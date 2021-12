Chứng khoán 31/12: VN-Index sẽ khép lại năm 2021 trên 1.500 điểm?

Dân trí Mặc dù vẫn còn áp lực chốt lời song giới phân tích đánh giá lạc quan về triển vọng thị trường, cho rằng VN-Index sẽ vượt kháng cự 1.500 điểm trong hôm nay để hướng đến mốc 1.550 điểm.

Tận dụng các nhịp điều chỉnh để giải ngân cổ phiếu tiềm năng năm 2022

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco)

VN-Index lình xình đi ngang trong phần lớn thời gian phiên giao dịch hôm qua, tuy nhiên thị trường vẫn đóng cửa tăng điểm nhờ lực cầu quanh vùng 1.485 điểm. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm và độ rộng thị trường khá cân bằng, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng trước vùng đỉnh lịch sử.

Agriseco Research cho rằng những diễn biến này là điều khá thường thấy do: Thời điểm cuối năm cận kề sẽ kéo theo tâm lý chốt lời danh mục nhằm bảo toàn thành quả cả năm, nguồn cung margin từ các công ty chứng khoán thường khá hạn chế trong giai đoạn cuối kỳ tài chính.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục thu hút dòng tiền với nhiều mã tăng trần và thanh khoản đột biến, trong khi các nhóm đã tăng mạnh gần đây như bất động sản, xây dựng hay ngân hàng duy trì tín hiệu phân hóa.

VN-Index đã kiểm định thành công ngưỡng hỗ trợ 1.485 điểm (Ảnh chụp màn hình).

Quan sát biểu đồ kỹ thuật của VN30-Index, các đường MA đang đan xen vào nhau cho thấy xu hướng tích lũy tạo đà của nhóm bluechip có thể tiếp diễn trong một vài phiên tới. Trong khi đó, việc VN-Index tiếp tục kiểm định thành công vùng hỗ trợ quanh 1.485 điểm sẽ giúp giữ được tâm lý tích cực của thị trường trong các phiên đầu năm sau.

Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng danh mục hiện tại và tận dụng các nhịp điều chỉnh để giải ngân thêm với những cổ phiếu có tiềm năng tăng giá trong năm 2022.

Một số chủ đề đầu tư lớn cần quan tâm trong năm tới như đẩy mạnh đầu tư công (xây dựng, bất động sản); mở cửa nền kinh tế (xuất khẩu, cảng biển); tăng trưởng tín dụng (ngân hàng).

Chờ đợi xu hướng thị trường trở nên rõ ràng hơn

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Có thể thấy đà giảm của thị trường là do hoạt động chốt lời của một số nhà đầu tư lướt sóng từ những tuần trước, khi mà VN-Index ghi nhận mức giảm mạnh và lùi về sát mốc 1.400. Tuy nhiên, thanh khoản phiên hôm qua giảm so với phiên liền trước, do đó những nhịp giảm trong phiên phần nào chỉ mang tính chất điều chỉnh kỹ thuật sau một giai đoạn tăng điểm mạnh.

Áp lực bán trên thị trường là có nhưng nhìn chung vẫn đang được hấp thụ tốt bởi lực cầu ở các vùng giá thấp. Mặc dù vậy, trong một vài phiên sắp tới VCBS cho rằng nhà đầu tư vẫn nên thận trọng quan sát và chưa nên vội vàng giải ngân với tỷ trọng lớn, mà nên chờ đợi xu hướng thị trường trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là những tín hiệu mới của dòng tiền trên thị trường.

VN-Index vượt vùng kháng cự gần 1.500 điểm, hướng tới 1.550 điểm

Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

Chỉ số VN-Index đóng cửa sát tham chiếu khi được sự nâng đỡ từ chỉ số VN30. Khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp là diễn biến thông thường của các phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ.

Diễn biến trên cho tín hiệu tích cực. Vì vậy, chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ vượt vùng kháng cự gần 1.500 điểm và hướng đến vùng giá mục tiêu tiếp theo nằm tại 1.550 điểm trong các phiên tới.

Tiếp tục diễn biến tích cực, vượt đỉnh cũ và lập ngưỡng cao mới

Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Chỉ còn một phiên nữa là kết thúc năm 2021, thị trường đang trên đà hoàn tất một năm tuyệt vời với mức tăng 34,6% của chỉ số VN-Index. Việc thanh khoản giảm kể từ đầu tuần không đáng ngại do đây là tuần cuối cùng của năm nên ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ.

Về kỹ thuật, các chỉ báo kỹ thuật đang ủng hộ đà tăng tiếp diễn của thị trường, các nhóm cổ phiếu như chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, dầu khí,… được luân phiên được chọn làm nhóm dẫn dắt trong từng phiên.

MBS cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục tích cực trong phiên cuối năm tài chính 2021 với mục tiêu vượt đỉnh cũ và lập ngưỡng cao mới.

Dự kiến chỉ số sẽ kiểm tra nhanh vùng hỗ trợ 1.480 điểm trước khi hồi phục

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Sắp bước vào phiên giao dịch cuối năm 2021, VN-Index vẫn thận trọng và diễn biến khá trầm lắng, thể hiện qua thanh khoản giảm so với các phiên trước. Điều này cho thấy áp lực bán vẫn chưa cao.

Điểm nổi bật trong phiên hôm qua là diễn biến phân hóa vẫn tiếp diễn và nhóm chứng khoán có diễn biến tích cực, với kỳ vọng kết quả kinh doanh khả quan tại nhóm này khi kết thúc năm tài chính 2021.

Ngoài ra, diễn biến của VN30-Index đang giữ nhịp tốt hơn so VN-Index, và nhóm này có cơ hội nới rộng nhịp tăng sau giai đoạn giằng co hiện tại.

Đối với VN-Index, dự kiến chỉ số sẽ kiểm tra nhanh vùng hỗ trợ 1.480 điểm, do vẫn trong thế thận trọng, trước khi có thể phục hồi trở lại. Do vậy, nhà đầu tư vẫn có thể kỳ vọng nhịp tăng trở lại của thị trường nhưng tạm thời cần chậm lại và chờ tín hiệu hỗ trợ cụ thể.

Kiểm định lại ngưỡng 1.500 điểm

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN)

VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co và đi ngang quanh mức hiện tại, nhưng chỉ số VN-Index vẫn có khả năng sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.500 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp.

Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy với thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường. Điểm tích cực là chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng cho thấy cơ hội giải ngân mới tiếp tục gia tăng.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tăng dần tỷ trọng cổ phiếu lên mức 40-45% danh mục.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.

Mai Chi