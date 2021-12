Chủ tịch Nguyễn Sỹ Ngọc: "Với Tân Trường Sơn, cửa cuốn BössDoor 2021 là một kiệt tác thực thụ"

Dân trí Năm 1990, Tân Trường Sơn Group bắt đầu tạo ra những bộ cửa an toàn, bền vững với thời gian. Đến năm 1998, bộ cửa cuốn lỗ thoáng siêu trường đầu tiên tại Việt Nam ra đời và tập đoàn đã nhanh chóng xác lập được vị thế dẫn đầu thị trường ngành cửa.

Không ngủ quên trên chiến thắng, đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, nhiệt huyết của Tân Trường Sơn Group tiếp tục phát huy nội lực để nghiên cứu, sáng tạo và cho ra đời dòng cửa cuốn cao cấp BössDoor được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ hàng loạt tính năng ưu việt, BössDoor chính là "kiệt tác" mà Tân Trường Sơn Group ấp ủ trong suốt hành trình xây dựng thương hiệu cửa cuốn cao cấp "made in Vietnam".

Sáng tạo liên tục chính là chìa khóa thành công

Ngay từ khi thành lập, Tân Trường Sơn Group đã xác định tầm nhìn trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường cửa cuốn tại Việt Nam và khẳng định trí tuệ Việt trên trường quốc tế. Thành quả đầu tiên mà Tân Trường Sơn Group gặt hái được vào năm 1998 chính là chế tạo thành công bộ cửa cuốn lỗ thoáng siêu trường đầu tiên tại Việt Nam. Từ mẫu cửa đột phá này, Tân Trường Sơn Group trở thành hình mẫu cho các công ty trong lĩnh vực sản xuất cửa thời bấy giờ học hỏi. Cột mốc này cũng cho thấy tiềm lực của Tân Trường Sơn trong việc nghiên cứu, sản xuất và chiếm lĩnh thị trường cửa cuốn cao cấp.

Ông Nguyễn Sỹ Ngọc - Chủ tịch HĐQT Tân Trường Sơn Group trực tiếp làm việc cùng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Tuy nhiên, sau khi đạt được thành tựu đầu tiên, đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề của Tân Trường Sơn cho rằng cửa cuốn cần phải tiếp tục cải tiến, tích hợp thêm nhiều công nghệ hiện đại để những bộ cửa cuốn "made in VietNam" mới có thể tự tin sánh ngang với các thương hiệu tầm cỡ quốc tế. Vì vậy, quá trình nghiên cứu, thử nghiệm tại nhà máy của Tân Trường Sơn Group tiếp tục được thực hiện và sau đó hơn 10 năm, cửa cuốn BössDoor phiên bản 2010 chính thức ra đời. Đây cũng là phiên bản ghi dấu thời khắc thương hiệu cửa cuốn cao cấp BössDoor chính thức gia nhập thị trường.

Phiên bản BössDoor 2010 có bước nhảy vọt về thiết kế và công nghệ. Không chỉ sở hữu mẫu mã tinh tế, trang nhã, phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc, cửa cuốn BössDoor còn được tích hợp các công nghệ báo động tự động, giúp gia chủ bảo vệ mái ấm an toàn vượt trội hơn so với phiên bản cũ. Cũng từ phiên bản này, Tân Trường Sơn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng, có thể "so găng" sòng phẳng với các thương hiệu cửa cuốn nổi tiếng thế giới. Bước đà quan trọng này tiếp thêm động lực để Tân Trường Sơn Group nghiên cứu, sáng tạo và cho ra mắt "Bộ sưu tập cửa cuốn BössDoor 2021".

BössDoor 2021 - Một trong những "đỉnh cao" của ngành cửa cuốn

Nếu như hơn 20 năm trước, cửa cuốn lỗ thoáng lớn đầu tiên của Tân Trường Sơn khiến thị trường dậy sóng thì hơn 20 năm sau, tập đoàn này tiếp tục tạo nên kỳ tích với BössDoor phiên bản 2021. So với những người đàn anh trước đó, các mẫu cửa cuốn BössDoor mới nhất được Tân Trường Sơn đánh giá là một "kiệt tác thực thụ".

Siêu phẩm BössDoor được tạo ra từ dây chuyền sản xuất khép kín theo công nghệ tiêu chuẩn châu Âu. Mọi công đoạn sản xuất đều tuân thủ tất cả những yêu cầu nghiêm ngặt, đảm bảo kiểu dáng, mẫu mã, chất lượng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Đặc biệt, tất cả các sản phẩm của BössDoor trước khi đưa ra thị trường đều phải trải qua công đoạn kiểm định chất lượng bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chỉ những sản phẩm hoàn thiện theo đúng kỹ thuật, đáp ứng đủ tiêu chí chất lượng mới được thi công và lắp đặt cho khách hàng.

Bên cạnh đó, với màu sắc, mẫu khuôn đa dạng, cửa cuốn BössDoor cũng có nhiều sáng tạo đột phá, đem đến cho người dùng những bộ cửa cuốn sang trọng, thời thượng hơn.

Đáng chú ý, cửa cuốn BössDoor phiên bản 2021 có bộ đáy đạt chuẩn chất lượng, thẩm mỹ tinh tế, tăng khả năng chịu lực khi cửa đóng. Móc nối và điểm chịu lực được gia cố và thiết kế theo công nghệ hiện đại giúp tăng khả năng chịu lực, giảm tiếng ồn.

Đặc biệt, Tân Trường Sơn Group còn nghiên cứu, sáng tạo ra bộ khóa chốt tự động thông minh, mang đến giải pháp chống trộm cho cửa cuốn tốt nhất hiện nay. Bộ khóa độc quyền của BössDoor có chốt chống cạy nâng phía trong, ngăn chặn mọi mánh khóe cạy phá của siêu trộm và có khóa cơ để thu hồi chốt mang đến giải pháp thoát hiểm khẩn cấp khi cửa đóng.

Đồng thời, bộ khóa chốt này có thiết kế vô cùng chắc chắn, thẩm mỹ và cơ chế hoạt động rất thông minh. Khi cửa cuốn đóng, khóa chốt sẽ tự động đóng và khi cửa cuốn mở, khóa chốt cũng tự động mở, mang đến những trải nghiệm vô cùng tiện lợi cho người dùng.

Bên cạnh đó, khách hàng còn ấn tượng với công nghệ chống sao chép mã khóa ARC được tích hợp trên cửa cuốn BössDoor. Đây là công nghệ bảo mật cao cấp bậc nhất thế giới với khả năng sinh ra hàng tỷ mã khóa khác nhau. Mỗi lần mở cửa sẽ là một mã khóa khác và mã khóa sẽ hủy ngay sau khi mở cửa. Như vậy có nghĩa, BössDoor gần như có thể vô hiệu hóa tất cả các loại máy dò mã, ngăn chặn kẻ gian sao chép mã khóa đột nhập vào nhà.

Tính năng tự động dừng và hú còi khi gặp vật cản, tự động cảnh báo đột nhập được tích hợp trên cửa cuốn BössDoor cũng góp phần giúp BössDoor trở thành siêu phẩm, tạo được tiếng vang lớn trên thị trường trong nước và quốc tế. Tính năng cảnh báo này vừa bảo vệ cửa, vừa giúp bảo vệ tính mạng người dùng, đặc biệt là trẻ em. Không ít trường hợp trẻ em gặp chấn thương do không may bị cửa cuốn đè. Vì vậy, tính năng này được tạo ra từ sự thấu hiểu nỗi lòng của các bậc phụ huynh, thể hiện giá trị nhân văn của sản phẩm.

Ngay từ khi mới ra mắt, cửa cuốn BössDoor phiên bản 2021 đã nhận được sự chú ý lớn của khách hàng trong và ngoài nước cũng như đã kịp góp mặt tại hàng triệu công trình. Đây chính là động lực để Tân Trường Sơn Group tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo và cho ra đời thêm các mẫu cửa cuốn BössDoor đột phá hơn nữa trong tương lai.

