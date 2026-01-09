Central Retail dự kiến cung ứng hơn 3.000 giỏ quà Tết hàng nhãn riêng

Cụ thể, hơn 3.000 giỏ quà Tết hàng nhãn riêng GO!, được giới thiệu đến người tiêu dùng (hiện đã có mặt trên quầy kệ siêu thị GO!, Tops Market, mini go!), bao gồm: các loại giỏ quà “GO! Giỏ quà Tết Lộc Tài” có giá 350.000 đồng, “GO! Hộp quà Xuân Đại Phúc” với giá 450.000 đồng và giỏ quà “Tinh hoa Tết Việt” giá 550.000 đồng.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị GO! (Ảnh: Central Retail).

Central Retail đem đến danh mục giỏ quà đa dạng, từ phân khúc bình dân đến cao cấp, trong đó nổi bật với giỏ quà “Viet Gems” - đặc sản Việt Nam, mang bản sắc truyền thống và khác biệt trên thị trường.

Người tiêu dùng tìm hiểu về các giỏ quà tại hệ thống siêu thị của Central Retail (Ảnh: Central Retail).

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: “Dịp Quốc khánh 2/9, chúng tôi đã tổ chức thành công Lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2025, góp phần quảng bá và tôn vinh 160 sản phẩm đặc sản vùng miền, đem đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm mua sắm nhiều hàng hóa đặc sản, từ đó thêm tự hào về đất nước và con người Việt Nam.

Phát huy kết quả của sự kiện này, chúng tôi đã hợp tác với các đối tác để cho ra mắt nhóm sản phẩm hàng nhãn riêng “Viet Gems” - các sản phẩm đặc sản vùng miền, đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Và dịp Tết năm nay, Central Retail tiếp tục quảng bá mạnh mẽ cho hàng Việt thông qua các giỏ quà Tết đặc sản”.

Gian hàng quà Tết hiện được nhiều người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi quan tâm (Ảnh: Central Retail).

Với giá khuyến mãi hấp dẫn, cộng với sự độc đáo của các đặc sản vùng miền được chọn lọc trong từng giỏ quà Tết; Central Retail kỳ vọng, sức mua sẽ đạt kết quả tích cực, khi giỏ quà Tết hàng nhãn riêng năm 2026 tập trung vào giá trị truyền thống, đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng trong nước, đồng thời phù hợp với khách quốc tế và người Việt xa xứ tìm kiếm quà Tết mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Giỏ quà Tết hàng nhãn riêng GO! được áp dụng chính sách chiết khấu hấp dẫn. Chiết khấu 8% cho đơn hàng giỏ quà tết từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Chiết khấu 9% cho đơn hàng giỏ quà tết trên 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Chiết khấu 9,5% cho đơn hàng giỏ quà tết từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Chiết khấu 10% cho đơn hàng giỏ quà tết từ trên 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Chiết khấu 11% cho đơn hàng giỏ quà tết từ trên 200 triệu đồng đến 400 triệu đồng. Chiết khấu 11,5% cho đơn hàng giỏ quà tết từ trên 400 triệu đồng đến 800 triệu đồng. Chiết khấu 12% cho đơn hàng giỏ quà tết trên 800 triệu đồng trở lên.