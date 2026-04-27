Sau tin dữ từ vùng Vịnh, thị trường năng lượng có cuộc đổi ngôi lịch sử

Trên những vùng biển quốc tế rộng lớn, gần 30 siêu tàu chở dầu trống rỗng, mỗi chiếc có sức chứa lên tới 2 triệu thùng, đang đồng loạt quay đầu sang phía tây. Đích đến của chúng không phải là Trung Đông như thường lệ mà là nước Mỹ.

Sự đảo chiều của những gã khổng lồ trên biển là minh chứng rõ ràng nhất cho một cú sốc kinh tế đang định hình lại toàn bộ trật tự năng lượng toàn cầu.

Biến cố tại Iran và việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã khóa chặt 1/5 nguồn cung dầu khí của thế giới buộc thế giới phải tìm nguồn năng lượng thay thế.

Và trong cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất lịch sử hiện đại này, dòng tiền khổng lồ đang chảy mạnh về những "siêu cường năng lượng" mới.

1/5 nguồn cung dầu khí của thế giới bị khóa do eo biển Hormuz bị phong tỏa (Ảnh: GT).

Sự sụp đổ của những "vị vua" cũ

Trong nhiều thập kỷ, sự giàu có và quyền lực trên thị trường năng lượng được định đoạt bởi trữ lượng dầu mỏ. Ả Rập Xê Út, với vai trò thủ lĩnh không chính thức của OPEC, luôn là người nắm giữ nhịp đập của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, cuộc xung đột lan rộng đã khiến sản lượng dầu của Ả Rập Xê Út "bốc hơi" tới 1/3.

Thiệt hại kinh tế là một con số khổng lồ. Theo ước tính của công ty tư vấn Rystad Energy, chi phí để khôi phục các mỏ dầu khí phải đóng cửa và cơ sở hạ tầng bị phá hủy có thể lên tới 34 đến 58 tỷ USD. Việc đưa sản lượng trở lại mức trước chiến tranh không chỉ tốn kém mà còn có thể mất nhiều năm.

Khoảng 10 triệu thùng dầu mỗi ngày từ vùng Vịnh đã bị chặn lại tại eo biển Hormuz. Dòng chảy năng lượng huyết mạch bị cắt đứt khiến các quốc gia châu Á - khu vực tiếp nhận gần 90% lượng dầu khí qua tuyến đường này - rơi vào thế bị động.

Các chính phủ buộc phải kích hoạt các biện pháp khẩn cấp. Người dân được khuyến khích làm việc từ xa, hạn chế sử dụng điều hòa và thắt chặt các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

"Bất kỳ chính phủ nào có tư duy đều đang tự hỏi: làm sao giảm phụ thuộc, tăng tự chủ và đa dạng hóa nguồn năng lượng", Duncan Wood, lãnh đạo Hội đồng Chính sách Quốc tế Thái Bình Dương, nhận định trên The Guardian.

Sự trỗi dậy của "bộ ba mới" tỷ USD

Khi nguồn cung nhiên liệu hóa thạch trở nên đắt đỏ và rủi ro, dòng vốn toàn cầu lập tức tìm đến một bến đỗ an toàn hơn, đó là năng lượng tái tạo. Và người đang hưởng lợi lớn nhất từ sự dịch chuyển này chính là Trung Quốc.

Dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember công bố mới đây cho thấy một sự bùng nổ chưa từng có. Chỉ riêng trong tháng 3, Trung Quốc đã xuất khẩu tới 68 gigawatt công nghệ năng lượng mặt trời. Con số này cao hơn 50% so với kỷ lục thiết lập vào tháng 8 năm ngoái.

Có tới 50 quốc gia trên thế giới vừa lập đỉnh mới về nhập khẩu điện mặt trời từ nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất đến từ các thị trường mới nổi ở châu Á và châu Phi, nơi đang chịu áp lực nặng nề nhất từ giá dầu leo thang.

"Cú sốc nhiên liệu hóa thạch đang thúc đẩy làn sóng bùng nổ năng lượng mặt trời", Euan Graham, chuyên gia phân tích cấp cao tại Ember, chia sẻ với CNN. Điện mặt trời từ chỗ là một giải pháp bảo vệ môi trường, nay đã trở thành động cơ sinh tồn của nhiều nền kinh tế.

Nhiều nước đang chuyển hướng sang các nguồn năng lượng sạch (Ảnh: KESQ).

Sự chuyển dịch này đang định hình lại chính cấu trúc xuất khẩu của Trung Quốc. Quần áo, đồ gia dụng hay nội thất - những mặt hàng truyền thống từng làm nên tên tuổi của "công xưởng thế giới" - đang nhường chỗ cho "bộ ba mới" gồm năng lượng mặt trời, pin và xe điện.

Theo dữ liệu hải quan, tổng xuất khẩu của "bộ ba mới" trong tháng 3 đã tăng 70% so với cùng kỳ. Riêng xuất khẩu pin mang về 10 tỷ USD chỉ trong một tháng, với lực cầu khổng lồ từ Liên minh châu Âu, Australia và Ấn Độ.

Đồng thời, xuất khẩu xe điện và xe hybrid của Trung Quốc cũng tăng vọt 140%, giúp thế giới giảm tiêu thụ hàng triệu thùng dầu mỗi ngày.

Việc chuyển hướng sớm đã cứu vãn nhiều nền kinh tế. Điển hình như Pakistan, quốc gia này đã tránh được phần lớn tác động tàn phá của giá dầu nhờ quyết định nhập khẩu ồ ạt pin mặt trời giá rẻ từ vài năm trước. Ước tính, việc dùng điện mặt trời thay vì dầu mỏ đắt đỏ giúp họ tiết kiệm hàng tỷ USD mỗi năm.

Châu Mỹ thức giấc và kỷ nguyên "quốc gia điện hóa"

Cuộc khủng hoảng không chỉ tạo ra sự bùng nổ về công nghệ xanh ở phương Đông, mà còn đánh thức một gã khổng lồ năng lượng ở phương Tây.

Với việc Trung Đông tê liệt, dòng chảy dầu mỏ toàn cầu đang đổ dồn về châu Mỹ. Xuất khẩu dầu thô của Mỹ đã tăng thêm 1/3, chạm mốc kỷ lục 5,2 triệu thùng/ngày. Các nhà máy lọc dầu tại đây đang hoạt động hết công suất, đẩy lượng xuất khẩu nhiên liệu bay sang châu Âu tăng gấp đôi.

Sự trỗi dậy của châu Mỹ không chỉ dừng lại ở nước Mỹ. "Nam Mỹ giờ đây nổi lên là nguồn cung bổ sung quan trọng nhất thế giới", Radhika Bansal từ Rystad Energy nhận định. Các mỏ dầu ngoài khơi Brazil, Guyana, hay mỏ đá phiến Vaca Muerta tại Argentina đang trở thành những "điểm nóng" hút vốn đầu tư.

Ngay cả Venezuela, sau nhiều năm bị bỏ bê, cũng chứng kiến xuất khẩu dầu tăng vọt lên hơn 1,1 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích từ Wood Mackenzie cảnh báo rằng, việc chỉ nhìn vào sự dịch chuyển của dòng chảy dầu mỏ là chưa đủ. Một sự thay đổi sâu sắc hơn đang diễn ra sự trỗi dậy của các "quốc gia điện hóa".

Ngay cả khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại và dầu vùng Vịnh bơm ra thị trường, nhu cầu của thế giới có thể sẽ không bao giờ quay về mức cũ. Kỷ nguyên an ninh năng lượng dựa vào nhiên liệu hóa thạch đang khép lại.

Số lượng kỷ lục các siêu tàu chở dầu đang đổ về Mỹ (Ảnh: Alamy).

Bài toán sinh tồn thay vì chi phí

Theo báo cáo mới nhất từ cơ quan năng lượng thuộc Liên Hợp Quốc (IRENA), năng lượng tái tạo đã chiếm tới 85,6% tổng công suất điện mới được lắp đặt trên toàn thế giới trong năm 2025. Hiện tại, năng lượng sạch chiếm gần một nửa (49,4%) tổng công suất năng lượng toàn cầu.

Trước đây, lý do chính để các nước chuyển sang điện gió và mặt trời là vì chi phí ngày càng rẻ. Hơn 90% các dự án năng lượng tái tạo mới hiện có chi phí thấp hơn so với nhiệt điện. Nhưng giờ đây, yếu tố quyết định không còn nằm ở giá cả, mà là sự tự chủ và an ninh quốc gia.

Sự phụ thuộc vào một vài "điểm nghẽn" địa lý như eo biển Hormuz mang lại rủi ro quá lớn. Trong khi đó, nắng và gió là những nguồn tài nguyên hiện diện ở khắp mọi nơi.

"Những quốc gia đã đầu tư vào chuyển dịch năng lượng đang vượt qua cuộc khủng hoảng này với ít thiệt hại kinh tế hơn", Tổng giám đốc IRENA, Francesco La Camera nhấn mạnh trên Fortune. Một hệ thống năng lượng phi tập trung đang chứng minh được sức chống chịu vượt trội trước các cú sốc địa chính trị.

Dù vậy, con đường chuyển dịch không hoàn toàn bằng phẳng. Việc phụ thuộc vào chuỗi cung ứng công nghệ xanh từ Trung Quốc cũng tiềm ẩn rủi ro. Ngay trong tháng 4, Bắc Kinh đã loại bỏ một số ưu đãi hoàn thuế xuất khẩu đối với pin mặt trời. Động thái này được dự báo sẽ làm tăng chi phí xây dựng hạ tầng năng lượng sạch trên toàn cầu trong thời gian tới.

Nhưng bất chấp những trở ngại về chuỗi cung ứng hay tính ổn định của thời tiết, bánh xe lịch sử đã lăn. Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đã ép các chính phủ phải đi nhanh hơn trên con đường mà thị trường đã vạch ra.

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol khẳng định rằng việc thế giới tăng tốc chuyển sang năng lượng tái tạo giờ đây không chỉ để giảm phát thải. Đó là câu chuyện về những nguồn năng lượng nội địa, nơi các quốc gia có thể tự nắm giữ vận mệnh kinh tế của chính mình.