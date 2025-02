Ngoài ngân hàng, chứng khoán, làn sóng cắt giảm diễn ra ở nhiều ngành nghề

Theo tổng hợp của phóng viên báo Dân trí qua báo cáo tài chính, nhiều doanh nghiệp ngành chứng khoán, ngân hàng có biến động mạnh về số lượng nhân viên trong năm 2024.

Đối với ngành ngân hàng, nhiều đơn vị cắt giảm mạnh tay, thậm chí đến cả 1.000 nhân viên. Cụ thể, BIDV giảm nhiều nhất, ở mức 1.000 người, VIB giảm 517 người, Sacombank giảm 426 người, ACB giảm 365 người.

Ngoài ra, TPBank, Nam A Bank, ABBank và KienlongBank cũng ghi nhận sự sụt giảm, nhưng mức điều chỉnh không đáng kể, dưới 100 nhân viên mỗi ngân hàng.

Với ngành chứng khoán, nhiều công ty cũng giảm số lượng nhân viên như Chứng khoán VNDirect giảm 97 người, Chứng khoán SSI giảm 84 người, Chứng khoán KB giảm 46 người trong năm qua. Tuy nhiên, tỷ lệ cắt giảm ở ngành này vẫn nhỏ, doanh nghiệp nhiều nhất cũng chỉ khoảng 10% so với tổng số nhân viên.

Tuy nhiên, việc cắt giảm, tinh gọn bộ máy còn lan rộng ra nhiều ngành nghề khác, như bán lẻ, dệt may, thép...

Nhiều doanh nghiệp các ngành nghề cắt giảm nhân viên (Ảnh minh họa: Nguyễn Sơn).

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động vài năm trở lại đây luôn có biến động mạnh về số lượng nhân viên trong bối cảnh tiêu dùng ngành bán lẻ chững lại và doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc hoạt động. Vào cuối năm 2024, công ty này giảm 1.754 nhân viên so với cuối năm trước, tức giảm gần 3%, còn 63.660 người.

Trong lĩnh vực tài chính, Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) giảm đột ngột từ 1.327 người năm 2023 xuống còn 181 nhân viên vào cuối năm 2024, tức giảm 86%.

Trong ngành dệt may, Tổng Công ty May Nhà Bè giảm 613 người, còn 12.510 nhân viên. Công ty cổ phần May Sông Hồng cắt giảm 426 nhân viên còn 11.809 người.

Trong ngành công nghệ, Công ty cổ phần VNG giảm 265 người vào năm qua, còn 3.324 nhân viên tính đến ngày 31/12/2024.

Với ngành thép, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC giảm 342 người, còn 616 nhân viên vào cuối năm 2024. Tổng công ty Thép Việt Nam giảm 232 người, còn 5.850 nhân viên, tương ứng tỷ lệ giảm gần 4%.