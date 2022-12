Chọn kênh đầu tư năm 2023: Gửi ngân hàng, chứng khoán hay đổ vào vàng, đất?

Thời điểm cuối năm là lúc mọi người nhìn lại khoản đầu tư một năm qua để sắp xếp, phân bổ tài sản vào các kênh đầu tư phù hợp trong năm mới.

Gửi tiết kiệm, theo chuyên gia, là kênh đầu tư được cho là an toàn nhất. 2023 cũng sẽ là năm các dòng tiền tìm kiếm những nơi trú ẩn an toàn. Dù vậy, chuyên gia cho rằng trước khi gửi tiền ngân hàng, yếu tố đầu tiên cần quan tâm là sự an toàn của các ngân hàng, sau đó mới xét đến yếu tố lãi suất cao.

Với kênh chứng khoán, năm 2022, VN-Index giảm mạnh, không còn chứng kiến nhiều đợt vượt đỉnh, lao dốc của thị trường chứng khoán như năm 2021. Chuyên gia chỉ ra các yếu tố khiến thị trường đi xuống và nhận định vẫn còn nhiều cơ hội cho thị trường này trong năm 2023 tới. Nhóm cổ phiếu chuyên gia đánh giá cao là ngân hàng, chứng khoán…

Rót tiền vào kênh đầu tư nào trong năm 2023?

Với tiền số, chuyên gia cho rằng nếu muốn rót tiền, phải học cách chấp nhận rủi ro trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm các cơ hội.

Lạm phát tăng lên, những tài sản mang tính "trú ẩn an toàn" như vàng được chú ý. Giá vàng trong nước đã tăng khoảng 7% từ đầu năm. Chuyên gia cho rằng năm 2023, đây vẫn là kênh trú ẩn tốt, nhưng nhà đầu tư lưu ý không nên "lướt sóng" vàng.

Khác với các kênh khác, bất động sản lại là kênh cần đến số tiền lớn và luôn được chú ý. Thời điểm đầu năm 2022, thị trường bất động sản thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn năm 2021 do tác động vết "dầu loang" từ kết quả phiên đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm lập đỉnh cuối năm ngoái, kết hợp với việc năm 2021 thị trường chứng khoán tăng nóng nên nhiều nhà đầu tư đã chốt lời và chuyển sang kênh đầu tư này…

Tuy nhiên, càng về cuối năm, bất động sản càng giảm mạnh. Chuyên gia cho rằng kênh này hiện thích hợp để đầu tư dài hạn chứ không phải ngắn hạn.

Chuyên gia tài chính Phan Linh, đồng thời là founder của Take Profit - công ty hoạt động trong lĩnh vực đào tạo - tư vấn - đầu tư tài chính xuất hiện trong chương trình ChatToday với chủ đề "Đầu tư gì trong năm 2023" nhận định về tiềm năng cũng như hạn chế của các kênh đầu tư như gửi tiết kiệm, chứng khoán, bất động sản, vàng, tài sản kỹ thuật số trong bối cảnh hiện tại. ChatToday số này có sự đồng hành của Techcombank .

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng vẫn còn nhiều biến số khó lường, ông đưa lời khuyên nên ưu tiên thứ tự các kênh đầu tư gồm gửi tiết kiệm, vàng, chứng khoán, bất động sản, tài sản kỹ thuật số.