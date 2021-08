Chào sinh nhật tuổi 28, VPBank tung "cơn mưa" quà tặng cho khách hàng

Dân trí Máy lọc không khí, robot hút bụi….là hai trong hàng loạt phần quà VPBank dành tặng tới khách hàng nhân dịp kỷ niệm 28 năm thành lập.

Nhằm thu hút khách hàng sử dụng các dịch vụ tài chính, đặc biệt là giao dịch online, không dùng tiền mặt trong giai đoạn Covid-19, nhiều ngân hàng thời gian qua liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Tùy vào từng thời điểm như sinh nhật, chào hè, ngày lễ... mà chính sách ưu đãi hay số lượng quà cho khách hàng cũng vô cùng phong phú, đa dạng.

Hầu hết các nhà băng đều áp dụng chính sách tặng quà ngay cho khách ngay sau khi hoàn thành giao dịch theo quy định kèm theo một số quyền lợi hoặc bốc thăm trúng thưởng khác. Với những chương trình này, điều mà khách hàng nhận được nhiều khi không chỉ là sự nhanh chóng, tiện lợi mà còn là những niềm vui nhận quà, qua đó giảm bớt sự uể oải, chán nản do tác động của dịch bệnh gây ra.

Chị Lê Mỹ Tiên (38 tuổi, TPHCM) chia sẻ, vừa rồi chị đã cài đặt ngân hàng số VPBank NEO của VPBank để tiện cho các giao dịch tài chính và mua sắm online trong bối cảnh giãn cách xã hội. Chị không giấu vẻ vui mừng khi lần đầu tiên kích hoạt tài khoản đã được nhận ngay quà tặng E-voucher và sau lệnh chuyển tiền đầu tiên thành công, chị còn được VPBank cấp mã dự thưởng chương trình "Đón sinh nhật Thịnh Vượng - Sánh bước triệu niềm vui".

"Trước đây tôi vẫn thích la cà mua sắm tại cửa hàng để giải trí sau giờ làm. Tuy nhiên do Covid-19 nên tôi đã chuyển sang dùng VPBank NEO để đảm bảo an toàn phòng dịch, trải nghiệm thêm tiện ích cũng như hưởng các ưu đãi thường kỳ trên nền tảng này như miễn phí chuyển tiền, hoàn tiền,… Đúng như mong đợi, mọi thao tác giao dịch trên đây vô cùng mượt mà, gọn lẹ. Chưa kể đúng dịp VPBank tổ chức game lớn mừng sinh nhật 28 năm nên biết đâu tôi lại có cơ may trúng sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng", chị Tiên vui vẻ chia sẻ.

Các ngân hàng thường có nhiều quà tặng hấp dẫn dịp sinh nhật.

Theo các chuyên gia tài chính, trong thời điểm khó khăn về đi lại và hạn chế về tiếp xúc như hiện nay, việc ưu tiên sử dụng ngân hàng điện tử và thanh toán online như VPBank NEO là cách tốt nhất để có thể phòng, chống dịch bệnh. Khách hàng chỉ cần ngồi ở nhà có thể chuyển tiền, gửi tiết kiệm, thanh toán hóa đơn hay sử dụng thẻ tín dụng để mua sắm trực tuyến… mà không phải đến ngân hàng, chen lấn ở siêu thị đông đúc, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

Được biết, từ nay hết 26/9, tất cả khách hàng khi giao dịch trên VPBank NEO, gửi tiết kiệm, vay, mua bảo hiểm, chi tiêu thẻ, chuyển đổi trả góp thẻ tín dụng hoặc tham gia tư vấn các sản phẩm trái phiếu, quỹ đầu tư… nếu đáp ứng từng yêu cầu cụ thể đều sẽ nhận được mã quay số trúng thưởng trong chương trình mừng sinh nhật với giải đặc biệt là 01 sổ tiết kiệm trị giá 888.888.888 đồng tại VPBank.

Một khách hàng có thể đồng thời tham gia sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ khác nhau tại VPBank và nhận mã dự thưởng theo quy định. Mã dự thưởng sẽ được thống kê theo đợt 2 tuần/lần và thông báo đến khách hàng qua email trước từng kỳ quay số. Riêng kỳ quay số cuối cùng (dự kiến vào tháng 10) sẽ được thực hiện trên mã định danh (CIF) của khách hàng tại VPBank.

"Cơn mưa" quà tặng từ VPBank dịp sinh nhật 28 tuổi.

Trong vòng từ 2 - 3 ngày làm việc kể từ khi hệ thống xác định khách hàng trúng thưởng, VPBank sẽ liên hệ với khách hàng qua số điện thoại/email đã đăng ký để thông báo trúng thưởng, địa điểm, thời gian, thủ tục nhận giải thưởng, đồng thời công bố danh sách khách hàng trúng thưởng trên website https://www.vpbank.com.vn/sinhnhat28nam/ và fanpage Facebook của ngân hàng.

Ngoài ra, với từng sản phẩm, khách hàng còn được nhận các ưu đãi khác như giảm 0,28%/năm với các gói vay có tài sản đảm bảo (mua nhà, kinh doanh, tiêu dùng); hoàn đến 2.000.000 đồng khi gửi tiết kiệm từ 100 triệu kỳ hạn 6 tháng trở lên và hoàn đến 1 triệu đồng khi tham gia dịch vụ tư vấn đầu tư hợp đồng trái phiếu giao dịch với các đối tác của VPBank.

Đại diện VPBank chia sẻ, năm 2021 là năm ngân hàng đánh dấu chặng đường 28 năm với sự tận tâm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phục vụ hàng triệu khách hàng.

Việc khuyến mãi lớn, dễ tham gia, dễ trúng thưởng nhân dịp sinh nhật lần này không chỉ nhằm tri ân khách hàng đã gắn bó, đồng hành suốt thời gian qua mà còn là còn là cơ hội VPBank quảng bá đến người tiêu dùng những sản phẩm tài chính hợp lý và an toàn, để từ đó mọi người hình thành thói quen giao dịch, chi tiêu mới trong mùa dịch Covid-19.

"Những quà tặng, ưu đãi trong chương trình tuy không lớn nhưng hàm chứa trong đó ước muốn đồng hành cùng mọi khách hàng trên chặng đường phát triển. Từng phần quà như máy lọc không khí, máy tính Ipad, biểu tượng bằng vàng… đã được chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên nhu cầu thực tế, quá trình thấu hiểu khách hàng cũng như phù hợp với nguyện ước đem lại sự thịnh vượng cả về tài chính, vật chất và tinh thần tới toàn thể người dân Việt Nam", vị đại diện ngân hàng này khẳng định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ: 1900 545 415 hoặc 024 7304 5415 hoặc truy cập website: https://www.vpbank.com.vn/sinhnhat28nam/

Trường Thịnh