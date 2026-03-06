ACV kinh doanh ra sao dưới thời Chủ tịch Vũ Thế Phiệt?

Ngày 4/3, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán: ACV) cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc.

Hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu. Được biết, ông Vũ Thế Phiệt được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT ACV từ tháng 9/2024.

Liên tục biến động nhân sự cấp cao

Trước sự vụ liên quan đến ông Vũ Thế Phiệt, ACV biến động mạnh về lãnh đạo cấp cao và có cập nhật mới đây. Theo đó, ông Lê Văn Khiên - Thành viên HĐQT - được bổ nhiệm kiêm thêm chức vụ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ ngày 25/2. Trước khi có quyết định này, vị trí Người đại diện theo pháp luật do ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT, đảm nhiệm.

Động thái trên là diễn biến mới nhất trong chuỗi điều chỉnh nhân sự tại ACV thời gian gần đây. Trước đó, vào đầu tháng 2, doanh nghiệp đã giao ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc, giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành.

Cùng thời điểm, bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính - Kế toán, được phân công phụ trách công tác kế toán của tổng công ty. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, ACV đã chấm dứt nhiệm vụ với bà Phương.

Cùng với ACV, các nhà thầu liên quan đến dự án Sân bay Long Thành cũng ghi nhận biến động về nhân sự thời gian này.

Ông Vũ Thế Phiệt (Ảnh: ACV).

ACV kinh doanh ra sao?

Về ACV, công ty hiện là “ông lớn” trong ngành hàng không. ACV là đơn vị quản lý 22 cảng hàng không trên cả nước và hiện là chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành có quy mô khoảng 5.000ha, với tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng.

Công ty đang có quy mô tổng tài sản lên đến 90.918 tỷ đồng (tương đương 3,5 tỷ USD). Trong đó, với lượng tiền mặt dồi dào lên đến hàng tỷ USD, công ty thu về hàng nghìn tỷ đồng lãi ngân hàng mỗi năm.

Giai đoạn Covid-19, khi toàn ngành hàng không chịu tổn thất nặng nề, ACV vẫn duy trì được lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng nhờ khoản lãi tiền gửi ngân hàng.

Năm 2025, do đầu tư vào siêu dự án lớn, tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm gần nửa, song vẫn đạt hơn 14.700 tỷ đồng. Hoạt động tài chính của công ty tiếp tục tăng trưởng tốt, không chỉ từ lãi ngân hàng mà còn đến từ chênh lệch tỷ giá.

Theo đó, lũy kế cả năm qua, công ty đạt doanh thu 25.960 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế lần đầu vượt mốc 12.000 tỷ đồng, đánh dấu mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

ACV đang là tập đoàn lớn duy nhất trên thị trường chứng khoán vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ACV đang giao dịch tại mức 50.500 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa doanh nghiệp hơn 180.907 tỷ đồng.

Ở mảng vận hành hàng không, những năm gần đây tăng trưởng của doanh nghiệp này bị kìm hãm vì quá tải tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài - 2 sân bay chiếm hơn 60% tổng sản lượng hành khách cả nước. Do đó, dự án sân bay Long Thành dự kiến sẽ mở được “nút thắt” tăng trưởng cho công ty thời gian tới.

Đã rót hơn 34.000 tỷ đồng vào dự án Sân bay Long Thành

Công ty được biết đã rót 34.190 tỷ đồng vào dự án này, tăng 21.444 tỷ đồng so với đầu năm. Trong năm, chi phí xây dựng cơ bản dở dang vọt lên hơn 35.400 tỷ đồng, tăng 14.530 tỷ đồng so với đầu năm. Giá trị tài sản cố định cũng tăng gấp đôi, từ 12.040 tỷ đồng lên hơn 24.700 tỷ đồng.

Giữa tháng 1 vừa qua, Bộ Xây dựng ban hành quyết định giao ACV tiếp tục làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thông tin mới nhất vào ngày 5/3, tại phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ Tài chính chỉ đạo ACV cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của ACV.

Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.