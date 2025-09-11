"Cha đẻ” bitcoin về Việt Nam: Bức tượng thứ 5 thế giới, hiệu ứng biến mất

Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) mới đây phối hợp cùng Công ty 1Matrix chính thức ra mắt Blockchain Gallery và tượng Satoshi thứ 5 trên thế giới.

Bà Nguyễn Vân Hiền - Phó chủ tịch, Tổng thư ký VBA - người trực tiếp khởi xướng và hiện thực hóa ý tưởng đưa tượng Satoshi về Việt Nam, cho biết đây là bức tượng Satoshi thứ 5 trên thế giới, biểu tượng của văn hoá phi tập trung, tinh thần công nghệ và khát vọng đổi mới sáng tạo.

Tượng Satoshi được công bố là phiên bản “tan biến” (Ảnh: VBA).

Trước Việt Nam đã có Hungary, Thụy Sĩ, El Salvador, Nhật Bản đặt tượng Satoshi với nhiều phiên bản khác nhau, như một sự ghi nhận những đóng góp đặc biệt của “cha đẻ” bitcoin đối với ngành tài chính công nghệ toàn cầu”.

Tượng Satoshi được VBA công bố là phiên bản “tan biến”, được thiết kế bởi nữ nghệ sĩ người Italy tên Valentina Picozzi. Bức tượng có hiệu ứng biến mất khi chuyển góc nhìn từ nghiêng sang trực diện, giống như cách Satoshi Nakamoto đã biến mất hoàn toàn sau khi xây dựng mạng bitcoin và trao quyền lại cho cộng đồng toàn cầu.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, Chủ tịch 1Matrix, cho biết, việc đưa tượng Satoshi Nakamoto về Việt Nam ngoài lan tỏa giá trị cốt lõi của blockchain thì còn là cách để kết nối công nghệ với văn hoá... "Đây cũng chính là một bước đi cụ thể, từng bước góp phần thực hiện chủ trương tại Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, ông Phan Đức Trung nói thêm.