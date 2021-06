Chủ tịch VietinBank: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm ước đạt 13.000 tỷ đồng

Dân trí Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank - cho biết, lợi nhuận 6 tháng đầu năm ước đạt 13.000 tỷ đồng.

Thông tin trên được ông Lê Đức Thọ chia sẻ tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) diễn ra sáng nay (30/6).

Cụ thể, ông Lê Đức Thọ cho biết, lợi nhuận 6 tháng đầu năm nay ước đạt 13.000 tỷ đồng. Trước đó, năm 2020, ngân hàng đạt 16.450 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế riêng lẻ. Giai đoạn 2021 - 2023, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 10-12%/năm.

Chủ tịch Lê Đức Thọ cho biết, việc tăng vốn điều lệ của VietinBank vốn rất khó khăn những năm qua nhưng đến nay đã được giải quyết.

Tính đến hết quý II, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,38%, tăng so với đầu năm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu khoảng 110%. Theo kế hoạch đến hết quý IV, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sẽ từ 1% đến 1,2%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu mục tiêu 180%.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Lê Đức Thọ cũng cho biết, việc tăng vốn điều lệ của VietinBank vốn rất khó khăn những năm qua nhưng đến nay đã được giải quyết. Ngày 8/7 tới, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ hơn 29%, tăng vốn điều lệ lên hơn 48.000 tỷ đồng.

"Sau khi tăng vốn, ngân hàng sẽ đáp ứng toàn bộ yêu cầu và tiêu chuẩn của Basel II, Thông tư 41", ông Thọ nhấn mạnh.

Chủ tịch VietinBank cho biết thêm, giá trị thị trường của cổ phiếu CTG đã tăng khoảng 40% so với đầu năm và so với năm ngoái có thời điểm cao gấp 3 lần.

Ông Trần Minh Bình - Tổng Giám đốc VietinBank.

Dữ liệu do ông Trần Minh Bình - Tổng Giám đốc VietinBank - cung cấp cho thấy, tổng tài sản ngân hàng riêng lẻ cuối quý II đạt 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 0,8% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 1,8%, tốc độ tăng trưởng có sự cải thiện so với cùng kỳ năm 2020.

Về huy động vốn, đến cuối tháng 6 đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 3,4%. Tỷ trọng tiền gửi không tiền mặt (CASA) cải thiện lên 19,1%. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc VietinBank cũng lưu ý CASA đang có dấu hiệu chững lại.

"6 tháng cuối năm, công tác nguồn vốn là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung nguồn lực tăng trưởng nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn chi phí thấp", ông Bình nói.

Nguyễn Hiền