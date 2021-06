CEO siêu doanh nghiệp 500.000 tỷ đồng: "Tôi chỉ có chất xám, không có tiền"

Dân trí Sau khi gây "bão" mạng với việc đứng ra đăng ký thành lập doanh nghiệp với vốn siêu khủng 500.000 tỷ đồng (21,7 tỷ USD), ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đã chia sẻ trên mạng về hành động của mình.

Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đăng video nói về việc đăng ký lập doanh nghiệp "siêu khủng" 500.000 tỷ đồng (Ảnh cắt từ video).

Vị Tổng giám đốc 8X nhà cấp 4, kinh doanh online thừa nhận: "Nói thẳng là tôi không có gì. Tôi chỉ có chất xám, tôi chẳng có tiền". Điều này mâu thuẫn với chính phát ngôn trước đó của ông khi cho biết con số gần 500.000 tỷ đồng là "bình thường, thật ra còn hạn chế, còn ít, đừng nghĩ nó cao" hay "số tiền này với tụi tôi cũng chẳng là gì...".

"Nhiều người nói tôi ở nhà cấp 4, nhưng phong cách tôi thích sống âm thầm, vừa rồi là do sự cố chứ tôi không muốn PR", ông Quốc Anh nói trong livestream. Ông này cho hay tích lũy được chất dám là do trước đây thường làm ở các vị trí nhỏ ở các tập đoàn lớn hàng đầu Việt Nam. Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh cho rằng đã làm ở các tập đoàn hàng đầu Việt Nam và may mắn theo chân các "sếp" để học hỏi, "từ đó đưa ra công thức riêng để vận hành kinh doanh".

Quá trình livestream, vị CEO "siêu" doanh nghiệp liên tục đưa cốc nhựa lên uống nước và luôn miệng bảo: "Đừng nói tôi nổ! Tôi không nổ".

Theo Nguyễn Vũ Quốc Anh, định hướng và tầm nhìn của doanh nghiệp "siêu khủng" này là đại diện cho Việt Nam ra nước ngoài. "Làm việc ở nhà nhưng lực lượng nhân lực làm việc từ xa. Đó là sự khác biệt so với các công ty, tập đoàn khác'', ông Quốc Anh khẳng khái nói.

Hay: "Tôi họp online liên tục từ 4h sáng với các CEO nước ngoài. Tôi nói tiếng Anh không chuẩn nhưng tôi có nhờ ban cố vấn", ông Quốc Anh nói thêm.

Ngoài chia sẻ về mục tiêu của doanh nghiệp "khủng" trên, CEO 8X nói trên còn đưa ra nhiều con số về doanh thu lớn theo kiểu "tăng trưởng dài hạn" theo kiểu "một tấc lên giời". "Năm 2022, công ty của tôi có thể mang về 1 tỷ USD, năm 2023 đến 2025 có thể sẽ tăng lên 30 tỷ USD và có thể lên 50 tỷ USD vào năm 2027", lời CEO 8X.

Ngoài ra, ông này còn dự định sẽ xây... 17 tòa nhà đại diện cho 17 công ty với tổng số vốn đầu tư 30 tỷ USD và khẳng định "sẽ thực hiện".

Căn nhà cấp 4, nơi ông Quốc Anh ở và đăng ký làm trụ sở kinh doanh của nhiều công ty (Ảnh minh họa).

Nhiều người theo dõi ông Nguyễn Vũ Quốc Anh chia sẻ trên mạng tỏ ra hoài nghi, bực bội và có bình luận tiêu cực bởi thông tin ông này nói không có tính xác thực.

Thực tế, việc đăng ký vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp là quyền được pháp luật công nhận đối với doanh nghiệp, cá nhân. Tuy nhiên, nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân là hoàn tất theo đúng quy định trong thời gian 90 ngày. Trong thời gian này, cá nhân có quyền rút hồ sơ, hủy đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nếu quá thời hạn, cá nhân sẽ bị xử phạt theo quy định.

Trường hợp trong thời gian chờ nhận giấy phép thành lập doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp, cá nhân có hành vi trục lợi, lừa đảo, gây thiệt hại tài sản, ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân, xã hội sẽ bị xử lý theo pháp luật hình sự.

Hồi tháng 5, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cho biết có trường hợp cá nhân đăng ký thành lập 4 doanh nghiệp/tháng, vốn lớn nhất là hơn 500.000 tỷ đồng, doanh nghiệp khác cũng có vốn đăng ký hơn 25.000 tỷ đồng; hai doanh nghiệp khác có vốn từ hàng chục tỷ đồng đến vài chục triệu USD. Người đứng tên lập hàng loạt doanh nghiệp là ông Nguyễn Vũ Quốc Anh (sinh 1986 tại TPHCM). Đáng nói, trong bản đăng ký vốn góp vào siêu doanh nghiệp 21,7 tỷ USD, vốn của các doanh nghiệp mà ông Quốc Anh đăng ký nhiều gấp 3 lần tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng (7,3 tỷ USD), trong khi đó ông này hiện chỉ ở nhà cấp 4, kinh doanh online. Điều này khiến dư luận hoài nghi, thậm chí bất bình trong bối cảnh cả nước đang căng mình chống dịch.

An Linh