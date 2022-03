Chỉ bán 300.000 đồng xăng dù khách muốn mua 1 triệu đồng, cửa hàng ăn phạt

Giảm lượng xăng bán ra, một cửa hàng xăng dầu tại Tây Ninh bị xử phạt 15 triệu đồng (Ảnh: DMS).

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường Tây Ninh vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cửa hàng xăng dầu về hành vi giảm lượng xăng bán ra so với thời điểm trước đó. Do không có lý do chính đáng và không thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nên cửa hàng này lĩnh phạt 15 triệu đồng.

Cửa hàng này thuộc Công ty TNHH MTV Tiến Ngọc Chương, có địa chỉ ở khu phố Lộc Trác, Phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng.

Tại đây, Đoàn kiểm tra bắt quả tang hành vi vi phạm "giảm lượng xăng bán ra so với thời điểm trước đó mà không có lý do chính đáng". Cụ thể, khách hàng sử dụng phương tiện xe ô tô muốn mua 1 triệu đồng xăng RON 95 nhưng chỉ bán 300.000 đồng.

Trước biến động của hoạt động kinh doanh xăng dầu trong những tháng đầu năm, cơ quan quản lý thị trường liên tục kiểm tra và phát hiện những hành vi như bán nhỏ giọt, găm hàng...

Mới đây Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng cũng đã phát hiện 4 cửa hàng kinh doanh xăng dầu ngừng bán hàng trái phép, trong đó có một trường hợp găm hàng.

Một cây xăng trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cần Thơ cũng vừa bị xử phạt 15 triệu đồng vì chỉ bán tối đa 40.000 đồng xăng RON 95 cho xe máy và 200.000 đồng đối với ô tô nhưng không có lý do chính đáng.

Hiện tượng bán nhỏ giọt này xuất hiện trong bối cảnh nguồn cung cùng giá xăng dầu có những biến động rất lớn.

Giá dầu thế giới rất căng thẳng trong bối cảnh xung đột giữa Nga - Ukraine khiến cho giá xăng dầu trong nước liên tiếp phá kỷ lục. Sau phiên điều chỉnh hôm 1/3, xăng RON 95 có giá gần 27.000 đồng/lít, giá xăng E5 RON 92 là 26.077 đồng/lít...

Giá xăng dầu tăng cao không chỉ khiến người dân, các doanh nghiệp chật vật mà ngay bản thân giới kinh doanh mặt hàng này cũng kêu "đau đầu", "mệt mỏi". Doanh nghiệp liên tục than thở việc nhập hàng bị hạn chế số lượng và càng bán càng lỗ khi mức chiết khấu rất thấp, thậm chí 0 đồng.

Về kịch bản cung ứng xăng dầu tới đây, Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết Bộ Công Thương đã giao 10 doanh nghiệp đầu mối có thị phần lớn nhập khẩu thêm 2,4 triệu m3, tấn xăng dầu trong quý II. Việc này nhằm đảm bảo kể cả khi Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn không đáp ứng được sản lượng xăng dầu cho thị trường sau tháng 5, thì vẫn có đủ xăng dầu cung ứng cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu người dân.

Với lượng xăng dầu nhập khẩu và dự trữ hiện tại, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định "cam kết cơ bản đáp ứng đủ nguồn cung xăng dầu trong tháng 3".