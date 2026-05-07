VN-Index hướng tới mốc 2.000 điểm, "Sell in May" còn linh nghiệm?

Kỳ vọng về những điều tích cực

Một trong những chiến thuật đầu tư thường được nhiều người áp dụng là “Sell in May”, tạm dịch “Hãy bán cổ phiếu vào tháng 5”. Họ quan niệm rằng thị trường chứng khoán có xu hướng đi xuống trong tháng 5 do rơi vào vùng trũng thông tin, khi các con số lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh, thông tin "mùa" họp đại hội cổ đông thường niên hầu hết đã được công bố.

Tuy nhiên, một số ý kiến đang đi ngược lại quan điểm này. Chủ tịch một công ty chứng khoán mới đây phát biểu, "Sell in May” là câu nói quen thuộc nhưng thị trường không vận hành theo lịch, mà theo kỳ vọng. "Hiểu mình đang mua gì và vì sao nắm giữ quan trọng hơn bất kỳ thông lệ nào. Phần thưởng luôn thuộc về người hiểu rõ mình đang làm gì", vị này nhấn mạnh.

Diễn biến giao dịch đầu tháng 5 cũng cho thấy sự tích cực của thị trường chứng khoán. Đơn cử ở phiên 6/5, VN-Index tăng 16,35 điểm, lên 1.891,2 điểm, độ rộng thị trường được cải thiện rõ rệt, thanh khoản được củng cố. Dòng tiền bắt đầu lan tỏa sang nhiều nhóm ngành thay vì chỉ phụ thuộc vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như giai đoạn trước.

Chứng khoán tăng điểm trong những ngày đầu tháng 5 (Ảnh: Đăng Đức).

Báo cáo chiến lược tháng 5 của Chứng khoán SSI thừa nhận tháng 5 thường là giai đoạn “trống thông tin” hơn đối với thị trường. Dựa trên các yếu tố như diễn biến VN-Index tháng 4, dư nợ cho vay ký quỹ, hay tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp dự báo chậm lại trong các quý tới (do giá nhiên liệu, chi phí vốn cao và nền so sánh cao của quý II-III/2025), chuyên gia của SSI đánh giá dư địa tăng trưởng của thị trường trong tháng 5 sẽ hạn chế.

Tuy nhiên, các nhịp điều chỉnh mạnh nếu xảy ra có thể mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu với mức định giá hấp dẫn hơn cho nhà đầu tư dài hạn. Trong bối cảnh thanh khoản thường suy giảm trong tháng 5, dòng tiền có thể có xu hướng ưu tiên các cổ phiếu vốn hóa trung bình (midcap) có triển vọng lợi nhuận tích cực và định giá hấp dẫn.

Đơn vị này cũng nhấn mạnh chứng khoán Việt có khả năng cao được đưa vào danh sách theo dõi (Watchlist) của MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6. Hiện tại, thị trường đã đáp ứng 10/18 tiêu chí về khả năng tiếp cận thị trường của MSCI và đang tiếp tục cải thiện trên tất cả các tiêu chí còn lại.

VN-Index có thể thiết lập đỉnh 2.000 điểm

Theo báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcap, nhịp tăng trong tháng 4 đã giúp chỉ số VN-Index cải thiện tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn (1-4 tuần) và trung hạn (1-6 tháng) lên mức tích cực.

Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp, trong khi độ rộng thị trường khá cân bằng giữa các nhóm ngành tăng và giảm giá, cho thấy tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn thận trọng. Thực tế, đà tăng của VN-Index hiện chủ yếu được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup.

Hiện VN-Index đang tiến sát vùng đỉnh lịch sử được thiết lập trong quý đầu năm, quanh 1.880-1.920 điểm. Chỉ số cũng ghi nhận trạng thái giằng co trong những phiên cuối tháng 4 và đầu tháng 5 khi tiếp cận ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 1.880 điểm.

Với kịch bản cơ sở có xác suất khoảng 60%, Vietcap cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc khi đi sâu vào vùng kháng cự 1.880-1.920 điểm, thậm chí có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhưng không đánh mất ngưỡng hỗ trợ 1.850 điểm trong nửa đầu tháng 5. Trong trường hợp này, chỉ số được kỳ vọng có cơ hội vượt mốc 1.920 điểm để hướng tới vùng 2.000 điểm vào cuối tháng 5 và có thể tiếp tục tăng cao hơn trong các tuần sau đó.

Nhóm phân tích cho rằng diễn biến này có thể tương đồng với năm 2025, thời điểm tâm lý nhà đầu tư và giao dịch ở nhiều nhóm ngành trở nên tích cực hơn sau khi VN-Index vượt đỉnh năm 2022 tại 1.535 điểm. Công ty chứng khoán này kỳ vọng trạng thái tích cực tương tự sẽ lặp lại nếu chỉ số vượt thành công vùng 1.920 điểm.

Ở kịch bản tiêu cực với xác suất khoảng 40%, VN-Index có thể điều chỉnh từ vùng kháng cự 1.880-1.920 điểm và đánh mất ngưỡng hỗ trợ 1.850 điểm. Khi đó, nhóm cổ phiếu dẫn dắt có thể chịu áp lực chốt lời mạnh, kéo chỉ số lùi về vùng 1.790-1.800 điểm hoặc thấp hơn.

Dù vậy, chuyên gia cho rằng ngay cả trong trường hợp thị trường điều chỉnh, nhiều cổ phiếu khác có thể không giảm sâu theo chỉ số nhờ được hỗ trợ bởi yếu tố định giá. Hệ số P/E của rổ VN-Index nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup hiện khoảng 12 lần, tương đương mức thấp hơn 1 độ lệch chuẩn so với trung vị 10 năm.