Chi mạnh Quỹ bình ổn để "hạ nhiệt" giá xăng dầu, số dư còn bao nhiêu?

Tối 12/3, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh và có hiệu lực từ 22h cùng ngày. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 450 đồng/lít, xuống còn 22.500 đồng/lít; trong khi xăng RON 95 tăng 330 đồng/lít, lên mức 25.570 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, giá dầu diesel tăng 550 đồng/lít lên 27.020 đồng/lít; dầu hỏa tăng mạnh 2.520 đồng/lít, lên 26.930 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut giảm 340 đồng/kg, còn 18.660 đồng/kg.

Đáng chú ý, đây là lần thứ ba liên tiếp cơ quan điều hành quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá để hạn chế đà tăng của xăng dầu. Mức chi áp dụng đối với xăng sinh học, xăng khoáng, dầu hỏa và dầu mazut đều là 4.000 đồng/lít, riêng dầu diesel ở mức 5.000 đồng/lít.

Trước đó, theo số liệu của Bộ Công Thương, đến hết tháng 9/2025, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 27 doanh nghiệp đầu mối đạt khoảng 5.617 tỷ đồng.

Cập nhật mới nhất từ một số doanh nghiệp đầu mối cho thấy, sau 1-2 kỳ chi quỹ gần đây, số dư Quỹ bình ổn tại mỗi doanh nghiệp có sự khác nhau. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp đã cập nhật số dư quỹ đến ngày 11/3, tức sau một kỳ điều hành có sử dụng quỹ.

Doanh nghiệp đầu mối Số dư quỹ trước khi chi Số dư quỹ sau khi chi Ước chi từ quỹ Kỳ điều hành chi Petrolimex 3.088 tỷ đồng 2.799 tỷ đồng 289 tỷ đồng 2 kỳ (10-11/3 và 11-12/3) PV OIL - 138,42 tỷ đồng - 342,17 tỷ đồng 203,75 tỷ đồng 2 kỳ (10-11/3 và 11-12/3) Petimex 462 tỷ đồng 414 tỷ đồng 48 tỷ đồng 1 kỳ (10-11/3) Thalexim 391,76 tỷ đồng 389,3 tỷ đồng 2,4 tỷ đồng 1 kỳ (10-11/3) Dương Đông 183,3 tỷ đồng 86,9 tỷ đồng 96,4 tỷ đồng 1 kỳ (10-11/3) STS 85,1 tỷ đồng 75,2 tỷ đồng 9,9 tỷ đồng 2 kỳ (10-11/3 và 11-12/3)

Chẳng hạn, tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - doanh nghiệp đang nắm giữ số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu lớn nhất - quỹ đạt hơn 3.088 tỷ đồng trước thời điểm liên Bộ bắt đầu chi sử dụng từ kỳ điều hành lúc 23h45 ngày 10/3.

Trước kỳ điều chỉnh giá tiếp theo vào 22h ngày 12/3, số dư quỹ của doanh nghiệp còn khoảng 2.799 tỷ đồng. Như vậy, qua hai kỳ điều hành ngày 10/3 và 11/3, Petrolimex ước đã chi khoảng 289 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn.

Tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL), Quỹ bình ổn trước thời điểm chi quỹ ghi nhận âm 138,42 tỷ đồng và tiếp tục giảm xuống âm 342,17 tỷ đồng trước kỳ điều hành lúc 22h ngày 12/3. Điều này cho thấy trong hai kỳ điều hành 10/3 và 11/3, doanh nghiệp ước đã chi khoảng 203,75 tỷ đồng từ quỹ.

Trong khi đó, tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex), số dư quỹ đạt khoảng 462 tỷ đồng tính đến ngày 10/3. Sau kỳ điều hành ngày 11/3, quỹ còn khoảng 414 tỷ đồng, tương đương doanh nghiệp đã chi khoảng 48 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn trong một kỳ điều hành.

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (Thalexim) ghi nhận số dư quỹ hơn 391 tỷ đồng tính đến ngày 10/3. Trong kỳ điều hành từ 10-11/3, doanh nghiệp ước đã chi hơn 2,4 tỷ đồng với sản lượng khoảng 524.858 lít xăng dầu, đưa số dư quỹ còn hơn 389 tỷ đồng.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Dương Đông, số dư Quỹ bình ổn còn hơn 86,9 tỷ đồng tính đến ngày 11/3. Trong kỳ điều hành 10-11/3, doanh nghiệp đã chi khoảng 96,4 tỷ đồng từ quỹ, bao gồm 24 tỷ đồng cho 6 triệu lít xăng RON 95; 60 tỷ đồng cho 12 triệu lít dầu diesel và 12,4 tỷ đồng cho 3,1 triệu kg dầu mazut.

Đối với Công ty cổ phần Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải STS, số dư quỹ trước hai kỳ điều hành ngày 10/3 và 11/3 đạt hơn 85,1 tỷ đồng. Trước kỳ điều hành ngày 12/3, quỹ còn hơn 75,2 tỷ đồng, tương đương doanh nghiệp đã chi khoảng 9,9 tỷ đồng.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu được thành lập theo Nghị định 84/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các nghị định sửa đổi sau đó như Nghị định 83 và Nghị định 95. Quỹ không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước mà do các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tự quản lý, hạch toán tại tài khoản ngân hàng. Mức trích lập và chi sử dụng sẽ do cơ quan quản lý quyết định tại từng kỳ điều hành giá.

Từ cuối năm 2023 đến trước kỳ điều hành ngày 10/3, liên Bộ Tài chính và Bộ Công Thương không chi sử dụng cũng như không yêu cầu doanh nghiệp trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong các kỳ điều hành giá.