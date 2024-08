Chưa xác thực sinh trắc học sẽ không thể chuyển tiền online

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 18, quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng...). Trong đó, một số điều khoản sẽ có hiệu lực muộn hơn, từ ngày 1/1/2025 và áp dụng với tài khoản thanh toán cá nhân.

Thông tư quy định, khách hàng chỉ được thực hiện rút tiền và giao dịch thanh toán qua phương tiện điện tử như chuyển tiền online khi đã hoàn tất việc đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản hoặc người đại diện.

Cụ thể, dữ liệu sinh trắc học được lưu trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc thẻ căn cước (CC) của người đó đã được xác thực chính xác là do cơ quan công an cấp, hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của người đó do Hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Dữ liệu sinh trắc học được thu thập thông qua gặp mặt trực tiếp người đó đối với trường hợp là người nước ngoài không sử dụng danh tính điện tử, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

Dữ liệu sinh trắc học cũng có thể được tính khi đã thu thập và kiểm tra để đảm bảo sự khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được mã hóa của thẻ CCCD/thẻ CC đã được xác thực hoặc với dữ liệu sinh trắc học của người đó thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử.

Chưa xác thực sinh trắc học sẽ không được giao dịch thẻ online từ 2025 (Ảnh: Vĩ Quang).

Trước đó, từ đầu tháng 7, Ngân hàng Nhà nước cũng quy định việc xác thực sinh trắc học lần đầu là bắt buộc nếu khách hàng muốn chuyển tiền trực tuyến từ 10 triệu đồng một lần trở lên hoặc 20 triệu đồng trong ngày, theo Quyết định 2345.

Các ngân hàng được yêu cầu phải nêu rõ các loại phí, mức phí áp dụng cho từng loại thẻ và dịch vụ thẻ. Biểu phí dịch vụ thẻ phải phù hợp quy định pháp luật, được niêm yết công khai và cung cấp cho chủ thẻ trước khi sử dụng và khi có sự thay đổi.

Khi mất hoặc bị lộ thông tin thẻ, chủ thẻ phải thông báo ngay cho tổ chức phát hành. Ngay khi nhận được thông báo, ngân hàng phải khóa thẻ và phối hợp với các bên liên quan nhằm ngăn chặn các thiệt hại có thể xảy ra.

Đáng chú ý, kể từ ngày 1/7/2025, các ngân hàng phải theo dõi thời hạn hiệu lực của giấy tờ tùy thân của chủ tài khoản và người liên quan trong suốt quá trình sử dụng tài khoản thanh toán. Ngân hàng thông báo cho khách hàng tối thiểu 30 ngày trước khi giấy tờ tùy thân hết hiệu lực, để kịp thời yêu cầu cập nhật và bổ sung thông tin.