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực lớn khi nhiều mã đồng loạt giảm và ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số chung như TCB, LPB, MBB, VPB, HDB, CTG...

Ngược dòng thị trường, các cổ phiếu ngành khoáng sản vẫn tăng kịch biên độ, đồng loạt trong sắc tím. Diễn biến tích cực này đã được nhóm duy trì tốt trong khoảng 2 tuần trở lại đây. Đặc biệt phiên hôm nay, các cổ phiếu tăng giá tốt nhất gồm MTA, MSR, KCB, MGC.

Nhóm cổ phiếu ngành dệt may, thép cũng giao dịch tích cực so với diễn biến chung. Trong ngành dệt may, cổ phiếu MSH của May Sông Hồng tăng 3,15% lên 59.000 đồng/đơn vị.

Trong ngành thép, cổ phiếu TVN tăng cao nhất, tăng 4,7% lên 8.900 đồng/đơn vị. Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng nhẹ 0,19% lên 26.150 đồng/đơn vị. Các cổ phiếu tôn mạ như HSG (Hoa Sen), NKG (Nam Kim)... có giá đi ngang.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số hôm nay (Nguồn: SSI).

Trong phiên hôm nay, nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng tác động mạnh tới chỉ số như SSB, SHB, EIB. Đặc biệt, cổ phiếu VIX tăng giá 5,9% với khối lượng giao dịch hơn 87,7 triệu đơn vị, tương đương gần 931 tỷ đồng ảnh hưởng mạnh nhất tới chỉ số chung.

Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 601 tỷ đồng. MWG bị bán mạnh nhất, giá trị bán ròng gần 162 tỷ đồng. Tiếp đó là FPT, SSI. Ngược lại, HPG, EIB, SHB, VHM được mua ròng mạnh nhất.