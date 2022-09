CGLOBAL hỗ trợ doanh nghiệp Việt xuất khẩu

Nỗi lo xuất khẩu của doanh nghiệp Việt

Sau đại dịch, hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam trở lại guồng quay với giá trị xuất khẩu sơ bộ 6 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 186 tỷ USD, tăng 17,3% so cùng kỳ năm 2021, theo Tổng cục Thống kê. Trong đó, Mỹ và Trung Quốc là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Dù giá trị ghi nhận mức tăng cao, nhưng nhiều doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu đã và đang gặp khó khăn trong việc đạt được các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe của thị trường nước ngoài, cũng như thực hiện giám định chất lượng lô hàng, thủ tục và các vấn đề pháp lý liên quan.

Khó khăn của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam liên quan nhiều đến việc đáp ứng tiêu chuẩn và hoàn thiện thủ tục (Ảnh minh họa: CGLOBAL).

Riêng việc chứng nhận, giám định lô hàng xuất khẩu, nếu doanh nghiệp biết lựa chọn và sử dụng dịch vụ của các tổ chức có uy tín sẽ giúp quá trình hoàn thiện thủ tục nhanh chóng và đơn giản hơn. Tuy nhiên, không nhiều tổ chức uy tín đáp ứng đầy đủ dịch vụ này theo nhu cầu của doanh nghiệp xuất khẩu. Có nhiều nguyên nhân của tình trạng này.

Một là, mỗi thị trường khác nhau như EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… lại có các tiêu chuẩn riêng biệt mà doanh nghiệp muốn xuất khẩu sang thị trường đó cần phải đạt được các chứng nhận phù hợp..

Hai là, khó khăn trong việc xin giám định, kiểm nghiệm chất lượng để có chứng thư cho lô hàng xuất khẩu vì không rõ tổ chức nào đủ thẩm quyền, có uy tín và có mạng lưới toàn cầu để đảm bảo sự tin cậy và được hải quan các nước chấp nhận.

Ba là, doanh nghiệp tốn quá nhiều thời gian để tìm các dịch vụ giải quyết từng vấn đề gặp phải.

Bốn là, chưa tìm được công ty cung cấp toàn diện các giải pháp liên quan đến chứng nhận, kiểm nghiệm, giám định và thủ tục xuất nhập khẩu.

Mở lối thông thoáng thị trường xuất khẩu

Với những khó khăn xuất khẩu doanh nghiệp đang gặp phải, CGLOBAL (C-Global) có thể cung ứng các giải pháp đồng bộ này. Đây là tổ chức chứng nhận và giám định với trụ sở tại Mỹ và các chi nhánh tại Châu Âu, Trung Quốc, Đông Nam Á… phạm vi hoạt động trên toàn thế giới.

CGLOBAL hiện cung cấp các giải pháp toàn diện liên quan đến chứng nhận, kiểm nghiệm, giám định và thủ tục xuất nhập khẩu cho các lô hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc và Đông Nam Á.

Nhờ việc thiết lập được một mạng lưới liên kết "Global Inspection And Certification Network - CGLOBAL" với nhiều tổ chức chứng nhận, giám định, kiểm nghiệm của các nước trên toàn thế giới tham gia, CGLOBAL có tính nhận diện và thương hiệu toàn cầu. Các chứng chỉ chứng nhận và chứng thư giám định nhờ có logo của CGLOBAL sẽ được chấp nhận toàn cầu, do đó dễ dàng giúp các doanh nghiệp vượt qua rào cản về tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của các thị trường khó tính.

Tại Việt Nam, CGLOBAL đã có mặt để hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu với pháp nhân là Công ty Cổ phần Global Inspection And Certification Network (CGLOBAL US). Đây là một công ty con của CGLOBAL US trụ sở tại Mỹ, được thành lập tại Việt Nam nhằm hỗ trợ tốt hơn, nhanh hơn cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt.

Các dịch vụ trọn gói CGLOBAL.

Hiện tại, chính phủ nhiều nước càng ngày càng siết chặt những quy định quản lý nhập khẩu hàng hóa và chủ trương xây dựng các hàng rào kỹ thuật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hoặc tiêu chuẩn về môi trường, trách nhiệm xã hội cho các doanh nghiệp quốc tế muốn xuất khẩu hàng hóa sang nước họ. Ngoài ra, một loạt các yêu cầu khác về giám định lô hàng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc,.. đối với các lô hàng hóa nhập khẩu cũng được bổ sung vào thủ tục bắt buộc phải thực hiện với các doanh nghiệp xuất khẩu.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa kịp thay đổi và thích nghi với những tiêu chuẩn yêu cầu mới, các điều kiện mới đặt ra của thị trường quốc tế. Việt Nam cũng không có nhiều tổ chức chứng nhận, giám định mang tầm quốc tế, quy mô hoạt động toàn cầu để tư vấn, hỗ trợ khai thông con đường xuất khẩu, giúp họ vượt qua các rào cản về tiêu chuẩn kỹ thuật.

"Do đó việc một tổ chức chứng nhận, giám định toàn cầu như CGLOBAL mở hoạt động tại Việt Nam và liên kết với nhiều tổ chức chứng nhận, giám định, kiểm nghiệm như Trung Tâm Kiểm Nghiệm và Chứng Nhận Chất Lượng TQC (https://tqc.vn) tại Việt Nam là một giải pháp tổng thể, thuận tiện, giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu dễ dàng mở ra cánh cửa xuất khẩu hàng hóa đi nhiều nước trên thế giới", đại diện CGLOBAL cho biết.

Việt Nam đang trên đường hội nhập quốc tế, cần sự góp sức của các tổ chức chứng nhận, giám định, kiểm nghiệm có kinh nghiệm, có thương hiệu và có tầm hoạt động toàn cầu.