Carlsberg Việt Nam được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” lần thứ ba

Thành tích này không chỉ phản ánh sự nhất quán trong việc xây dựng môi trường làm việc xuất sắc qua từng năm, mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn của Carlsberg Việt Nam trong việc kiến tạo một nơi làm việc gắn kết, phát triển và hòa nhập cho mọi thế hệ nhân viên.

Carlsberg Việt Nam được HR Asia Awards 2025 vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Ảnh: Carlsberg Việt Nam).

Sức mạnh từ sự cộng hưởng đa thế hệ

Với chủ đề “Multi-Generation Synergy - Sức mạnh đa thế hệ” của HR Asia Awards 2025, Carlsberg Việt Nam ghi dấu ấn bằng môi trường làm việc dung hòa giữa nhiệt huyết, sáng tạo của thế hệ trẻ và bản lĩnh, kinh nghiệm của những người đi trước.

Tinh thần này không dừng lại ở khẩu hiệu, mà hiện hữu trong từng chương trình phát triển nhân tài, cơ hội luân chuyển nội bộ, các khóa đào tạo liên tục và chính sách chăm sóc sức khỏe toàn diện. Mỗi nhân viên đều có tiếng nói, được trao quyền và có không gian phát huy tối đa năng lực.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Carlsberg Việt Nam được vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Ảnh: Carlsberg Việt Nam).

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, chia sẻ: “Giải thưởng này là sự ghi nhận cho niềm tin và nỗ lực mà chúng tôi đã vun đắp suốt nhiều năm, cùng chính đội ngũ nhân sự của mình. Lấy con người làm trọng tâm, chúng tôi nuôi dưỡng một môi trường làm việc khuyến khích sự học hỏi, đổi mới và hòa nhập - nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển trọn vẹn, đồng thời truyền cảm hứng và hỗ trợ nhau để cùng tiến bộ”.

Văn hóa phát triển - “DNA” của Carlsberg Việt Nam

Tại Carlsberg Việt Nam, văn hóa phát triển đã thấm sâu vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, được định hình bởi 5 nguyên tắc: luôn cháy hết mình với tinh thần Semper Ardens; lan tỏa năng lượng tích cực và lòng nhân ái; niềm đam mê với người tiêu dùng; quyết định nhanh chóng và thực thi xuất sắc; trao quyền, hỗ trợ và phát triển đội ngũ.

Những nguyên tắc này được thổi hồn qua hàng loạt sáng kiến thiết thực: từ các khóa đào tạo trực tuyến đến những chương trình huấn luyện thực tiễn, từ cơ hội trải nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau đến lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Các chương trình kết nối và đào tạo được tổ chức thường xuyên, giúp nhân viên phát triển kỹ năng và bứt phá giới hạn (Ảnh: Carlsberg Việt Nam).

Sống khỏe - Sống gắn kết

Phát triển nghề nghiệp tại Carlsberg Việt Nam luôn đi đôi với việc chăm lo đời sống và phúc lợi toàn diện cho nhân viên. Sức khỏe tinh thần không chỉ được coi là phúc lợi mà là một ưu tiên chiến lược được lồng ghép vào các hoạt động thường ngày.

Nổi bật là chương trình Sống khỏe (Well-being) 2025, quy tụ hơn 1.000 nhân viên trên toàn quốc cùng tham gia các môn thể thao như bóng đá, cầu lông, pickleball và chạy bộ. Đây không chỉ là sân chơi giúp rèn luyện thể chất, mà còn là nhịp cầu gắn kết đồng đội, nuôi dưỡng tinh thần đồng hành và nguồn năng lượng tích cực trong công việc lẫn cuộc sống.

“Sống khỏe” là một trong những ưu tiên hàng đầu tại Carlsberg Việt Nam (Ảnh: Carlsberg Việt Nam).

Song song, an toàn lao động luôn được Carlsberg Việt Nam đặt lên hàng đầu. Ngày hội An toàn và Sức khỏe (Health & Safety Day) được tổ chức thường niên nhằm trang bị kiến thức và khẳng định cam kết về môi trường làm việc không tai nạn lao động. Trong giai đoạn mở rộng Nhà máy bia Phú Bài, công ty đã ghi nhận hơn 1,4 triệu giờ làm việc an toàn, một minh chứng rõ nét cho việc vận hành hiệu quả song hành cùng sự quan tâm đến con người.

Ngày hội An toàn và Sức khỏe được tổ chức thường niên, khẳng định cam kết về môi trường không tai nạn lao động (Ảnh: Carlsberg Việt Nam).

DE&I: Khi sự khác biệt trở thành sức mạnh

Carlsberg Việt Nam cũng kiên định với cam kết đa dạng - bình đẳng - hòa nhập (DE&I), kiến tạo môi trường nơi mọi nhân viên đều được chào đón, trao quyền và khuyến khích thể hiện năng lực.

Cam kết này được cụ thể hóa qua chiến dịch thường niên “Welcome You”, với các hoạt động như Ngày Phụ nữ Việt Nam, Tháng Tự hào, Ngày Quốc tế Nam giới…

Carlsberg cũng nỗ lực phá bỏ định kiến giới, mở rộng cơ hội cho nữ giới giữ vai trò lãnh đạo. Hiện nay, hơn 40% vị trí lãnh đạo cấp cao tại công ty do nữ giới đảm nhiệm, đây là minh chứng cho một môi trường làm việc nơi bình đẳng và hòa nhập được thực thi bằng hành động.

Khi sự đa dạng không chỉ được tôn vinh, mà còn biến thành sức mạnh tập thể (Ảnh: Carlsberg Việt Nam).

Khi con người là trung tâm của phát triển bền vững

“Tại Carlsberg Việt Nam, chúng tôi tin rằng mỗi nhân sự không chỉ là hiện thân của các giá trị doanh nghiệp, mà còn là bệ phóng cho sự phát triển bền vững. Sứ mệnh của chúng tôi không dừng ở việc sản xuất những thức bia hảo hạng, mà còn làm nên một môi trường nơi mọi cá nhân được trân trọng, trao quyền và nuôi dưỡng để vươn xa”, ông Andrew Khan khẳng định.

Hơn 30 năm gắn bó cùng Việt Nam và ba năm liên tiếp được HR Asia vinh danh là những cột mốc quan trọng, nhưng với Carlsberg Việt Nam, đây mới là điểm xuất phát cho hành trình dài phía trước, hành trình mà mỗi thành viên đều được truyền cảm hứng để tỏa sáng, lan tỏa giá trị và cùng nhau viết tiếp câu chuyện phát triển bền vững, vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn.