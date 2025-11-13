Chính phủ chỉ đạo hỏa tốc gỡ vướng cho 4 dự án cao tốc Bắc - Nam

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 11074/VPCP-CN, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bốn dự án thành phần quan trọng thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam gồm: Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Chỉ đạo được đưa ra sau khi Bộ Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 1, cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án.

Trọng tâm chỉ đạo của Phó Thủ tướng là yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ “nút thắt” về công tác giải phóng mặt bằng, nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cao tốc trọng điểm.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Ảnh: DT).

Đối với dự án thành phần Hòa Liên - Túy Loan, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu UBND TP Đà Nẵng phải vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, thành phố cần chỉ đạo bàn giao dứt điểm mặt bằng tại 5 đoạn đường gom và đường ngang thuộc các xã, phường trọng điểm gồm Bà Nà, Liên Chiểu và Hòa Khánh.

Việc sớm có mặt bằng sạch được nhấn mạnh là điều kiện tiên quyết để Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) triển khai thi công, đảm bảo tiến độ khép kín toàn tuyến theo kế hoạch.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, nơi dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đi qua, khối lượng công việc về giải phóng mặt bằng được đánh giá là phức tạp hơn. Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi phải xác định cụ thể từng khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, đồng thời đề xuất phương án xử lý và thời hạn hoàn thành rõ ràng.

Các hạng mục cần được bàn giao toàn bộ mặt bằng bao gồm: Khu vực xây dựng trạm dừng nghỉ; 10 đoạn đường gom; một đoạn tuyến nhánh nút giao Sa Huỳnh; cùng mặt bằng xây dựng nhà điều hành thu phí và đường quay đầu tại các nút giao với Quốc lộ 24, Đức Phổ và Sa Huỳnh.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chỉ đạo không chỉ dừng lại ở mệnh lệnh hành chính mà còn yêu cầu đẩy mạnh công tác dân vận. UBND tỉnh Quảng Ngãi cần tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chính sách đền bù, giải tỏa; phối hợp với Ban Quản lý dự án 2 và các nhà thầu để đảm bảo việc bồi thường, hỗ trợ kịp thời, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai. Sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố then chốt giúp dự án về đích đúng kế hoạch vào ngày 19/12.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng, các chủ đầu tư và nhà thầu nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo trước đó, chủ động giải pháp khắc phục vướng mắc, đảm bảo các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam hoàn thành đúng tiến độ, không được lùi thời hạn.