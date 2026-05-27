Chính phủ Nhật Bản chi hàng tỷ USD hỗ trợ người dân trả tiền điện, gas

Chính phủ Nhật Bản ngày 26/5 đã phê duyệt gói hỗ trợ trị giá 3,2 tỷ USD nhằm giúp các hộ gia đình giảm áp lực chi phí điện và gas trong bối cảnh giá năng lượng leo thang vì căng thẳng Trung Đông.

“Chúng tôi tập trung giảm gánh nặng trong tháng 8, thời điểm tiêu thụ điện đạt đỉnh,” Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Ryosei Akazawa phát biểu tại họp báo, đồng thời kêu gọi các hộ gia đình, doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng.

Động thái mới diễn ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi công bố kế hoạch chi bổ sung 19 tỷ USD để ứng phó làn sóng tăng giá hàng hóa và năng lượng đang lan rộng tại nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.

Theo ông Masanao Ozaki, Phó chánh văn phòng Nội các, giá điện và khí đốt trong tháng 5-6 có thể chưa tăng quá mạnh, nhưng áp lực sẽ rõ rệt hơn trong các tháng tới khi giá nhiên liệu nhập khẩu tiếp tục leo thang. “Dù tình hình Trung Đông vẫn rất khó lường, chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để hạn chế tác động đến đời sống người dân và hoạt động kinh tế”, ông chia sẻ với báo chí.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Ryosei Akazawa tại buổi họp báo ngày 26/5 (Ảnh: Kyodo News).

Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến động năng lượng toàn cầu do phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Trung Đông. Khu vực này chiếm tới 95% lượng dầu nhập khẩu của Nhật.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa từ cuối tháng 2 đã khiến khoảng 20% nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu bị gián đoạn, đẩy giá nhiên liệu tăng vọt. Hồi tháng 3, giá xăng tại Nhật từng lập kỷ lục 190,8 yên/lít.

Để giảm áp lực lạm phát năng lượng, Tokyo đã khôi phục chương trình trợ giá xăng từ giữa tháng 3, với quy mô lên tới hàng trăm tỷ yên mỗi tháng nhằm duy trì giá bán lẻ quanh ngưỡng 170 yên/lít.

Phát biểu tại họp báo ngày 25/5, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết chính phủ nước này tin tưởng có thể duy trì nguồn cung dầu ổn định cho đến mùa xuân năm tới. Theo Reuters, Nhật Bản đang sở hữu một trong những kho dự trữ dầu chiến lược lớn nhất thế giới, với trữ lượng vượt 400 triệu thùng tính đến tháng 12/2025.

Trước đó, Tokyo đã quyết định xuất kho 80 triệu thùng dầu, tương đương khoảng 45 ngày tiêu thụ, nhằm hạ nhiệt thị trường và bảo vệ nền kinh tế trước cú sốc năng lượng kéo dài.