Chỗ nào ở Hà Nội bị cắt điện hôm nay?

Cụ thể, tại quận Hai Bà Trưng, ngõ 61/15 ngõ 61/25 và ngõ 61/33 phố Lạc Trung sẽ bị mất điện từ 3h đến 11h. Tại quận Nam Từ Liêm, một phần tổ dân phố số 11 và một phần hợp tác xã Thống Nhất, phường Trung Văn có lịch cắt điện khung 8h30-11h30; một phần tổ dân phố số 10, phường Trung Văn bị ảnh hưởng 10h-15h.

Tương tự, một phần xã Vân Nội, xã Nam Hồng thuộc huyện Đông Anh bị cắt điện từ 5h15 đến 9h45. Một số khu vực khác trong danh sách gồm thị trấn Phú Xuyên thuộc huyện Phú Xuyên; thôn Thượng, thôn Mùi, xã Bích Hòa và một phần xã Bình Minh thuộc huyện Thanh Oai; một phần phường Tây Tựu, phường Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm.

Nam Từ Liêm là quận bị ảnh hưởng bởi cắt điện nhiều nhất trong ngày 28/5.

Trong danh sách, còn có các doanh nghiệp, trường học hay trung tâm thương mại đã có lịch chủ động đề nghị cắt điện để bảo trì hoặc bảo dưỡng thiết bị trạm biến áp nội bộ mà các đơn vị này tự đầu tư. Lịch xin cắt điện của các đơn vị này đã được gửi trước cho ngành điện một tuần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/5, dự báo thời tiết khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.