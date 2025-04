Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Triển vọng bất động sản ở Việt Nam rất tốt

Chiều 22/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - mã chứng khoán: SHB) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Cổ phiếu SHB đang là tâm điểm thị trường khi lượng giao dịch tăng vọt và có mức tăng giá hấp dẫn gần đây. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB Đỗ Quang Hiển chúc cổ đông "đầu tư đâu trúng đó". Tính từ ngày 10/4 đến nay, cổ phiếu SHB đã tăng 20,5% và là một trong những cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường.

Tại phiên thảo luận, một cổ đông đặt câu hỏi ban lãnh đạo đánh giá thế nào về cổ phiếu SHB. Liệu cổ phiếu đã phản ánh đúng giá trị thực của ngân hàng hay chưa. Ông Đỗ Quang Hiển trả lời nhìn vào các chỉ số tài chính ngắn hạn hay dài hạn của SHB, cổ đông có thể tự đánh giá và tự quyết định việc đầu tư của mình.

Ông Đỗ Quang Hiển phát biểu chiều 22/4 (Ảnh: BTC).

Một cổ đông khác đặt vấn đề về "lời hứa" xây trụ sở ngân hàng của ông Đỗ Quang Hiển vào năm ngoái. Cổ đông ngân hàng này mong lãnh đạo cập nhật về tiến độ xây dựng.

Ông Hiển cho biết, đến nay, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chỉ tiêu quy hoạch cho dự án xây dựng trụ sở mới của ngân hàng. Công trình có quy mô 14 tầng, tọa lạc trên khu đất hơn 2.300 m2 với 3 mặt phố, được ông Hiển mô tả là "vị trí đất kim cương" giữa trung tâm Thủ đô.

"Không có gì thay đổi, với sự chấp thuận của thành phố, năm nay ngân hàng sẽ khởi công xây dựng trụ sở mới như cam kết. Về thủ tục, chúng tôi sẽ làm đúng theo quy trình và trình qua các cơ quan quản lý nhà nước để được chấp thuận", ông Hiển cho hay.

Liên quan đến các dự án bất động sản do SHB tài trợ, ông Đỗ Quang Hiển đánh giá triển vọng chung của ngành bất động sản Việt Nam rất tiềm năng. Các dự án bất động sản do ngân hàng này tài trợ cũng tiềm năng, hiệu quả và an toàn.

Ông Hiển cho rằng ngành bất động sản từ xưa tới nay và trong tương lai luôn được các chuyên gia kinh tế, chuyên gia bất động sản đánh giá mang triển vọng tốt.

"Có thể có những thời điểm bất động sản trồi sụt nhưng về triển vọng dài hạn thì nhu cầu của người dân về nhà ở, thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí luôn tồn tại", ông Hiển nói và cho biết hiện tỷ lệ sử dụng bất động sản của người dân Việt Nam vẫn thấp so với các quốc gia trong khu vực.

"Bất động sản luôn tăng, ở cả giá đất và tăng ở cả giá trị thực của nhu cầu sử dụng người dân", ông Hiển nhấn mạnh.

Cập nhật về hoạt động cho vay trong lĩnh vực bất động sản, bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc ngân hàng, nêu hiện dư nợ cho vay trong lĩnh vực này (bao gồm cả cho vay tiêu dùng bất động sản) chiếm khoảng 24,5% dư nợ tín dụng của SHB. Trong đó, nợ xấu trong lĩnh vực này chiếm 0,1% tổng dư nợ ngân hàng.

"Các khoản cho vay trong lĩnh vực bất động sản của ngân hàng rất an toàn", bà nói và cho biết tỷ lệ dư nợ cho vay trên tài sản đảm bảo ở mức 47%.

Năm nay, SHB đặt mục tiêu đặt kế hoạch tổng tài sản vượt 832.000 tỷ đồng, tăng trưởng tổng dư nợ cấp tín dụng 16%. Trong trường hợp điều kiện cho phép, SHB có thể sẽ nâng mức tăng trưởng tín dụng lên trên 16%. Tỷ lệ nợ xấu ở dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu 14.500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2024.

Kết thúc quý I, ngân hàng đạt gần 4.400 tỷ đồng lợi nhuận, tương ứng thực hiện 30% kế hoạch cả năm.