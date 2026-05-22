Bức tranh kinh tế Nhật Bản 2026: Những mảng sáng tối đan xen

Nền kinh tế Nhật Bản đang phát đi những tín hiệu trái chiều, khi các yếu tố tích cực và rủi ro cùng lúc xuất hiện, khiến giới phân tích rơi vào trạng thái “nửa mừng, nửa lo”.

Điểm sáng đầu tiên đến từ triển vọng tăng trưởng kinh tế vẫn được duy trì. Các tổ chức nghiên cứu và tư vấn kinh tế đã đưa ra dự báo tăng trưởng. Trong đó, phần lớn nhận định GDP Nhật Bản sẽ tăng từ 1-2%, hai tổ chức dự báo vượt 2%, một tổ chức cho rằng mức tăng dưới 1% và một đơn vị thậm chí kỳ vọng tăng trưởng trên 3%.

Một tín hiệu tích cực khác là thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản trong năm tài chính 2025 đạt hơn 34.521 tỷ yên, mức cao nhất trong lịch sử. Theo các chuyên gia, đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Nhật Bản lập kỷ lục mới về thặng dư vãng lai, phản ánh sức bền của hoạt động xuất khẩu và đầu tư ra nước ngoài.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng đang ghi nhận giai đoạn tăng trưởng mạnh. Ngày 7/5, chỉ số Nikkei lần đầu vượt mốc 63.000 điểm, thiết lập cột mốc lịch sử mới và cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng nền kinh tế. Dù những phiên sau đó thị trường có điều chỉnh, Nikkei vẫn duy trì quanh vùng đỉnh cao.

Trái ngược với sự khởi sắc của chứng khoán, thị trường ngoại hối lại là một điểm nóng.

Theo phân tích của Bloomberg dựa trên dữ liệu tài khoản của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), Tokyo nhiều khả năng đã chi khoảng 4.680 tỷ yên (tương đương gần 30 tỷ USD) để can thiệp thị trường ngoại hối.

Theo giới phân tích, Nhật Bản đang phát đi thông điệp cứng rắn rằng nước này sẽ không để tỷ giá vượt xa ngưỡng nhạy cảm 160 yên/USD - mức từng buộc Tokyo phải nhiều lần can thiệp trong năm 2024.

Ông Atsushi Mimura - quan chức phụ trách chính sách tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản - cho biết chính phủ luôn sẵn sàng hành động nếu các hoạt động đầu cơ tiếp diễn. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận trực tiếp về diễn biến tỷ giá ngày 6/5.

Mặc dù vậy, đằng sau những tín hiệu khả quan là không ít nỗi lo. Lãi suất dài hạn tại Nhật Bản liên tục leo thang khi vượt 2,5% vào ngày 12/5 và tiếp tục tăng lên 2,6% chỉ một ngày sau đó - mức cao nhất trong gần 30 năm.

Diễn biến này mang đến kỳ vọng lợi nhuận cao hơn cho giới đầu tư, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng áp lực chi phí vay vốn và nguy cơ lạm phát tiếp tục nóng lên.

Biến động mạnh của đồng yên cũng đang khiến thị trường bất an. Ngày 4/5, đồng yên bất ngờ tăng giá mạnh từ gần 160 yên/USD lên trên 155 yên/USD sau khi một quan chức cấp cao Bộ Tài chính Nhật Bản phát tín hiệu có thể can thiệp thị trường.

Dù vậy, đà phục hồi không kéo dài khi đồng nội tệ nhanh chóng suy yếu trở lại và hiện dao động quanh mức 157 yên/USD.

Theo các chuyên gia, những diễn biến trái chiều cho thấy nền kinh tế Nhật Bản vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Trong đó, áp lực giá cả leo thang, sự bấp bênh của tỷ giá đồng yên và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu, đặc biệt là năng lượng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông, tiếp tục là những thách thức lớn đối với nền kinh tế nước này.